Главное на 4 марта (вечер)

Финансы

Международные валютные резервы НБУ выросли до 36,67 млрд. долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины в феврале т.г. выросли на 4,4% - до 36 млрд. 669,99 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, на конец февраля 2011 года резервы в иностранной валюте составляли - 35 млрд. 414,34 млн. долл., резервная позиция в МВФ — 0,03 млн. долл., специальные права заимствования — 10,27 млн. долл., золото — 1 млрд. 245,35 млн. долл.

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Индекс реальной зарплаты в январе вырос на 10,6%

Индекс реальной заработной платы в январе 2011 года вырос на 10,6%, по сравнению с январем 2010 года.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

В то же время индекс реальной зарплаты по сравнению с аналогичным показателем в декабре 2010 года снизился на 13,2%.

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ТЭК

Банки выделили 2,5 млрд. евро для реализации второй фазы проекта «Северный поток»

Москва. 24 банка выделили 2,5 млрд. евро для реализации второй фазы проекта «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Nord Stream».

«Финансирование проекта газопровода «Северный поток» обеспечено в полном объеме. Консорциум Nord Stream совместно с акционерами ОАО «Газпром», E.ON Ruhrgas AG, BASF/Wintershall GmbH, N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ сегодня объявил об успешном завершении привлечения финансирования для второй фазы проекта в объеме 2,5 млрд. евро.», - говорится в сообщении.

Управляющий директор Nord Stream Маттиас ВАРНИГ отметил, что завершение второй фазы финансирования проекта – это важный шаг для своевременной реализации Nord Stream.

«На данном этапе, когда мы почти завершили укладку первой нитки газопровода и в мае планируем начать строительство второй, стало совершенно очевидно, что кредиторы считают «Nord Stream» надежным проектом с прочной экономической основой», - сказал он.

По его словам, уже в конце этого года «Nord Stream» будет готов поставлять газ в Европу.

Сообщается, что 30% общей стоимости проекта «Nord Stream» обеспечивают акционеры, предоставляя инвестиции пропорционально их долям в акционерном капитале компании. Остальные 70% - это внешнее финансирование, привлекаемое на банковском рынке проектного финансирования.

Отмечается, что укладка первой нитки газопровода закончится в апреле 2011 года. Сразу после этого начнется строительство второй нитки, которое будет завершено в апреле 2012 года.

Справка УНИАН. «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. ОАО «Газпром» владеет 51% консорциума, E.ON Ruhrgas AG и BASF/Wintershall GmbH имеют равные доли по 15,5%, а доли N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ составляют по 9%.

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Транспорт/Связь

«Укрзализныця» к праздникам назначила 23 дополнительных поезда

Железные дороги Украины, по состоянию на 4 марта 2011 г., назначили к празднику 8 Марта 23 дополнительных поезда.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 9 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 7 - Приднепровская, 2 - Одесская, 3 - Донецкая и по 1 - Львовская и Южная.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

Составом Юго-Западной железной назначены поезда: № 207/208 Киев - Ужгород; № 269/270-219/220 Киев - Ивано-Франковск; № 529/502 Киев - Львов; № 531/226 Киев - Львов; № 282/281-58/57 Киев - Симферополь; № 282/281-58/57 Киев - Симферополь; № 537/538-529/530 Киев - Ужгород - Хмельницкий; № 501/502-545/546 Киев - Ивано-Франковск - Жмеринка; № 539/540-253/254 Хмельницкий - Ивано-Франковск - Киев.

Приднепровская железная дорога назначила поезда: № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк; № 561/562 Симферополь - Киев; № 238/237-294/293 Симферополь - Киев; № 290/289 Запорожье - Днепропетровск - Киев; № 182/181 Симферополь - Киев; № 286/285 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя 3/03, из Киева 4/03; № 583/584-227/228 Симферополь - Киев - Днепропетровск.

ОЖД назначены поезда № 210/209 Николаев - Киев и № 258/257 Одесса - Киев.

