Рада сократила с 27 до 26 количество парламентских комитетов

Верховная Рада Украины приняла постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 408 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим постановлением сокращено количество комитетов ВР с 27 до 26 путем объединения парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности и комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Теперь комитет будет называться Комитет по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики.

Постановлением предусмотрено, что председателем комитета является Виталий ХОМУТЫННИК (фракция Партии регионов).

Кроме того, первыми заместителями председателя комитета являются Сергей ТЕРЕХИН ("БЮТ-Батьківщина") и Александр ПЕКЛУШЕНКО (фракция Партии регионов), а заместителями - Николай КАТЕРИНЧУК (фракция НУ-НС), Евгений ГЕЛЛЕР (фракция ПР), Евгений ЦАРЬКОВ (фракция КПУ).