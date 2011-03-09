Кабмин поручил проверить на соответствие должностям руководителей ряда крупных предприятий

Кабинет министров поручил руководству профильных министерств и других центральных органов исполнительной власти безотлагательно рассмотреть вопрос относительно соответствия занимаемым должностям руководителей предприятий, на которых в 2010 году возникали сложности во время проверок финансовой деятельности и выявлены нарушения в результате таких проверок.

Распоряжение (№148 от 19 января т.г.) об укреплении финансово-бюджетной дисциплины размещено на сайте Верховной Рады.

В перечень таких предприятий вошли: государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар", государственные предприятия "Одесский морской торговый порт" и "Завод "Электротяжмаш".

В распоряжении речь идет о том, что вопрос относительно соответствия занимаемым должностям руководителей этих предприятий должен быть рассмотрен «в связи с недопущением должностных лиц органов государственной контрольно-ревизионной службы к проведению контрольных мероприятий».

Вместе с этим, в связи с допущенными нарушениями законодательства по финансовым вопросам во время осуществления финансово-хозяйственной деятельности должны быть рассмотрены вопросы о соответствии занимаемым должностям руководителей: государственной акционерной холдинговой компании "Артем", государственных предприятий "Украинская авиационная транспортная компания", "Макеевуголь", "Донбассантрацит".

Также поручено министерствам и другим центральным органам исполнительной власти обеспечить беспрепятственное предоставление органам государственной контрольно-ревизионной службы документов, необходимых для проведения контрольных мероприятий.