Составом Донецкой дороги назначены поезда: № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк (этот поезд формирует и ПЖД, и ДЖД); № 524/523 Луганск - Киев; № 577/578-576/575 Донецк - Киев.

Составом Львовской дороги назначен поезд № 147/148 Киев - Львов - Киев, Южной дороги - № 529/546 Харьков - Симферополь.

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НКРС планирует увеличить тарифы на местную телефонную связь

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принят за основу проект Изменений к Предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Проект Изменений к Предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги выносится на общественное обсуждение согласно ст. 9 Закона Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Целью принятия этого решения НКРС является необходимость обеспечения жизнедеятельности рынка телекоммуникаций для предоставления современных услуг потребителям. Согласно ст. 67 Закона Украины «О телекоммуникациях» тарифное регулирование на рынке телекоммуникаций Украины осуществляется на принципах базирования расчетов тарифов на себестоимости этих услуг. Изменения тарифов должны приблизить размер тарифов на услуги местной телефонной связи к уровню ее себестоимости при условии сохранения доступности услуг для всех категорий пользователей.

В комиссии отметили, что предыдущие изменения к Предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги были утверждены в 2009 году (решение НКРС № 1491 от 28.04.2009 г.).

«На протяжении нескольких лет предоставления общедоступных телекоммуникационных услуг в депрессивных районах и сельской местности осуществлялось без механизма их компенсации и было для операторов телекоммуникаций крайне убыточным», - говорится в сообщении.

Планируется внесение Изменений на протяжении 2011 года в два этапа. На первом этапе предлагается в 2 раза - до 400 увеличить количество нетарифицируемых минут, которые предоставляются потребителям в счет абонентной платы. При этом размер абонплаты за пользование телефонным аппаратом увеличится для всех категорий потребителей (население, бюджетные учреждения и другие организации) в городах, райцентрах, селах и поселках городского типа: для телефонов с почасовой оплатой местных разговоров - на 25%, а без почасовой оплаты в городах и райцентрах – на 10%, а в селах и поселках городского типа - на 25%. В то же время Проект Изменений предусматривает существенно уменьшить плату за установку телефона для населения и предприятий, учреждений и организаций, а также за переключение основного телефона абонентов ведомственных АТС на АТС телефонной сети общего пользования.

На втором этапе предлагается увеличить с 400 до 600 количество нетарифицируемых минут, которые предоставляются в счет абонплаты, при этом размер абонплаты за пользование телефоном с поминутной оплатой для всех категорий потребителей вырастет на 8%.

Как сообщал УНИАН, 27 января т.г. предыдущим составом НКРС было принято решение изучить состояние рынка услуг местной телефонной связи с учетом обращений операторов о необходимости повышения тарифов на общедоступные услуги. При этом НКРС предложила операторам телекоммуникаций предоставить предложения относительно уменьшения себестоимости услуг, в том числе за счет внедрения новых технологий мультисервисного обслуживания и радиодоступа к телекоммуникационной сети общего пользования.

Напомним, тарифы на местную фиксированную телефонную связь регулируются государством (НКРС). НКРС в последние годы уже трижды повышала тарифы на местную фиксированную связь (в 2006, в 2008 и в 2009 гг.) в целях повышения рентабельности этого вида связи. Однако, по данным различных операторов, рентабельность так и не достигнута, и требуется очередное повышение тарифов на эти услуги до 15-25%.

Справка УНИАН. Согласно ст. 62 Закона Украины «О телекоммуникациях» к общедоступным телекоммуникационным услугам относятся услуги: подключения конечного оборудования потребителя к телекоммуникационным сетям общего пользования (универсальный доступ); фиксированной телефонной связи в пределах зоны нумерации (местная телефонная связь); вызова служб экстренной помощи, услуги справочных служб и связи, с помощью таксофонов, за исключением услуг, которые предоставляются с использованием беспроводного доступа.

