Главное на 3 марта (день)

Финансы

Moody`s ухудшило прогноз рейтинга банка «Форум»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга обязательств банка «Форум» в национальной валюте «Ba1» со «стабильного» до «негативного».

Об этом сообщается на сайте Moody`s.

Согласно сообщению, рейтинговое агентство оставило без изменений рейтинг финансовой устойчивости (BFSR) «E+», прогноз «стабильный», долгосрочный рейтинг обязательств в иностранной валюте «B3», прогноз «стабильный», краткосрочные рейтинги обязательств в обоих валютах «Not Prime» и рейтинг по национальной шкале «Aa1.ua».

Также в сообщении указывается, что данное рейтинговое действие в отношении банка «Форум» связано с недавним снижением базовой оценки кредитоспособности (BCA) Commerzbank («A2/Prime-1/C-»), владеющего банком «Форум», до «Baa2» с сохранением негативного прогноза «C-» по рейтингу BFSR.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составили 14,021 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 14,118 млрд. грн., обязательства – 13,256 млрд. грн., уставный капитал – 4,434 млрд. грн., собственный капитал – 764,802 млн. грн.

Банк «Форум» в 2010 году получил убыток в размере 3,282 млрд. грн.

Немецкий Commerzbank владеет 94,5219% акций банка «Форум».

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Азаров запретил налоговикам проводить проверки предпринимателей, работающих на рынках

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ запретил налоговикам ходить на рынки и взимать штрафы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В частности, Н.АЗАРОВ поручил руководителю Государственной налоговой службы отменить всяческие проверки предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения на рынках.

«Незачем налоговикам проверять торговые места на базарах, где даже документации не ведется. Мы обещали «каникулы», и мы обещание выполним”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его мнению, налоговая служба должна сосредоточиться на партнерских отношениях с бизнесом.

Также глава правительства отметил, что налоговые органы должны безоговорочно выполнять норму Налогового кодекса, которая предусматривает в течение полгода - во время адаптационного периода введения новых налоговых правил - мораторий на штрафные санкции.

«Любые приказы, разъяснения, распоряжения, которые разрешают какие-то взыскания вопреки Кодексу, незаконные и не имеют силы», - заявил Н.АЗАРОВ.

«Если такие появились, под личную ответственность председателя ГНС требую их отменить и привлечь к дисциплинарной ответственности «рационализаторов», которые играются с законодательством», - отметил премьер.

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НБУ ожидает возвращения дефицитности текущего счета платежного баланса

Национальный банк Украины ожидает возвращения дефицитности текущего счета платежного баланса Украины, несмотря на некоторое улучшение в январе 2011 года.

Об этом говорится в видеообращении председателя НБУ Сергея АРБУЗОВА, размещенном на сайте Нацбанка.

Он напомнил, что профицит текущего счета в январе 2011 года составил 282 млн. долл., а дефицит счета операций с капиталом и финансовых операций – 23 млн. долл. По итогам января профицит платежного баланса составил 259 млн. долл.

«Оценки Нацбанка на 2011 год в целом пока еще остаются достаточно консервативными, поскольку мы рассматриваем январское улучшение показателей платежного баланса как результат действия временных и сезонных факторов. Мы предполагаем, что дефицит текущего счета может несколько расшириться», – сказал С.АРБУЗОВ.

Однако глава НБУ отмечает, что ожидаемый размер дефицита текущего счета не является критичным и будет полностью покрыт за счет поступлений денежных ресурсов в страну.

«Такое расширение дефицита лежит в приемлемых пределах и имеет стабильные источники финансирования, в частности, полностью покрывается притоком прямых иностранных инвестиций и не является в ближайшей перспективе угрозой для внешней устойчивости страны», – подчеркнул глава Нацбанка.

Он также сообщил, что позитивная ситуация с платежным балансом в январе позволила НБУ нарастить объем валютных резервов. «Формирование профицита сводного платежного баланса 259 млн. долл. позволило НБУ продолжить процесс наращивания резервных активов. Их объем к концу января 2011 года достиг 35,1 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг в течение пяти месяцев будущего периода. Это дает возможность поддерживать стабильность на валютном рынке и соблюдать график погашения внешних долгов», – сказал С.АРБУЗОВ.

