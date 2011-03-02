Кабмин отсрочил ограничения на использование кетамина для ветеринарной медицины

Кабинет министров Украины принял решение об отсрочке ограничения на использование кетамина для ветеринарной медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В частности, как отметил во время заседания правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, для физических лиц-предпринимателей, занимающихся ветеринарной медициной, ограничение на использование кетамина отсрочено на шесть месяцев, а для юридических лиц – на три месяца.

Н.АЗАРОВ отметил, что правительство рассмотрело этот вопрос, реагируя «на многочисленные обращения представителей ветеринарной медицины». «То есть, ветеринары могут продолжать использовать этот препарат для обезболивания во время операций животным», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, этого времени достаточно, чтобы ветврачи получили специальное разрешение на использование в своей работе кетамина. «Тем более, что разрешительные органы будут готовы выдавать соответствующие решения на протяжении суток – это прямое им указание», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 5 января 2011 года включил кетамин в перечень психотропных веществ, обращение которых ограничивается.

Таким образом, врачам, чтобы применять в лечебной практике препараты с кетамином, необходимо получить дополнительную лицензию на деятельность, связанную с обращением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

24 января Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины обратилась с письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разрешить применение кетамина в ветеринарной практике.