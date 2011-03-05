Попов заявляет, что всегда ощущал поддержку Черновецкого

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подтвердил, что имеет с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ нормальные деловые отношения и заявил, что постоянно ощущал желание городского головы оказать содействие в нормализации ситуации в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал в эфире политического ток- шоу на телеканале «Интер».

«У нас нет конфликтных ситуаций с Леонидом Михайловичем. И за весь период моей работы, я буду абсолютно откровенен, я ощущал его объективное желание оказать содействие в нормализации ситуации в Киеве. Поэтому я могу сказать, что у нас сегодня нормальные деловые отношения», - сказал глава КГГА.

А.ПОПОВ также подтвердил, что Киеву сейчас особое внимание и поддержку предоставляет правительство и Президент Украины.

«Это хорошо, когда столица имеет лидерские позиции в Украине по сравнению с другими регионами. И так в принципе должно быть, потому что здесь огромный потенциал и его нужно задействовать» - сказал глава КГГА.

По его словам, именно благодаря командной работе при поддержке на государственном уровне Киеву удалось за последний год переместиться в рейтинге социально-экономического развития среди украинских регионов с 26 на 1-е место.

«Я думаю, что это и общеукраинская тенденция – вы знаете, что ситуация в Украине с приходом нового правительства улучшилась - поэтому общая тенденция, которая существовала в стране в целом плюс, естественно, те мероприятия, которые проводились в Киеве, они дали эффект и мы действительно с 26 рейтингового места среди регионов переместились на 1-е. Особенно приятно сказать, что результат прошлого года – плюс 4,1 роста объема производства - это хороший старт. Потому что уже два месяца этого года у нас плюс 11%», - отметил А.ПОПОВ.

Он выразил мнение, что, имея такую тенденцию и перспективные планы на 2011 год, Киев получит «еще более интересный результат».

«Но результат этот командный, конечно», - подчеркнул А.ПОПОВ.