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Налоговая отменила проверки физлиц-предпринимателей до конца первого полугодия

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) запретила проводить фактические проверки физических лиц-предпринимателей до конца первого полугодия 2011 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН, об этом сообщил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО вчера во время брифинга в Чернигове. «Утверждено также принципиальное решение уменьшить количество плановых документальных проверок субъектов хозяйствования на 30% в 2011 году по сравнению с прошлым годом», – сказал он.

В.ЗАХАРЧЕНКО также сообщил, что в 2011 году ГНСУ намерена проверять только тех налогоплательщиков, которые имеют риски по неуплате налогов или при неоднократном напоминании о существующих рисках не принимают мер для их устранения.

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ТЭК

Правительство пообещало МВФ ввести пошлины на импортные нефтепродукты

Кабинет Министров Украины пообещал Международному валютному фонду (МВФ) принять «все необходимые меры», чтобы ввести пошлины на импортные нефтепродукты.

Такое обещание украинского правительства закреплено в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике (МЭФП), согласованном украинской стороной и миссией МВФ по результатам ее работы в Киеве 1-14 февраля 2011 года, пишет издание «Зеркало недели. Украина».

«Ради достижения цели Президента сделать Украину привлекательной для инвестиций и улучшить позицию страны в системе международных экономических рейтингов и восприятия мы (Кабмин – УНИАН) полны решимости создать лучшие условия, в том числе равные правила игры для всех инвесторов, устраняя препятствия для начала деятельности и расширяя диапазон деятельности частного сектора», – говорится в тексте меморандума.

В частности, «для недопущения потери поступлений в госбюджет», правительство планирует принять «все необходимые меры с целью предотвращения беспошлинного необлагаемого импорта нефтепродуктов в Украину компаниями». При этом, как указано в тексте меморандума, Кабинет Министров задумывал исполнить обещанное еще до конца февраля 2011 года, однако, как известно, до сих пор этого сделано не было.

«Мы считаем, что структурные реформы в поддержку этой деятельности ускорят экономическое развитие, будут способствовать мощному и устойчивому росту, приведут к дополнительным бюджетным поступлениям и улучшат состояние платежного баланса», – подчеркивается в проекте соглашения между Кабмином, Нацбанком Украины и МВФ.

Как сообщал УНИАН, в конце января т.г. Украина начала специальное расследование относительно импорта в страну отдельных видов нефтепродуктов вне зависимости от страны происхождения. Министерство энергетики и угольной промышленности поддерживает введение пошлин независимо от страны происхождения на бензины – 130 евро за тонну, на дизтопливо – 80 евро за тонну.

Украинские НПЗ неоднократно заявляли, что получают нефть для переработки по мировым ценам, в то время как страны Таможенного союза, в частности Беларусь, работают на более дешевом сырье и формируют значительную долю импорта нефтепродуктов в Украине. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

В свою очередь, импортеры нефтепродуктов объясняют рост цен подорожанием нефти в мире и повышением акцизов, которое было инициировано правительством и поддержано Верховной Радой. По их мнению, введение пошлин приведет к дальнейшему росту цены на качественные нефтепродукты, так как их предложение со стороны отечественных НПЗ отсутствует, что повлечет за собой общее подорожание топлива в стране. Импортеры считают, что правительство фактически перекладывает расходы на модернизацию НПЗ с их владельцев на потребителей.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.

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ГлавКРУ выявило на "Днепроэнерго" финансовые нарушения на свыше 60 млн. грн.

Специалисты Главного управления Контрольно-ревизионного управления в Запорожской области в ходе плановой проверки государственных закупок в ОАО "Днепроэнерго" выявили многочисленные нарушения требований законодательства о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства на общую сумму свыше 60 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КРУ в Запорожской области.

В частности, нарушения требований законодательства о госзакупках ОАО "Днепроэнерго" при раскрытии тендерных предложений участников торгов, соответствия тендерных предложений требованиям тендерной документации установлены при проведены 4 процедур закупок, что в дальнейшем привело к неправомерному избранию победителей торгов, с которыми "Днепроэнерго" заключило договора о закупке на общую сумму свыше 62 млн. грн.

Проверкой ГлавКРУ также выявлено, что в течение июля-декабря 2009 года в результате деления предмета закупки на части, без применения предусмотренных законодательством процедур закупок, предприятие заключило 22 договора с контрагентами на общую сумму 1 669 094,37 грн. При этом, констатируют в КРУ в Запорожской области, "на момент подписания акта по указанным договорам фактически было оплачено средств на общую сумму 1 765 702,06 грн.

