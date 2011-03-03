Анонс на 3 марта

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* Пресс-конференция на тему: «Аутсорсинг расчета заработной платы в Украине: самый крупный проект Проминвестбанка и холдинга АНКОР». Участники: Алексей Петров, директор департамента персонала Проминвестбанка, Евгений Делов, директор холдинга АНКОР в Украине; Константин Ткаченко, менеджер по развитию бизнеса холдинга АНКОР в Украине; Виктория Кравченко, руководитель отдела предоставления бухгалтерских услуг АНКОРа в Украине.

* Круглый стол на тему: «Упрощена система налогообложения - Европейский опыт!» Организаторы - Совет предпринимателей при КМУ совместно с польско-украинской Хозяйственной Палатой и Международным аудиторским союзом. Планируется провести презентацию польского опыта по внедрению упрощенной системы налогообложения.

* Пресс-конференция на тему: «Почему малый и средний бизнес с энтузиазмом закапывает миллионы долларов в объекты придорожной инфраструктуры ЕВРО-2012, а власти жалуются на жизнь?». Будут обнародованы итоги расследования Центра потребительских экспертиз ИА «Наш Продукт» о состоянии дорожной инфраструктуры и качестве услуг предприятий этой инфраструктуры в привязке к ЕВРО-2012. Состоится презентация справочника-путеводителя «Украина-2012» к ЕВРО-2012 по маршрутам следования автотуристов. Участники: ген.директор ИГ «Наш Продукт» Александр Драников и руководитель Центра потребительских экспертиз ИА «Наш Продукт» Игорь Каневский.

* Состоится брифинг народного депутата Украины П.Унгуряна на тему: «Об угрозе закрытия Глубоководного судоходоства Дунай - Черное море в соответствии с возможными санкциями Европы».

* Состоится заседание Совета Федерации профсоюзов Украины, в работе которого примет участие вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Украины С.Тигипко. Будет рассматриваться вопрос «О принятии мер Кабинетом Министров Украины по Обращению Федерации профсоюзов Украины о решении социально-экономических вопросов».

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Нарушение прав заемщиков и вкладчиков как причина напряжения и вероятного противостояния в обществе". Вопросы: Защищают ли реально потребителей в Украине? Как в отдельных регионах правоохранительные органы и банковские структуры творят произвол против заемщиков (реальные примеры); Возможно ли повторение сценария последних событий Северной Африки в украинских реалиях? проведение "Первого всеукраинского съезда потребителей финансовых услуг", как альтернатива решения проблем в банковской сфере цивилизованным и конструктивным методом. Участники: Федор Олексюк, председатель Ассоциации антиколлекторов и правозащитников Украины "Ваша Надежда", Игорь Годецкий, президент лиги защиты прав человека, Сергей Григорян, председатель ВОО «Наша Защита», Владислав Рубан, руководитель проекта «Банковский стратегический альянс», Вячеслав Обезюк, бездомный из-за противоправных действий банка, Оксана Миронюк, пострадавшая от противоправных действий банка.

* Пресс-конференция на тему: «Пойдет ли Евросоюз на уступки Украине в вопросе зоны свободной торговли?». Участники: заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый и директор Института политического анализа международных исследований Сергей Толстов.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Основные направления работы Минприроды по утилизации и уничтожению отходов 1-го и 2-го класса опасности в 2011 году”. В работе примет участие директор Департамента экологической безопасности Министерства окружающей среды Украины Александр Соколов.

* Начнется общественное обсуждение на тему: «Какой быть упрощенной системе налогообложения в Украине». Организатор: Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

* Пресс-конференция на тему: «Создание городского института в сфере градостроения КО «Институт Генерального плана Киева». Вопросы: работа института над Генеральным планом столицы; совместная работа с ГУ градостроения и архитектуры над созданием комфортной городской среды; участие в реализации общегородских программ (кадастр, благоустройство к Евро - 2012 и др.). Участники: С.Целовальник, Главный архитектор г.Киева, С.Броневицкий, начальник КО «Институту Генерального плана Киева».

* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: «Макроэкономический старт года».

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопрос: О социальной защите населения в условиях повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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