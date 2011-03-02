Главное на 2 марта (день)

Финансы

Правительство в марте должно вернуть долги на сумму 10,5 млрд. грн.

Украинское правительство в марте т.г. должно вернуть долги на сумму 10,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«В этом месяце, в марте, мы должны отдать 10,5 млрд. грн.», - сказал он, подчеркнув при этом, что это огромный размер средств, превышающий годовые расходы на охрану здоровья и подготовку к Евро-2012.

При этом премьер отметил, что пик выплат по долгам будет в июле, когда размер выплат будет составлять 19 млрд. грн. «Это больше, чем все расходы на систему образования в стране. Никогда еще наша страна не была должна такую астрономическую сумму. Большая ее часть - это безумные заимствования 2009 года, почти под 30% годовых», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что средств, которые придется выплатить по долгам в марте и июле, хватило бы, чтобы на 60% поднять зарплату бюджетникам.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2011 г. составил 433 млрд. 801 млн. 590,51 тыс. грн., или 54 млрд. 634 млн. 961,01 тыс. долл., что на 0,6% больше показателя на конец 2010 года.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2010 году вырос на 37% и на 31 декабря 2010 года составил 54,289 млрд. долл. (на 31 декабря 2009 года – 37,749 млрд. долл.).

***

Минфин на последнем аукционе привлек в бюджет от продажи ОВГЗ 521,8 млн. грн.

Министерство финансов Украины на вчерашнем аукционе от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 521,861 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Объем размещения ОВГЗ со сроком погашения 10 августа 2011 года составил 218,504 млн. грн. При этом по сравнению с предыдущим аукционом, который состоялся 22 февраля, Минфин снизил доходность этих бумаг 0,01% - до 6,74% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были проданы на сумму 303,357 млн. грн. также при снижении доходности с 11% до 10,85% годовых.

Как сообщалось, по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в Государственный бюджет Украины в январе 2011 года поступило средств на общую сумму 2,806 млрд. грн.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

***

Азаров: доходы бюджета в январе-феврале перевыполнены – собрано около 50 млрд. грн.

Доходы бюджета в январе-феврале т.г. перевыполнены – собрано около 50 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Плановые показатели доходов государственного бюджета в январе-феврале перевыполнены. В бюджет поступило около 50 млрд. грн. – в полтора раза больше, чем за 2 месяца прошлого года», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такое наполнение бюджета позволяет обеспечить полное и бесперебойное финансирование запланированных расходов.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе 2011 года сведен с дефицитом 942,4 млн. грн., что на 42%, или 679,6 млн. грн., меньше, чем в январе 2010 года.

Доходы госбюджета составили 18,352 млрд. грн., а расходы и кредитование за вычетом погашения – 19,294 млрд. грн.

***

Азаров: по итогам 2010 года ВВП впервые превысило 1 трлн. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что в Украине по итогам 2010 года ВВП впервые превысило 1 трлн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«По сравнению с предыдущим (2009-м - УНИАН) годом он (ВВП – УНИАН) вырос на 4,2%, и впервые мы перешли знаковый рубеж ВВП – 1 трлн. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что такой уровень ВВП правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в 2007 году планировало получить по итогам 2008 года.

Однако, отметил премьер, 2008 и 2009 годы оказались «потерянными» для экономического развития страны.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 086,935 млрд. грн.

***

ТЭК

Генкомпании НАК «ЭКУ» сократили производство электроэнергии на 4%

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-феврале текущего года сократили производство электроэнергии на 4,2%, или 0,58 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 13,28 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" за указанный период т.г. произвели 9,66 млрд. кВт/ч электроэнергии (27% общегосударственного производства), что на 5,7%, или 0,58 млрд. кВт/ч больше, чем в январе-феврале 2010 года.

Сокращение выработки электроэнергии генкомпаниями в НАК «ЭКУ» объясняют ростом доли АЭС и частной генкомпании ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) в общем объеме выработки – на 1,6% и 0,8% соответственно против января-февраля 2010 года, а также сокращением экспорта в Восточную Европу и Беларусь.

Теплоэлектроцентрали в январе-феврале т.г. произвели 1,42 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 2,19 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 1,9% меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 5,27 млн. Гкал тепловой энергии, что на 0,45 млн. Гкал меньше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2010 года (5,72 млн. Гкал).

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года. В уставный фонд компании переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины. В частности, НАК «ЭКУ» переданы пакеты следующих энергогенерирующих компаний: ОАО “Днепроэнерго” (50% уставного фонда), “Донбассэнерго” (85,77%), “Захидэнерго” (70,1%), ЭК “Центрэнерго” (78,29%), "Киевэнерго" (50%+1), ОАО “Укргидроэнерго” (100%), “Николаевская ТЭЦ” (100%).

Уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины" составляет 9,83 млрд. грн. Государству принадлежат 100% акций «ЭКУ».

***

Кабмин исключил 19 облэнерго и 4 генкомпании из перечня стратегических предприятий

Кабинет министров Украины исключил 20 энергоснабжающих компаний (19 облэнерго и АК «Киевэнерго»), а также энергогенерирующие компании «Днепрэнерго», «Центрэнерго», «Захидэнерго» и «Донбассэнерго» из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Об этом говорится в постановлении правительства от 23 февраля №162, размещенном на правительственном портале.

Своим решением Кабмин внес соответствующие изменения в постановления №1734 от 23 декабря 2004 года и №999 от 3 ноября 2010 года.

Согласно документу, в частности, Кабмин исключил из списка стратегических "Прикарпатьеоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Черниговоблэнерго", "Крымэнерго", "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Днепрооблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Черновцыоблэнерго".

Также из перечня стратегических предприятий исключена АК «Киевэнерго», специализирующаяся на генерации и поставке электроэнергии, а также предоставлении услуг теплоснабжения в столице Украины.

Правительство постановило, что планы размещения акций энергокомпаний и условия продажи государственных пакетов акций этих предприятий согласовываются на уровне Кабинета министров Украины.

Как сообщало УНИАН, 1 марта министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил о приватизации в 2011 году госпакетов 2 энергогенерирующих компаний и 5-6 облэнерго.

По его словам, объявления первого приватизационного конкурса следует ожидать в середине 2011 года.

***

Агро

ВР отказалась продлить мораторий на продажу сельхозземель

Верховная Рада Украины отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона "О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков" проголосовали только 117 народных депутатов из 383 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, внесенный народным депутатом от "БЮТ-Батькивщины" Владимиром ЯВОРИВСКИМ, предусматривалось продлить срок моратория на внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственного общества и продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения до 1 января 2015 года, поскольку до сегодняшнего дня не приняты законы о государственном земельном кадастре, о рынке земли, о регистрации земельных участков, об учете земель сельскохозяйственного назначения и т.п.

***

Импортозависимость Украины обусловливает рост цен на продукты питания - премьер

Импортозависимость Украины обусловливает рост цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

«То, что у нас, например, некоторые овощи и фрукты дороже, чем в Лондоне, - это нонсенс. Следствием открытия предыдущей властью границ для иностранных продуктов и снижения государственной поддержки отрасли стал упадок растениеводства и животноводства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что исключением является лишь выращивание экспортно ориентированной продукции – зерна, подсолнечника, рапса. «К сожалению, наши граждане уже привыкли к польским яблокам, турецким помидорам, египетскому картофелю, американскому и польскому мясу. Вместе с тем импортозависимость открывает двери и для ценовых всплесков, которые становятся тенденцией и на мировом рынке», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 марта, Н.АЗАРОВ заявил, что Украина на протяжении 3-7 лет должна сама себя обеспечить продовольствием.

«Задача стоит очень большая, очень серьезная. И всем абсолютно понятно и очевидно, что за год никаких радикальных изменений не сделаешь, но целеустремленная, планомерная работа за 3-5, возможно, 7 лет, позволит решить множество серьезных задач. Прежде всего, обеспечение Украины собственными продуктами питания», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это касается, прежде всего, увеличения объемов производства зерновых, мяса, молока. Премьер считает, что для этого не нужны колоссальные средства, а необходимы правильные организационные решения.

***

Весенне-полевые работы в Украине можно начинать после 20 марта

Весенне-полевые работы в Украине можно начинать после 20 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что такие сроки возможного начала работ подтверждены прогнозами синоптиков.

«После 20 марта можно начинать весенне-полевые работы на юге», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что ключевое задание правительства – обеспечить условия для оптимальной структуры посевов, а также кормовую базу, которая бы позволила возрождать животноводство.

Также премьер в очередной раз подчеркнул необходимость обеспечить форвардные закупки, которые бы обеспечили потребности внутреннего рынка сельхозпродукции, финансировать закупку удобрений и топлива для сельхозпредприятий.

По его словам, ученые Украины, работающие в аграрном направлении, в частности земледелии, признают, что в текущем году Украина наилучшим образом за последние 10 лет подготовлена к началу весенне-полевых работ.

Н.АЗАРОВ напомнил, что на сегодняшний день в Аграрном фонде есть 1,5 млрд. грн., которые могут быть использованы для форвардных закупок зерна.

***

Транспорт/Связь

Львовский аэропорт не будут закрывать на реконструкцию

Реконструкция львовского аэропорта в рамках подготовки к Евро-2012 будет осуществляться без закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил городской голова Андрей САДОВЫЙ во время выездного брифинга.

