Главное на 3 марта (вечер)

Финансы

Кабинет министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2011—2013 годы, согласно которой объем государственного долга ежегодно будет сокращаться на 2%.

Соответствующее постановление №170 от 2 марта размещено на сайте правительства.

Реализация Стратегии позволит достичь отношения объема государственного долга к внутреннему валовому продукту на конец 2011 года не более 32%, в 2012-м не более 30% и в 2013-м не более 28%.

Доля государственного внутреннего долга составит не менее 46%, 46% и 48% соответственно, доля государственного долга с фиксированной ставкой — не менее 69%, 73% и 80% соответственно, средневзвешенный срок до погашения государственного долга — не менее 4, 4 и 5 лет соответственно.

Доля государственного долга, который рефинансируется в 2012 году, ориентировочно составит не более 16% на конец года.

Доходы Государственного бюджета Украины в январе-феврале 2011 года составили 44,663 млрд. грн., что на 44% больше, чем за январь-февраль 2010 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного казначейства Украины.

В январе-феврале 2011 года в общий фонд Госбюджета поступило 39,142 млрд. грн, что на 55,5% больше соответствующего показателя 2010 года.

Налоговые поступления в общий фонд Государственного бюджета Украины за отчетный период составляли 37,441 млрд. грн., что на 67,3% больше, неналоговые – 1,257 млрд. грн.

В специальный фонд Государственного бюджета за январь-февраль 2011 года поступило 5,521 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Согласно сообщению, доходы Госбюджета в феврале составили 26,311 млрд. грн., что на 43% больше по сравнению с январем-2011 (18,352 млрд. грн.).

В 2012 году Украине по внешним долгам необходимо будет выплатить 42 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи со студентами Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

«На следующий год нам придется выплатить примерно 42 млрд. грн. Это тоже очень много, но это уже не 88 (млрд. грн., которые Украина должна выплатить в 2011 году – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что разница в средствах, которые Украина выплатит в 2011 и 2012 годах, правительством будет направлена на развитие экономики.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве заявил первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ.

«С 1 января будущего года заработает единое экономическое пространство, называемое Евразийским Союзом, и мы будем параллельно вести переговоры о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом… Мы предлагаем Украине не противопоставлять эти два формата, и мы пытаемся убеждать наших коллег в том, что, присоединяясь к Таможенному союзу и к ЕЭП, мы вместе можем на более справедливых условиях добиваться вот этой зоны свободной торговли не на условиях, которые будут ограничивать наше экономическое развитие, а на условиях, которые будут такому экономическому развитию способствовать», - сказал И.ШУВАЛОВ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день это лишь предложение России, однако оно имеет «реальную перспективу».

«Объединяясь в рамках ЕЭП и добиваясь справедливых условий зоны свободной торговли, мы думаем, что такая перспектива до 2015 года это реальные сроки», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Он подчеркнул, что речь не идет о каком-то политическом союзе, а исключительно о сотрудничестве в экономической сфере.

«Все государства продолжают в полном объеме проявлять свой суверенитет и построение этого союза – исключительно экономический проект», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Он отметил, что это предложение Российской Федерации планируется обсудить в двустороннем порядке в середине апреля на заседании межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

Россия на данном этапе не видит возможности создания зоны свободной торговли без изъятий. Об этом сегодня журналистам в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, заявил первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ.

Он отметил, что такая позиция обусловлена результатами экспертных выводов.

«Многие эксперты здесь на Украине думали, что, одновременно создавая зону свободной торговли (с ЕС – УНИАН) с изъятиями и с такой тарифной защитой, по которой Украина договорилась с ВТО, возможно поддерживать без изъятий зону свободной торговли СНГ. Эксперты (не украинские – УНИАН) говорят, что это невозможно», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Он отметил, что Украина вступила в ВТО с довольно низким уровнем тарифной защиты внутреннего рынка и это может негативно отразиться на рынках стран СНГ при установлении свободной торговли в Содружестве.

«Сегодня единый таможенный тариф для России, Казахстана и Беларуси – 10,5%, у Украины уровень тарифной защиты всего 4,5%, границы наши абсолютно прозрачны. И в случае, если товары будут поступать в большом объеме через зону свободной торговли (с ЕС – УНИАН) на украинский рынок, мы не сможем препятствовать проникновению этих товаров на российский рынок и все таможенное пространство Беларуси и Казахстана. Это сложный и очень неприятный вопрос. Тогда нам придется предпринимать определенные шаги для того, чтобы защищать экономическое пространство Таможенного союза», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Он отметил, что вопрос изъятий из свободной торговли СНГ обсуждается очень тщательно и в очередной раз его серьезное обсуждение пройдет в рамках заседания комитета по экономическому сотрудничеству Украины и России 15 апреля в Ялте.

Предприниматели одобрили концепцию упрощенной системы налогообложения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

В частности, сегодня парламентский комитет совместно с Советом предпринимателей при Верховной Раде Украины провел открытые общественные слушания на тему: «Какой быть упрощенной системе налогообложения». На слушаниях представители предпринимательского движения обсудили и приняли концепцию законопроекта «Об упрощенной системе налогообложения», которая была разработана силами Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины под руководством Н.Королевской.