В настоящее время абонплата для абонентов в городах и райцентрах составляет от 19,73 до 34,13 грн. в месяц с НДС (в зависимости от тарифных планов, которые отличаются количеством включенных нетарифицируемых минут), в сельской местности – 10,51 грн.

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Коммунальный транспорт может перейти от Министерства ЖКХ к Мининфраструктуры

Правительство рассматривает возможность передачи функции по курированию коммунального транспорта от Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства к Министерству инфраструктуры, а функцию по сохранению памятников архитектуры – от Министерства регионального развития и строительства к Министерству культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ.

«Функция курирования коммунального транспорта переносится на Мининфраструктуры. Но от перемены мест здесь ничего не меняется», – сказал он.

Министр напомнил, что ранее коммунальный транспорт (троллейбусы и трамваи) во всех городах курировало Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

«Второй вопрос – это сохранение памятников архитектуры, которое, возможно, полностью перейдет под юрисдикцию Министерства культуры», – добавил он.

В.ТИХОНОВ уточнил, что реорганизованное министерство и в дальнейшем продолжит реставрационные и ремонтные работы памятников архитектуры, для чего в структуре министерства предлагается оставить соответствующий департамент. В частности, на сохранение Киево-Печерской лавры в этом году министерству предусмотрено 10 млн. грн.

Решение о возможной передаче данных функций будет принято с утверждением положения о Минрегионстрое.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что с передачей памятников архитектуры Минкультуры не идет речи о передаче каких-либо храмов Московскому патриархату.

По его словам, для завершения реорганизации Министерства регионального развития и строительства и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства необходимо, чтобы Верховная Рада приняла два законопроекта – №8055 «О центральных органах исполнительной власти» и №8056 «О внесении изменений в Закон «О Кабинете Министров относительно полномочий». Также Президент Украины должен утвердить положение о министерстве.

В.ТИХОНОВ уточнил, что положение о министерстве и проект штатного расписания уже подготовлены.

Вице-премьер-министр ожидает принятия парламентом в первом чтении двух законопроектов на следующей пленарной неделе, еще неделя понадобится для принятия законов во втором чтении.

Кроме того, В.ТИХОНОВ сообщил, что штат реорганизованного министерства планируется сократить на 30% – до около 360-370 работников. При этом в подчинении вице-премьер-министра – один первый заместитель и два заместителя министра, которые будут курировать департаменты регионального развития, жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Он добавил, что на сегодняшний день пока действуют три министерства – Министерство регионального развития и строительства, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Строительство

Кабмин планирует привлечь 2,3 млрд. грн. кредитов для строительства жилья

Кабинет министров Украины планирует в текущем году привлечь под государственные гарантии 2,3 млрд. грн. кредитных средств, которые будут направлены в жилищное строительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ сегодня в интервью журналистам.

"Планируется направить в жилищное строительство 2,3 млрд. грн. кредитных ресурсов, привлеченных под госгарантии. Дополнительно местные органы планируют направить 446 млн. грн. на жилищное строительство, в том числе молодежное строительство, на доступное жилье", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на реализацию в этом году Государственной целевой социально-экономической программы строительства доступного жилья на 2010-2017 гг. предусмотрено 150 млн. грн.

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Минрегионстрой ожидает в этом году ввод в эксплуатацию жилья на докризисном уровне

В Украине в 2011 году может быть введено в эксплуатацию 10,2 млн. кв. м жилья, что на 9,7% больше показателя 2010 года и практически соответствует показателю докризисного 2007 года (10,244 млн. кв. м).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ.

«В 2011 году запланировано строительство 10,2 млн. кв. м жилья, что будет соответствовать докризисному уровню», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2010 году было введено в эксплуатацию 9 млн. 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем в 2009 году.

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Янукович одобрил новую редакцию закона о градостроительной деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал принятый в новой редакции с предложениями Президента Закон "О регулировании градостроительной деятельности".

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот документ 17 февраля.

