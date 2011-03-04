Анонс на 4 марта

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с работой и вопросами развития Национального музея Тараса Шевченко.

* Круглый стол на тему: "Взаимоотношения налогоплательщиков с контролирующими и правоохранительными органами: защита бизнеса от незаконных действий представителей власти". Организатор - "Юридическая газета". Участники: Антон Поляничко, зам.начальника отдела обеспечения работы IV судебной палаты Высшего административного суда Украины; Артур Нонко, управляющий партнер ЮФ "Центр правового консалтинга"; Василий Андросюк, адвокат ЮФ "Центр правового консалтинга"; Евгений Солодко, старший партнер ЮФ "Солодко и Партнеры".

* Пресс-конференция «Инструменты фондового рынка для частных инвесторов», приуроченная открытию выставки INternet TRADING EXPO 2011. Участники пресс-конференции: Дмитрий Тевелев, Председатель ГКЦБФР Олег Ткаченко, Председатель Правления «Украинской биржи» Алексей Сухоруков, управляющий директор ИГ «УНИВЕР» Алексей Обруч, исполнительный директор «Гайнсфорт Онлайн», Дмитрий Тарабакин, генеральный директор «Драгон Капитал»

* Пресс-конференция на тему: «Отказ Верховной Рады от продления моратория на продажу земли с/х назначения: готовы ли сегодня аграрии стать участниками земельного рынка?». Организатор - Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности.

* Будет работать прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра обороны Украины Михаила Ежеля. Брифинг для представителей СМИ.

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