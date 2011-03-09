Главное на 9 марта (день)

Финансы

Украина попала в список 18 стран, которым угрожает дефолт

Украина попала в список 18 стран, которым угрожает дефолт. Соответствующий перечень стран-неудачников опубликовало американское издание Business Insider, сообщает FundMarket.

В своих оценках эксперты выходили из размера внешнего долга, а также финансовой и политической стабильности в стране.

Рейтинг возглавляет Венесуэла, где сократилась добыча нефти, по причине которой возвращение правительством долгов теперь находится под вопросом.

На втором месте - Греция, где не прекращаются беспорядки населения в ответ на мероприятия правительства по регуляции экономики, на третьем - Аргентина, где наблюдается высокая инфляция.

На четвертом месте - Ирландия, где ощущаются последствия банковского кризиса, на пятом - Португалия. Она обязана погасить долги на 20 миллиардов евро уже в 2011 году.

Украина занимает 6 место. Причины - большой размер внешнего долга и замедленнный рост экономики. Напомним, что эксперты Всеминого банка оценили внешний долг Украины в 82% ВВП.

В рейтинг стран-неудачников вошли как мятежные Ливия, Египет, Бахрейн, так и благополучные на первый взгляд Испания, Болгария, Хорватия, Румыния, Литва и Венгрия.

У всех этих стран есть проблемы с банковским сектором, инфляцией, а также политической стабильностью.

В своих оценках эксперты спирались на данные Bloomberg и CMA Datavision.

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Инфляция в феврале составила 0,9%, с начала года – 1,9%

Индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в феврале в Украине по сравнению с январем текущего года составил 0,9%, с начала года – 1,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

По сравнению с февралем 2010 года инфляция в феврале 2011 года составила 7,2%.

На продукты питания в феврале т.г. цены выросли на 0,3%, тарифы на жилищно-коммунальные услуги - на 4,6%, цены на транспорте – 2,4%, цены на топливо – 4,3%.

На 1,3% подорожал хлеб, на 1% - кондитерские изделия. Фрукты и овощи подорожали на 3,3% и 5,1% соответственно.

Вместе с этим, на 13,8% подешевели яйца, на 2,3% – мясо и мясопродукты, сыр и молоко –на 0,4% и 0,3%.

На 0,7% снизилась цена на аудио- и видеотехнику, на 0,3% – на бытовую технику и на 0,1% – на услуги связи.

На 0,1% и 0,5%, соответственно, подешевели одежда и обувь.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.

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Азаров считает существующий рост доходов и инфляцию адекватными экономической ситуации

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает сегодняшний рост доходов населения и инфляцию в стране адекватными экономической ситуации, которая существует в Украине, учитывая тенденции на мировом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

Он сообщил, что рост реальных доходов в Украине в феврале 2011 года по сравнению с февралем 2010 года составил 11%, средняя зарплата в Украине достигла 2 тыс. 300 грн. в месяц.

При этом премьер подчеркнул, что такой уровень доходов все же недостаточный.

«Наверное, это недостаточно. Однако наша экономика только выходит из кризиса, а во многих отраслях кризисные явления еще не преодолены. Поэтому строить заоблачные прогнозы, заниматься самообманом не стоит», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что хоть инфляция составляет 0,9% по итогу февраля, однако этот показатель мог бы быть меньше. «Понятно, что обычного потребителя и это не может устроить (инфляция 0,9% - УНИАН), лучше чтобы цены совсем не поднимались или снижались», - сказал Н.АЗАРОВ.

Однако он подчеркнул. что в реальной жизни, когда дорожает нефть и газ, повышаются цены на продовольствие в мире, а обесцененный доллар давит на национальную валюту, - снижения цен ожидать нет оснований.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в феврале в Украине по сравнению с январем т.г. составил 0,9%, с начала года – 1,9%.

По сравнению с февралем 2010 года инфляция в феврале 2011 года составила 7,2%.

На продукты питания в феврале т.г. цены выросли на 0,3%, тарифы на жилищно-коммунальные услуги - на 4,6%, цены на транспорте – 2,4%, цены на топливо – 4,3%.

На 1,3% подорожал хлеб, на 1% - кондитерские изделия. Фрукты и овощи подорожали на 3,3% и 5,1% соответственно.

Вместе с этим, на 13,8% подешевели яйца, на 2,3% – мясо и мясопродукты, сыр и молоко –на 0,4% и 0,3%.

На 0,7% снизилась цена на аудио- и видеотехнику, на 0,3% – на бытовую технику и на 0,1% – на услуги связи.

На 0,1% и 0,5%, соответственно, подешевели одежда и обувь.

Напомним, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.

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Фондовый рынок

"Ощадбанк" разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн. долл.

"Ощадбанк" разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. дол. под 8,25% годовых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, которое было обнародовано 4 марта.

Бумаги были выпущены компанией SSB No. 1PLC и размещены 1 марта 2011 года.

Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило выпуску еврооблигаций "Ощадбанка" долгосрочный рейтинг В2 со стабильным прогнозом. Рейтинг В присвоен также международным рейтинговым агентством Fitch. Еврооблигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже.

Выпуск, лид-менеджерами которого выступили Credit Suisse и Morgan Stanley, был проведен в течение одного дня, с установлением конечной цены через несколько часов после объявления его условий.

