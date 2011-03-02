Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании относительно национальной индикативной программы для Украины на 2011-2013 годы в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, меморандум подписали сегодня первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

Меморандум отражает индикативные приоритеты помощи Евросоюза Украине на 2011–2013 годы, определенные Национальной индикативной программой помощи для Украины на 2011–2013 годы в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства.

Программа предусматривает три приоритета: “Надлежащее управление и верховенство права”, “Содействие вступлению в силу Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной”, “Устойчивое развитие”.

В целом в 2011-2013 годах Еврокомиссия предоставит финансирование Украине в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства на сумму 470,05 млн. евро.