И это далеко не единственный факт оплаты ОАО "Днепроэнерго" сумм, превышающих договорные.

Проверкой установлено, что в феврале-мае 2010 года ОАО "Днепроэнерго" по 6 договорам оплатило сумму, которая превысила договорные цены в общей сложности на 450 804,47 грн. Также выявлено, что специалисты "Днепроэнерго" заключили 4 договора на закупку стальных труб, по которым фактически оплачено государственных средств свыше стоимости, указанной в договорах, на общую сумму почти 310 тыс. грн., сообщили в пресс-службе КРУ в Запорожской области, отметив, что проверкой также выявлен целый ряд других нарушений требований законодательства о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

Материалы проверки направлены в прокуратуру области, о ее результатах также сообщено УСБУ в Запорожской области. Решается вопрос о возбуждении по выявленным нарушениям уголовных дел.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

«Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составлял 236,049 млн. грн.

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Транспорт/Связь

«УкрАвто» планирует перенести производство Chevrolet Aveo из Польши в Украину Варшава. Принадлежащая украинскому концерну «УкрАвто» Варшавская автомобильная фабрика намерена перенести производство автомобиля Chevrolet Aveo из Польши в Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель профсоюза «Солидарность» на Варшавской автомобильной фабрике, где указанная модель производилась с ноября 2007 по март 2011 года, Франчишек ПËТРОВСКИЙ.

«Глава правления в разговоре со мной сказал, что производство планируется перенести в Украину», – сказал он.

Ф.ПËТРОВСКИЙ отметил, что не располагает подробной информацией на эту тему, сообщив, что, согласно предварительным данным, «УкрАвто» хочет намерено производство Chevrolet Aveo в Украине в 2012 году.

Представитель профсоюза сказал, что с марта на предприятии работает около 450 человек, что на 75% меньше, чем было в ноябре прошлого года, когда правление объявило план увольнений из-за проблем с заказами на продукцию завода.

Он также добавил, что до 10 марта т.г. уволенные сотрудники должны получить зарплату за февраль и выходное пособие, которое, в зависимости от стажа работы, составит от трех до девяти месячных зарплат.

Ф.ПËТРОВСКИЙ затруднился оценить возможности нахождения нового инвестора фабрики, отметив, что на сегодня это единственный способ возрождения предприятия.

Как сообщал УНИАН, Варшавская автофабрика из-за проблем с заказами на продукцию завода (последний контракт был выполнен в феврале) намерена до июля текущего года сократить штат работников до примерно 100 человек с 1800 работавших в прошлом году.

Правление предприятия заявляет о поисках инвестора для налаживания производства новой модели авто на заводе, но они пока не увенчались успехом.

Справка УНИАН. Принадлежащая «УкрАвто» с 2005 года Варшавская автофабрика в прошлом году сократила производство на 23% – до 45,9 тыс. автомобилей при плане сохранения производства на уровне 2009 года – 60 тыс. авто и машинокомплектов.

Доля фабрики на польском рынке автопроизводителей в прошлом году составила 5% после рекордных 15%, достигнутых благодаря производству 150 тыс. машин и машинокомплектов в 2008 году.

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Подземный паркинг НСК «Олимпийский» готов на 51%

Подземный паркинг НСК «Олимпийский» готов на 51%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

Как указывается в сообщении, сегодня на объекте завершается обустройство вертикальной гидроизоляции конструкций.

По данным пресс-службы, общая площадь паркинга, который расположится на первом подземном уровне спорткомплекса, составит 11 тыс. 619 кв. м. Он рассчитан на 250 автомобилей, из которых 16 мест предназначены для президентских машин.

Заезд в паркинг предусмотрен с улиц Физкультурной и Жилянской.

Как сообщал УНИАН, на конец 2010 года общая готовность Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве составила 70% общего объема работ.

Ожидается, что строительство НСК «Олимпийский» в Киеве будет завершено в августе 2011 года.

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Украинские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 33%

Украинские авиакомпании, по оперативным данным, за 2 месяца 2011 года перевезли 593,1 тыс. человек, что на 33,2% превышает показатель января-февраля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Рост наблюдается практически по всем показателям - как на международных линиях (на 36,1%), так и на внутренних (на 18,2%).

