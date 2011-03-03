Міністр Минприроды призывает инвесторов активнее вкладывать средства в экологические проекты

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ заявил об открытости Минприроды и призывал иностранных инвесторов активнее вкладывать средства в проекты в сфере геологии, водных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, об этом он заявил на встрече с дипломатическим корпусом других стран, которая состоялась 3 марта в министерстве.

"Если инвесторы будут иметь хоть наименьшие проблемы с руководителями, которые под контролем Министерства, я прошу обращаться ко мне лично. Мои двери всегда открыты - проблемы будут решены", - заявил Министр.

Обращаясь к дипломатам, Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ подчеркнул, что главным приоритетом в работе Минприроды в 2011 году будет очистка Украины от особо опасных отходов. "До конца следующего года мы завершим работу по утилизации просроченных ядохимикатов и пестицидов, уже в ближайшее время начнем строительство завода для утилизации автомобильных шин, которыми, к сожалению, сегодня заваленная Украина" - подчеркнул Министр. Кроме того, по его словам, на стадии завершения находится проект построения специальных печей для утилизации медицинских отходов.

В своем выступлении Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ отметил, что принятие в декабре прошлого года Стратегии государственной экологической политики на период до 2020 года и работа государства в рамках международных договоров показывают "серьезность подхода Украины в вопросах решения экологических проблем. Вместе с тем, в связи с ограниченностью бюджетных средств, эта работа требует расширения источников финансирования природоохранных мероприятий. Учитывая это, один из приоритетов в деятельности Минприроды - сотрудничество с международными организациями, фондами, финансовыми институтами, странами-донорами".

Справка УНИАН. Минприроды является ответственным за выполнения обязательств, которые предвидены членством Украины в 44-х конвенциях и организациях. В частности, Украина является стороной 20-ти международных природоохранных конвенций, 3-х протоколов, 3-х международных договоров, 1-й Стратегии, а именно - Всеевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного многообразия.