Анонс на 9 марта

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Всеукраинский комитет «Наступ» проведет предупредительное пикетирование Верховного Суда Украины с целью не допустить рассмотрению жалобы ОТР Банка на решение Высшего Специализированного Суда Украины относительно незаконности выдачи валютных кредитов в Украине.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги года работы правительства Николая Азарова». Участники: первый зам.директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, экс-заместитель председателя НБУ Сергей Яременко и директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

* Круглый стол на тему: «Пенсионная реформа в Украине: кто доживет до пенсии». Приглашены: Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины, Василий Хара, председатель Федерации профсоюзов Украины, Руслан Ильичев, ген.директор Федерации работодателей Украины, Алексей Плотников, народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономической политики, Валерий Алешин, экс-председатель Госфинуслуг.

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