«Это четкая позиция, которую в свое время озвучил вице-премьер Борис КОЛЕСНИКОВ. Была попытка некоторых умельцев это переформатировать. Но на сегодня есть четкость: аэропорт закрывать не будут. Это озвучил глава области, это принципиальная позиция Бориса КОЛЕСНИКОВА, это принципиальная позиция мэрии: аэропорт должен работать», - сказал А.САДОВЫЙ.

В то же время, по его словам, некоторое время "большие самолеты не смогут летать". "Это определенный дискомфорт, но, например, харьковский аэропорт будут закрывать на несколько месяцев - там нет никаких вариантов. Мы настояли на том, чтобы самолеты хотя бы малых габаритов могли летать. Сегодня все авиакомпании, осуществляющие полеты во Львов, такие самолеты имеют", - заявил городской голова.

***

Авиарейсы из польского города Лодзь до Винницы сделают регулярными

Авиарейсы «Лодзь - Винница - Лодзь» в определенные дни с апреля текущего года планируется сделать регулярными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Генеральный консул Польши в Виннице Кшиштоф СВИДЕРЕК.

«По информации, которая к нам поступила, с апреля в определенные дни авиарейсы «Лодзь - Винница - Лодзь» будут регулярными», - сказал он.

К.СВИДЕРЕК надеется, что количество лиц, желающих воспользоваться авиационным сообщением между Винницей и Лодзем, из месяца в месяц будет увеличиваться. «Цена авиабилета практически такая же, как цена железнодорожного билета – на том же самом промежутке по количеству километров…», - отметил консул.

Он также сказал, что, по информации, которая поступила в Генконсульство, цена билета будет иметь три стоимости в зависимости от срока подачи своего заявления. В Польше также есть три группы цен на авиасообщение.

«Мы также знаем, что аэропорт г. Лодзь договорился здесь с турфирмой, и уже подписан договор, поэтому билеты можно уже покупать здесь в Виннице. Ведутся переговоры с фирмой «Кий Авиа» так, чтобы была возможность значительно больше для покупки билетов на рейс «Лодзь - Винница - Лодзь», - сообщил К.СВИДЕРЕК.

Генеральный консул Польши в Виннице призвал турфирмы к сотрудничеству, так как количество туристов увеличивается в направлении Польши. «У нас уже есть определенный ряд турфирм, в основном, они из Винницкой области, а нам хотелось бы сотрудничать также с турфирмами Житомирской и Хмельницкой областей. Мы знаем, что таких фирм много и любезно приглашаем их к сотрудничеству. Условия сотрудничества есть на интернет-странице», - сказал К.СВИДЕРЕК.

Как сообщал УНИАН, представители аэропорта Лодзь (Польша) с 15 октября 2010 года открыли чартерные авиарейсы «Лодзь - Винница - Лодзь».

***

Промышленность

Фирташ приобрел черкасский «Азот»

Глава Совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ стал собственником ОАО "Азот" (Черкассы).

Об этом сообщается в пресс-релизе, переданном УНИАН пресс-службой Д. ФИРТАША.

В пресс-службе не уточнили размер и стоимость пакета акций предприятия, перешедших под контроль Д.ФИРТАША. При этом отмечается, что приобретение ОАО «Азот» позволит Д.ФИРТАШУ укрупнить группу химических предприятий, находящихся под его управлением, для усиления позиций Украины на мировом рынке азотных удобрений.

«На сегодняшний день совокупные мощности управляемых Дмитрием ФИРТАШЕМ производителей азотных удобрений составляют 2,44% мировых мощностей, в частности доля находящихся в Украине предприятий – 2,28% мировых мощностей. Интеграция химической отрасли Украины является оптимальной стратегией, которая позволит сохранить и приумножить производственный потенциал страны. Такую же стратегию избрали глобальные игроки на рынке удобрений, которые являются прямыми конкурентами украинской химической отрасли», - говорится в пресс-релизе.

Справка УНИАН. ОАО «Азот» (г. Черкассы) – одно из крупнейших предприятий Украины по производству минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции. Производственные мощности при полной загрузке составляют около 3 млн. тонн минеральных удобрений в год.

В конце марта 2007 года украинский бизнесмен, совладелец «УкрСиббанка» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ заявил, что сконцентрировал более 60% акций ОАО «Азот».

***

Завтра ночью в Украине местами ожидается 17-22° мороза

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

Температура ночью 11-16° мороза, местами, кроме южной части, 17-22°, днем 1-6° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; в Крыму ночью 6-11° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла (на Южном побережье ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла).

В Киевской области в четверг температура ночью 11-16° мороза, местами 20°, днем 1-6° мороза. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 1-3° мороза.

УНИАН