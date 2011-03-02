Главное на 2 марта (вечер)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает возможным ежегодно инвестировать в украинский нефтегазовый сектор около 500 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил управляющий директор по энергетике ЕБРР Риккардо ПУЛИТИ в рамках 2-й ежегодной конференции Института Адама Смита «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«Я проделал небольшие расчеты и предполагаю, что мы могли бы профинансировать проекты в нефтегазовой отрасли в объеме 500 млн. долл.», - сказал Р.ПУЛИТИ.

По его словам, треть этой суммы должна уходить на вхождение ЕБРР в акционерный капитал компаний, остальное – на долгосрочные кредиты для компаний.

Кроме этого, Р.ПУЛИТИ сообщил, что ЕБРР интересно также сотрудничать с экспедиторскими и буровыми компаниями.

Вместе с тем, он отметил, что для налаживания эффективных инвестиций необходимо проводить в Украине совершенствование законодательной базы.

Компания Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) планирует начать разведку на Прикерченском участке в украинской части шельфа Черного моря в первой половине 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН в рамках 2-й ежегодной конференции Института Адама Смита «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

По его словам, сегодня Украина отстает в плане выделения областей разведки. «В Черноморском регионе основные работы на шельфе проводят Турция и Румыния», - заявил он.

Кроме того, Д.БАУН сообщил, что стоимость разработки одного месторождения может достигать 15 млрд. долл. «Это капиталоемкий бизнес, требующий серьезного финансирования. Необходима политическая воля украинского правительства, иначе инвесторы могут уйти на другие направления. Сегодня мы видим, что Украина стала более открыта для инвесторов», - добавил он.

При этом Д.БАУН отметил, что украинской отрасли не хватает инженеров и опыта работы на глубоководном шельфе. «Мы планируем привлекать украинские институты для обмена опытом и технологиями», - сказал он.

Верховная Рада Украины отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона "О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков" проголосовали только 117 народных депутатов из 383 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, внесенным народным депутатом от "БЮТ-Батькивщины" Владимиром ЯВОРИВСКИМ, предусматривалось продлить срок моратория на внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственного общества и продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения до 1 января 2015 года, поскольку до сегодняшнего дня не приняты законы о государственном земельном кадастре, о рынке земли, о регистрации земельных участков, об учете земель сельскохозяйственного назначения и т.п.

Международная корпорация имен и адресов в Интернете ICANN приняла решение о выделении Украине национального домена .УКР

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины.

«Получение национального домена Украиной – событие мирового масштаба в Интернет сообществе», - отметил председатель Госинформнауки Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

По его словам, подобное решение является важным шагом на пути построения в Украине информационного общества. Отныне информационные ресурсы станут более доступными, поскольку можно будет пользоваться украинским языком.

В.СЕМИНОЖЕНКО сообщил, что переход на национальный домен нуждается в соответствующей подготовке технической инфраструктуры. Эта работа будет вестись Координационным советом Украинского сетевого информационного центра, который создан в 2003 году.

Напомним, что в 2010 году к числу стран, которые получили национальные домены, присоединилась Россия.

В соответствии с прогнозными индексами потребительских цен в Украине в ІІІ квартале 2011 г., не предусматривается значительный рост инфляции (как правило, за счет сезонной уценки на продукты питания), потому расчетная величина прожиточного минимума осталась на уровне предыдущего квартала. Исходя из этого, Государственным бюджетом на 2011 год не предусмотрено увеличение размера прожиточного минимума с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении департамента стратегии социального развития Министерства социальной политики, переданном агентству УНИАН.

Таким образом, в текущем году, согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», прожиточный минимум увеличивается четыре раза в год (с 1 января, с 1 апреля, с 1 октября и с 1 декабря) и в ст. 21 закона установлены конкретные размеры прожиточного минимума, которые являются основой для определения размеров государственных социальных гарантий.

В Минсоцполитики также напомнили, что правовая основа установления, утверждения и применения прожиточного минимума определена законом о прожиточном минимуме, которым предусмотрено, что размер прожиточного минимума ежегодно утверждается в Госбюджете. Расчет этого стандарта осуществляется с учетом прогнозных индексов потребительских цен.

Напомним, согласно Госбюджету-2011 уровень прожиточного минимума будет повышаться 4 раза в течение года, а не 5, как было до этого, в частности, с 1 января, с 1 апреля, с 1 октября и с 1 декабря. В 2010 году уровень прожиточного минимума также повышался и с 1 июля.

Число первичных дилеров на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может превышать 16.

Соответствующие изменения в порядок отбора первичных и функционирования первичных дилеров, которым устанавливалось максимальное количество первичных дилеров, внесло Министерство финансов своим приказом №47 от 31 января, который зарегистрирован в Минюсте 16 февраля и обнародован сегодня.

Документом предусмотрено, что министр финансов может принять решение о расширении числа первичных дилеров и проведении конкурса по их отбору, который должен быть объявлен минимум за месяц до проведения.

Помимо этого, при определении победителей конкурса теперь будут учитываться объемы покупки ОВГЗ не только на первичном рынке, но и на вторичном.

(УНИАН)