Согласно сообщению, в течение января-февраля 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток через украинские аэропорты увеличился на 23,1% и составил 1 млн. 056,3 тыс. человек. Почтогрузопоток через аэропорты Украины увеличился на 10,9% и составил 5,5 тыс. тонн.

Напомним, в течение 2010 года услугами 32 украинских авиакомпаний воспользовались 6 млн. 106 тыс. 500 человек, рост по сравнению с 2009 годом составил 19%.

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«Украэрорух» приостановит на сутки аэронавигационное обслуживание рейсов «АэроСвита»

Согласно решению, принятому на внеочередном заседании Совета Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух), 15 марта 2011 года ГП приостановит на одни сутки аэронавигационное обслуживание рейсов авиакомпании «АэроСвит», запланированных к вылету из всех аэропортов Украины.

Как отмечается на сайте «Украэроруха» в публичном обращении к акционерам авиакомпании, при необходимости такие акции будут повторены.

В обращении говорится, что «Украэрорух» надеется, что общественность с пониманием отнесется к этому вынужденному шагу, поскольку это единственный действенный способ повлиять на авиакомпанию-должника. По данным ГП, с 2008 года «Аэросвит» начал задерживать оплату полученных услуг, накапливая многомиллионную задолженность перед «Украэрорухом». При этом ГП предоставляло рассрочки в выплатах и не прибегало к жестким принудительным мерам с целью немедленного возвращения долга, однако графики платежей постоянно нарушались, отмечается в сообщении.

В «Украэрорухе» отмечают, что «АэроСвит» обращается в суды в попытке отсудить суммы, которые в авиакомпании считают переплаченными за услуги. В частности,

«АэроСвит» требует через суды от государственного предприятия сумму в 20 млн. грн., что больше, чем долг авиакомпании перед ГП, который составляет свыше 14 млн. грн. В "Украэрорухе" считают такие действия незаконными. Как отмечается в сообщении, существующая ситуация может непосредственно повлиять на безопасность полетов в воздушном пространстве Украины, если эти средства не будут направлены на модернизацию многочисленных технических средств, на строительство новых аэронавигационных объектов, в том числе аэродромно-диспетчерских вышек в аэропортах Украины.

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Агро

ВР отменила ввозную пошлину на гречку до 1 июня

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины” относительно ставки на некоторые зерновые культуры”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено для решения вопроса наполнения внутреннего рынка гречишной группой и стабилизации ценовой ситуации, установить временно, до 1 июня 2011 года, нулевую ставку ввозной пошлины на эту зерновую культуру.

Как отмечается в пояснительной записке к данному законопроекту, это позволит обеспечить немедленную закупку по минимальной цене в государственный интервенционный фонд гречки в количестве не меньше 25 тыс. тонн. В записке указано, что в соответствии с расчетным балансом спроса и предложения, предложенного объема этой крупы будет достаточно для обеспечения внутренней потребности и стабилизации цены.

Также в документе отмечено, что производство крупы гречишной в Украине составляет 30% общего объема производства круп. В последние годы наметилась тенденция к сокращению посевных площадей под гречихой, в частности, если в 2000 году посевные площади гречихи составляли 573,5 тыс. га, то в 2010 году - лишь 215,4 тыс. га.

Соответственно, и производство гречихи в 2010/11 маркетинговом году ожидается на уровне 138 тыс. тонн, что является наименьшим объемом за последние годы.

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Кабмин разрешил местным органам власти регулировать оптово-отпускные цены на гречку

Кабинет министров Украины разрешил местным органам власти регулировать оптово-отпускные цены на гречневую крупу.

Соответствующее постановление от 9 февраля 2011 года №168 опубликовано на сайте правительства.

Также документ предусматривает, что местные органы власти могут регулировать оптово-отпускные цены только на молоко пастеризованное, фасованное в пленку, тогда как ранее регулировалась цена на все молоко жирностью 2,5%.

Напомним, на сегодня местные органы власти имеют право устанавливать предельные уровни торговых наценок и рентабельности, а также регулировать оптово-отпускные цены на ряд социально значимых продуктов питания, в частности хлеб, муку, некоторые молочные и мясные продукты.

УНИАН