ВР приняла в первом чтении изменения к закону о Кабинете Министров

13:06, 04 марта 2011
Разное
0

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете Министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за изменения к закону проголосовали 254 народных депутата из 387, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается ликвидировать институты правительственных органов, действующих в системе министерств, а также правительственные комитеты.

Проектом также предусматривается повышение роли министра как члена правительства.

С этой целью Закон "О Кабинете Министров Украины" предлагается дополнить положением, в соответствии с которым первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр по решению Президента Украины возглавляет министерство.

Предложенные проектом изменения предусматривают изъятия положений закона, которые не касаются предмета его правового регулирования, в частности, тех норм, которые устанавливают полномочия министра как руководителя соответствующего министерства, а не как члена Кабинета Министров.

Кроме того, предусматривается внесение изменений в закон в части определения организации деятельности Секретариата Кабинета Министров путем введения должности руководителя Секретариата Кабинета Министров, уточнения структуры Секретариата Кабинета Министров, установления предельной численности работников Секретариата Кабинета Министров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter