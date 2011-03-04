Комитет ВР приглашает Азарова обсудить вопросы национальной безопасности

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой провести встречу по вопросам национальной безопасности.

Об этом сказал председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

Он объяснил, что, несмотря на утверждение внеблокового статуса Украины, до сих пор не определены основные вопросы безопасности: новые концепция, доктрина, программа развития Вооруженных сил и тому подобное.

«10 декабря прошлого года ЯНУКОВИЧ подписал указ, в котором четко определил: через две недели должна быть утверждена Концепция национальной безопасности государства. Ее до сих пор нет. Также в указе определено: после того, спустя месяц утвердить Военную доктрину. Ее нет. После этого, через три месяца, утвердить Программу развития Вооруженных сил. Такой нет и ее никто не пишет. Указ есть, но он не выполняется и за это никто не отвечает», - констатировал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что Комитет ВР по нацбезопасности и обороне “хочет откровенного разговора с главой правительства”.

«Это не вопрос власть-оппозиция. Это вопрос того, что теряется второй год с точки зрения формирования всего блока национальной безопасности. И это не вопрос одной армии, он касается всех силовых структур», - объяснил председатель комитета.

А.ГРИЦЕНКО также заметил, что этот вопрос является крайне актуальным в контексте внеблокового статуса государства. «Одно дело, когда Украина формирует свою безопасность вместе с партнерами. Другое – когда мы полагаемся только на себя. Это принципиально разные подходы», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины неоднократно заявляло, что работа над проработкой стратегических программных документов по вопросам национальной безопасности и обороны, а также реформирование ВСУ находится на завершающей стадии.