Законом предусмотрено, что на общественных слушаниях должны рассматриваться разработанные в установленном порядке проекты градостроительной документации на местном уровне: генеральные планы населенных пунктов, планы зонирования территорий, детальные планы территорий. Утверждение на местном уровне градостроительной документации, указанной в части первой этой статьи, без проведения общественных слушаний относительно проектов такой документации запрещается.

При решении в соответствии с Законом "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, которые на них размещены, находящихся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости" вопросов отчуждения для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости земельных участков, других объектов недвижимого имущества, которые на них размещены, находящихся в собственности физических или юридических лиц, общественные слушания не проводятся.

Согласно закону, сельские, поселковые, городские советы и их исполнительные органы (в случае делегирования им таких полномочий) обязаны обеспечить: обнародование принятых решений в отношении разработки градостроительной документации на местном уровне с прогнозируемыми правовыми, экономическими и экологическими последствиями; обнародование проектов градостроительной документации на местном уровне и доступ к этой информации общественности; регистрацию, рассмотрение и обобщение предложений общественности к проектам градостроительной документации на местном уровне; согласование спорных вопросов между общественностью и заказчиками градостроительной документации на местном уровне через согласительную комиссию; обнародование результатов рассмотрения предложений общественности к проектам градостроительной документации на местном уровне.

Законом устанавливается, что обнародование проектов генеральных планов, планов зонирования территорий, детальных планов территорий осуществляется не позднее, чем в месячный срок со дня их поступления в соответствующий орган местного самоуправления.

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Турецкая компания намерена предоставить кредит на 15 млрд. евро для развития ЖКХ в Украине

Турецкая компания намерена предоставить кредит на 15 млрд. евро для развития проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью информагентствам сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ.

По его словам, компания готова предоставить кредиты частным структурам по нулевой ставке с рассрочкой на 10 лет, начиная с шестого года платежей. Кредиты могут быть направлены на реализацию проектов по очистке питьевой воды, развитию областных водоканалов, канализационного хозяйства, а также строительства жилья.

«Сейчас ведем конкретные переговоры… Это перспектива ближайших недель», - сказал он.

Вице-премьер-министр уточнил, что турецкая компания надеется на подписание правительственного меморандума и рассчитывает на 30%-ное участие в данных проектах своей техникой. При этом предусматривается, что задействованы в проектах будут только украинские специалисты.

В.ТИХОНОВ добавил, что ранее эта турецкая компания уже работала в Украине, в частности, занималась строительством жилых микрорайонов в Киеве.

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Украинцы в январе оплатили ЖКУ на 84%

Жители Украины в январе 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 3,8 млрд. грн., что составляет 84% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Киеве, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской и Ровенской областях (105,1-91,5%), самый низкий – в Днепропетровской области, Крыму, Запорожской и Херсонской областях (73-77,8%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в январе т.г. увеличились на 10,2% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 489,6 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2011 года увеличилась на 6,3% по сравнению с декабрем 2010 года и на начало февраля 2011 года составила 12 млрд. 077,9 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,7 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах, кроме Киева.

В частности, в январе т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 31,5% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 23%, за вывоз бытовых отходов – 20,4%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 19,1%, за газоснабжение – 21,4%.

В январе 2011 года население уплатило за электроэнергию 757,5 млн. грн., что составляет 164,1% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень расчетов за электроснабжение с учетом погашения долгов предыдущих периодов наблюдался в Одесской и Закарпатской областях и Киеве (220,9-215,7%), самый низкий – в Черниговской и Сумской областях (94,9 и 97,3%). Задолженность населения по оплате за электроэнергии на начало февраля 2011 года составила 2 млрд. 939,2 млн. грн.

В январе 2011 года население Украины заключило 6,7 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 16,2 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 15,7 млн. грн.

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Агро

Госсельхозинспекция: импортируемая из Китая гречневая крупа отвечает продовольственным целям

Государственный центр сертификации и экспертизы зерна и продуктов его переработки Государственной инспекции сельского хозяйства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины провел экспертизу образцов гречихи и крупы гречишной, на поставки которой в Украину заключены контракты.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

В ходе экспертизы было исследовано четыре образца: гречиха (сырье), крупа гречневая жареная, слабожареная и нежареная.

