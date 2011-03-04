ВР приняла в первом чтении изменения к закону о Кабинете Министров

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете Министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за изменения к закону проголосовали 254 народных депутата из 387, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается ликвидировать институты правительственных органов, действующих в системе министерств, а также правительственные комитеты.

Проектом также предусматривается повышение роли министра как члена правительства.

С этой целью Закон "О Кабинете Министров Украины" предлагается дополнить положением, в соответствии с которым первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр по решению Президента Украины возглавляет министерство.

Предложенные проектом изменения предусматривают изъятия положений закона, которые не касаются предмета его правового регулирования, в частности, тех норм, которые устанавливают полномочия министра как руководителя соответствующего министерства, а не как члена Кабинета Министров.

Кроме того, предусматривается внесение изменений в закон в части определения организации деятельности Секретариата Кабинета Министров путем введения должности руководителя Секретариата Кабинета Министров, уточнения структуры Секретариата Кабинета Министров, установления предельной численности работников Секретариата Кабинета Министров.