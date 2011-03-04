Главное на 4 марта (день)

Финансы

Баланс интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном рынке в феврале т.г. был близок к равновесному - «минус» 7,4 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Также он отметил некоторую девальвацию реально эффективного курса (РЭОК) национальной валюты. Так, по итогам января РЭОК девальвировал на 1,3%. Это произошло потому, что инфляционный дифференциал Украины с торговыми партнерами был низким, так, например, в России январская потребительская инфляция составила 2,4%.

По мнению В.ЛИТВИЦКОГО можно прогнозировать укрепление тенденции к девальвации РЭОК, благоприятной для экспортеров и платежного баланса в целом.

Кабинет министров Украины утвердил порядок начисления и уплаты единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхования за некоторые категории граждан.

Текст соответствующего правительственного постановления (от 2 марта 2011 г. №178) размещен на официальном сайте Кабмина.

Данный порядок определяет механизм уплаты единого соцвзноса в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за:

лиц, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах, других военных формированиях, СБУ, органах МВД и службу в органах гражданской защиты;

лиц, которые получают помощь по уходу за ребенком до трехлетнего возраста;

одного из неработающих работоспособных родителей, усыновителей, опекуна, попечителя, которые фактически осуществляют уход за ребенком-инвалидом, а также за неработающих работоспособных лиц, которые осуществляют уход за инвалидом I группы или за престарелым, который нуждается в постоянном надзоре или достиг 80-летнего возраста, если такие неработающие работоспособные лица получают помощь или компенсацию;

родителей-воспитателей детских домов семейного типа, приемных родителей, если они получают денежное обеспечение.

Единый взнос насчитывается за отмеченных лиц на суммы денежного обеспечения, на суммы помощи по уходу за ребенком до 3 лет, на суммы помощи или компенсаций, на сумму денежного обеспечения, начисленных за базовый отчетный период.

Единый взнос начисляется в размере 33,2% от суммы денежного обеспечения, помощи или компенсации.

Начисление единого взноса осуществляется в пределах максимальной величины базы начисления взноса на каждое лицо, что равняется пятнадцати размерам прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленного законом.

Уплата единого взноса в ПФУ осуществляется за счет госбюджета в рамках расходов, предусмотренных для ПФУ на текущий год, а также путем перечисления соответствующих сумм со счетов плательщиков на счета управлений Фонда за счет средств, из которых выплачивается денежное обеспечение.

Уплата единого взноса прекращается с даты прекращения выплаты денежного обеспечения, помощи или компенсации, с даты трудоустройства или наступления неработоспособности для лиц.

Данным порядком предусмотрены начисление и уплата взноса за отмеченные категории граждан с 1 января 2011 года.

Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» полностьюрассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» свыше 1,6 млрд. долл. за импортированный в феврале 2011 года природный газ.

Цена природного газа для компании в первом квартале 2011 года составляет около 264 долл. за 1 тыс. куб. м.

Также компания напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за 1 тыс. куб. м.

Акционеры энергоснабжающей компании ОАО «Тернопольоблэнерго» сегодня не смогли провести свое очередное собрание из-за запрета суда.

Об этом УНИАН сообщил представитель компании.

«Собрание не состоялось из-за решения суда», - сказал он, не уточнив других подробностей.

В повестку дня сегодняшнего собрания были включены вопросы, связанные с распределением прибыли (покрытием убытков) компании, полученной по итогам деятельности в 2000-2010 годах, об отзыве и избрании членов Наблюдательного совета и исполнительного органа компании, а также о переводе акций из документарной формы в бездокументарную.

Акционеры «Тернопольоблэнерго» не могут провести собрание с 2000 года.

Строительство

Высший хозяйственный суд Украины подтвердил право собственности территориальной общины Киева на 80% акций акционерной холдинговой компании «Киевгорстрой».

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение ВХСУ вынес 2 марта.

«Лица, пытавшиеся присвоить этот актив, сообщают средствам массовой информации о своих намерениях продолжать судебные процессы относительно акций «Киевгорстроя», которые принадлежат городу, но мы относимся к этому спокойно. И правда, и закон на нашей стороне», – заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПУЗАНОВ.

Он напомнил, что 24 февраля этот же суд признал легитимность общего собрания акционеров, которое состоялось 5 октября 2010 года с участием представителей Главного управления коммунальной собственности КГГА, и принятых на них решений.

«Очень важно, что сейчас это предприятие работает, новое руководство приводит его в порядок, оно демонстрирует способность выполнять большие серьезные задачи. Такие, как, например, завершение реконструкции НСК «Олимпийский» к дню Независимости Украины», – заметил А.ПУЗАНОВ.

В пресс-службе КГГА напомнили, что летом 2010 года стало известно о попытке продажи в 2009 году пакета акций АХК «Киевгорстрой» в размере 80% за 114 млн. грн. компании ООО «Новый регион». Генеральная прокуратура обжаловала это правовое действие в суде. 29 октября 2010 года Хозяйственный суд Киева признал право собственности территориальной общины города на 80% акций, а 18 января 2011 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение.

Транспорт

Государственная автомобильная инспекция будет отстранена от проведения технического осмотра автомобилей.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, переданном агентству УНИАН, об этом на рабочем совещании договорились уполномоченный по вопросам дерегулирования хозяйственной деятельности Михаил БРОДСКИЙ и министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

«С министром внутренних дел у нас полное взаимопонимание. Мы договорились, что уже в ближайшее время ГАИ будет отстранено от проведения техосмотра. Дальше этим будут заниматься частные станции диагностики», – заявил М.БРОДСКИЙ.

Сама процедура проверки технического состояния автомобилей будет упрощена, а стоимость ее проведения – существенно уменьшена. Также пластиковые талоны о прохождении техосмотра будут заменены на бумажные и их стоимость снизится на порядок.

Кроме того, сообщил М.БРОДСКИЙ, состав аптечки будет приведен в соответствие с европейскими нормами, и перечень медикаментов в ней будет уменьшен. «Водители сами смогут формировать аптечки, все лекарственные средства будут в свободной продаже. Если закончится срок годности какого-то препарата, водителю достаточно будет заменить его, а не покупать новую аптечку, как сейчас», – отметил М.БРОДСКИЙ.

Еще одно направление дерегулирования касается отмены нотариально заверенных доверенностей на право управления транспортным средством. М.БРОДСКИЙ договорился с А.МОГИЛЕВЫМ отработать соответствующую законодательную базу.

(УНИАН)