В ходе экспертизы установлено, что гречиха отвечает первому классу, а крупа гречневая жареная, слабожареная и нежареная отвечают первому сорту. Все образцы отвечают продовольственному назначению для потребления населением.

«Результаты указывают на то, что эта гречиха существенно не отличается от отечественной», - отметил председатель Государственной инспекции сельского хозяйства Николай ПОЕДИНОК. Он добавил, что около 800 тыс. тонн из 1 млн. тонн гречихи, которую производит Китай, используется для продовольственных потребностей, и страны ЕС сегодня экспортируют гречиху из Китая, в частности, для диетического и детского питания.

Он добавил, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК поручил Государственной инспекции сельского хозяйства систематически контролировать качество гречихи по факту поставки в Украину. «Мы получили поручение от министра, и вся гречиха, которая будет ввозиться в Украину, будет жестко контролироваться», - сказал председатель Госсельхозинспекции.

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“Авангард” в 2010 г. увеличил чистую прибыль на 38%

Avangardco Investments Public Limited, один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам 2010 года увеличил чистую прибыль на 38% против показателя прошлого года - до 184,8 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что выручка увеличилась на 37% и составила 439,7 млн. долл. По информации компании, рост выручки был вызван увеличением объема производства и продаж яиц и яичных продуктов. Показатель EBITDA увеличился на 27% и составил 193,5 млн. долл. Рентабельность по EBITDA сократилась до 44% (в 2009 году - 48%). Показатель рентабельности снизился по сравнению с 2009 г. из-за присутствия в составе EBITDA за 2009 г. единоразового дохода от списания задолженности перед связанными лицами в размере 22,5 млн. долл. Рентабельность по чистой прибыли осталась на уровне 42% (2009 г. - 42%).Чистый долг на конец отчетного периода составил 77,8 млн. долл., по сравнению с 31 декабря 2009 года чистый долг сократился на 24%.

Показатель отношения чистого долга к EBITDA сократился до 0,4 (на основании EBITDA за 12 месяцев) с 0,7 в декабре 2009 года. На конец периода доля долгосрочных обязательств (включая текущую часть долгосрочных обязательств) в структуре задолженности компании составила 97%.

Доходы от реализации яиц составляют 64% в структуре общей выручки от реализации компании. Рост продаж был вызван значительным ростом объема производства яиц до 4,420 млн. штук благодаря увеличению поголовья птицы в течение 2010 г. до 24,3 млн. голов.

Отмечается, что доля объемов продаж компании через современные розничные

сети выросла с 2% от объема продаж яиц в 2009 году до 16% в 2010 году.

В 2010 г. выручка от реализации яичного порошка составила 91 млн. долл., что более

чем в четыре раза превышает показатель 2009 г. Доля яичных продуктов в общей структуре продаж компании составила 21% .

Объем капитальных затрат в 2010 году составил 82,1 млн. долл., средства были направлены на строительство птицекомплексов «Авис» и «Чернобаевское» в Хмельницкой и Херсонской областях. Мощности предприятий будут введены до конца 2011 г.

В компании напомнили, что в 2010 году общее производство яиц выросло на 22% - до 4 млрд. 420 млн. шт. Экспорт "Авангарда" в 2010 году увеличился до 1 млрд. штук яиц и яичных продуктов в яичном эквиваленте, что почти в 3,3 раза превышает показатель 2009 года. При этом в общем объеме экспорта превалировала доля яичных продуктов в связи с более высоким спросом.

Напомним, в результате IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 г. компания привлекла 200,2 млн. долл. В октябре 2010 г. компания разместила еврооблигации на сумму 193,5 млн. долл. со сроком погашения 29 октября 2015 г.

Справка УНИАН. "Авангард" – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

По итогам 2010 г. занимает 26% рынка яиц (43% промышленного рынка яиц) в Украине и 79% рынка яичных продуктов страны. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым.

УНИАН