«Ваша мысль очень важна для нас. Мы вместе должны предложить власти свои правила игры. Иначе власть навяжет свои правила, выгодные чиновникам, но не людям. Скажите свое весомое слово. Прежде чем зарегистрировать законопроект, я хочу услышать мнение максимального количества людей. Я хочу, чтобы наш законопроект учитывал позицию и интересы каждого добросовестного налогоплательщика », - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, открывая общественные слушания.

Она отметила, что цель упрощенной системы - дать возможность работать самозанятому населению и создавать рабочие места. Для этого разработчики законопроекта предлагают максимально упростить налогообложение, снизить налоговую нагрузку для добросовестных плательщиков, а также убрать лазейки для оптимизации налогов.

Представляя основные критерии концепции законопроекта «Об упрощенной системе налогообложения», член Координационного совета Ассамблеи предпринимателей малого и среднего бизнеса Андрей ПАНАЙОТОВ и глава комиссии по международным связям Союза аудиторов Украины Татьяна ЗАЦЕРКОВНА назвали основные преимущества предлагаемой модели упрощенной системы налогообложения. Это: увеличение размера выручки, которая дает право на единый налог и возможность избрать ставку единого налога в зависимости от оборота и количества нанятых лиц; минимальные ставки единого налога для самозанятых лиц; возможность для отдельных категорий «упрощенчества» относить оплату товаров и услуг на валовые расходы юридических лиц; максимально простой учет и, наконец, экономия времени и нервов предпринимателей, потому что свидетельство плательщика единого налога будет выдаваться бессрочно.

По итогам дискуссии, участники общественных слушаний в целом одобрили концепцию законопроекта «Об упрощенной системе налогообложения».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что после широкого обсуждения концепции, внесения в него уточнений и изменений, будет подготовлен законопроект, который она передаст в Кабмин и зарегистрирует в Верховной Раде.

По информации пресс-службы, в общественных слушаниях приняли участие более чем 360 делегатов объединений, союзов и ассоциаций предпринимателей, профсоюзных организаций, представители научных кругов из 24 областей Украины.

Раньше концепция была обсуждена с предпринимателями Луганска, Харькова, Львова и Хмельницкого.

Завтра, 4 марта, Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение во втором чтении проекта закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Сегодня парламент рассмотрел около 120 из 432 поправок к данному законопроекту. Парламент рассмотрел 9 статей, 8 из которых одобрил, а статью 1 отправил на третье чтение. Статьей 6 данного законопроекта предусмотрены ограничения относительно использования служебного положения. Статьей 7 предусмотрено ограничение относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности. Данной статьей предусмотрено, что должностные лица, которые подпадают под действие данного закона, не могут заниматься другой оплачиваемой и предпринимательской деятельностью, входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли.

Статьей 8, которая уже проголосована во втором чтении, определяется ограничение относительно получения подарков. Ею предусмотрено, что должностные лица, которые подпадают под действие этого законопроекта, могут принимать подарки, «которые отвечают общепризнанным представлениям о гостеприимстве, если стоимость таких подарков не превышает 50% минимальной заработной платы». Данной статьей запрещается получать подарки от юридических и физических лиц за решение, действие или бездеятельность в интересах дарителя, а также запрещается получать подарки от лица, находящегося в подчинении лица, которому вручается подарок.

Энергетика Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не исключает возможности синхронизации одного из строящихся блоков Хмельницкой АЭС (Х3/Х4) с ENTSO-E (европейской энергосистемой).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая в ходе украинского энергетического форума, заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Никита КОНСТАНТИНОВ.

По его словам, в настоящее время "Укрэнерго" только прорабатывает возможную базовую схему выдачи мощности для новых энергоблоков, один из вариантов которой теоретически предусматривает ориентацию одного из блоков на экспортные поставки электроэнергии в европейском направлении.

“Один из возможных вариантов схемы выдачи мощности предусматривает теоретическое ориентирование одного из блоков на синхронный режим с ENTSO-E», - сказал замминистра, отметив при этом, что ответ о целесообразности такой работы может быть дан только по итогам окончательной разработки схемы выдачи мощности.

В то же время в беседе с журналистами Н.КОНСТАНТИНОВ отметил, что как базовый рассматривается вариант включения новых блоков в систему так называемого Южного энергетического полукольца 750 кВ, которое соединит Ривненскую и Хмельницкую АЭС, Днестровскую ГАЭС с Запорожской АЭС.

Инвестиционная компания Concorde Capital подписала договор с нефтедобывающей компанией «Укрнафта», по условиям которого выступит ее корпоративным брокером.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвестиционной компании.

Согласно договору, Concorde Capital будет предоставлять следующие услуги для компании «Укрнафта»:

- проводить для существующих и потенциальных инвесторов индивидуальные или групповые презентации и телефонные конференции (non-deal road shows);

- распространять информацию об эмитенте любыми доступными и не запрещенными законодательством Украины способами;

- предоставлять эмитенту информацию относительно оценок его инвестиционной привлекательности на рынке;

- по собственному усмотрению осуществлять контакты с институционными инвесторами относительно компании-клиента;

- обеспечивать соблюдение компанией «Укрнафта» правил листинга;

- информировать эмитента о мнениях инвесторов, акционеров и участников фондового рынка относительно его акции и пр.

«Укрнафта» четко определилась со своей моделью развития – построение прозрачной и понятной для инвестора компании. Для этого будет проводиться серьезная работа по усовершенствованию корпоративного управления и развитию отношений с акционерами, инвесторами компании", - отметил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Андрей ГЕРУС.

(УНИАН)