В приграничных областях РФ появятся центры для укрепления экономических связей с Украиной

Москва. В приграничных областях будут развернуты логистические центры для укрепления экономических связей с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, выступая на пленарном заседании Межрегиональной конференции региональных отделений партии «Единая Россия».

«В Центральном федеральном округе нам нужно будет заниматься оптимизацией транспортных потоков и современных логистических комплексов. Например, в Смоленске, Брянске, Белгороде», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что нужно использовать их выгодное положение приграничных городов для укрепления торговых и экономических связей с Украиной и Беларусью.

По его словам, программой модернизации будут также охвачены аэропорты не только Московского авиаузла. Также будет установлено современное оборудование в аэропортах Воронежа, Смоленска, Курска, Белгорода, Твери, Брянска и других городов.

Он отметил, что инвестиции в аэропорты Центрального федерального округа составят 50 млрд. руб. (около 1,7 млрд. долл.)