Книга заявок на приобретение бондов составляла около 1,2 млрд. долл. при участии более 100 инвесторов.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.

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ТЭК

Предприятия ТКЭ с начала отопительного сезона задолжали за потребленный газ 5,6 млрд. грн.

По состоянию на 4 марта 2011 г., согласно данным оперативного мониторинга, с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолжали ДК «Газ Украины» 5,6 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго») за потребленный природный газ; уровень оплаты составил 48%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что почти половину этой суммы составляют долги теплопроизводителей 4 областей: Донецкой (976 млн. грн.), Днепропетровской (773 млн. грн.), Харьковской (718 млн. грн.) и Луганской (322 млн. грн.).

Значительной остается задолженность теплоэнергетиков Запорожской (288 млн. грн.), Одесской (272 млн. грн.), Киевской (222 млн. грн.), Львовской (210 млн. грн.), Полтавской (182 млн. грн.), Житомирской (129 млн. грн.), Черниговской (126 млн. грн.), Сумской (122 млн. грн.), Хмельницкой, (109 млн. грн.), Винницкой и Черкасской (по 100 млн. грн.) областей, а также АР Крым (176 млн. грн.).

Задолженность в 2010-2011 гг. столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» составляет 1,7 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 45%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ у предприятий ТКЭ Закарпатья (27%), Донецкой области (37%), АР Крым и Луганской области (по 39%), Кировоградской области и г. Севастополь (по 41%), Житомирской (43%), Днепропетровской (44%) и Харьковской областей (45%).

ДК «Газ Украины» требует от руководителей теплоснабжающих предприятий-должников ускорить расчеты за потребленный природный газ.

Пресс-служба отмечает, что значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ и надлежащее прохождение отопительного сезона 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

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РФ размышляет о строительстве предприятия по сжижению газа на Черном море в рамках «Южного потока»

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН поручил Минэнерго РФ рассмотреть возможность строительства в рамках «Южного потока» предприятия по сжижению газа на Черном море.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с министром энергетики России Сергеем ШМАТКО.

«Рассмотрите как возможную часть реализации проекта «Южный поток» строительство предприятия по сжижению газа на территории Российской Федерации в южном регионе на берегу Чёрного моря и возможность использования будущего завода по сжижению газа на Ямале в рамках проекта, который был недавно сформулирован компаниями «НОВАТЭК» и «Тоталь», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что надо просчитать стоимость транспорта из этого региона на европейский рынок и на другие мировые рынки.

«Мы с вами понимаем, что строительство заводов по сжижению раскрывает нам больше возможностей по диверсификации рынков сбыта. Но параллельно нам нужно поговорить с нашими коллегами в Европе и о том, чтобы совместно с ними поработать над проектами строительства сооружений по приёму сжиженного газа и по строительству сооружений по его разжижению и направлению в газотранспортную систему европейских партнёров», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что специалисты считают, что поставки на расстояние более 2,5 тыс. км газовозами становятся сопоставимыми по рентабельности с поставками по газотранспортным трубопроводам.

«Вот это всё просчитайте, пожалуйста, в течение недели и через неделю мне доложите», - сказал российский премьер, обращаясь к С.ШМАТКО.

Глава Минэнерго РФ отметил, что в рамках наших дискуссий с европейскими коллегами часто обсуждается вопрос иных альтернатив, в том числе по созданию производств сжиженного природного газа.

«В ходе последнего разговора с нашими европейскими коллегами, в том числе с Еврокомиссией, нам была сделана презентация альтернатив по прокладке, например, морской части трубы, в том числе в «Южном потоке», и по созданию производства сжиженного природного газа. Сейчас мы эту работу ведём», - сказал он.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.

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Минэнергоугля: причины роста цен на нефтепродукты – мировые тенденции и отдельные импортеры

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины объясняет рост розничных цен на нефтепродукты в стране мировыми тенденциями и деятельность отдельных импортеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, комментируя удорожание стоимости нефтепродуктов в Украине.

«Сейчас, к сожалению, негативные тенденции на рынке нефти и нефтепродуктов в мире, и это отображается на Украине. У нас есть существенные претензии к некоторым импортерам, которые используют, на наш взгляд, эту ситуацию и деятельностью которых сейчас занимается Антимонопольный комитет», - сказал министр.

При этом он отметил, что, несмотря на мировые тенденции, меры, предпринятые правительством, позволили Украине сгладить резкие скачки цен на топливо.

Как сообщал УНИАН, с 25 февраля по 4 марта 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 3,9-4,4% (в среднем на 4,2%).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 25 февраля по 4 марта т.г. средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 4,3%, с 7,95 до 8,29 грн./л; на бензин А-92 – увеличились на 4%, с 8,43 до 8,77 грн./л; на бензин А-95 – увеличились на 3,9%, с 8,82 до 9,16 грн./л; на дизельное топливо – увеличились на 4,4%, с 8,23 до 8,59 грн./л.

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Азаров уволит руководителей предприятий, виновных в росте долгов за газ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ и вице-премьер-министру Виктору ТИХОНОВУ подготовить список руководителей предприятий, виновных в росте долгов за газ, для принятия соответствующий кадровых решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Поручаю первому вице-премьер-министру КЛЮЕВУ вместе с вице-премьер-министром ТИХОНОВЫМ в пятницу подать предложения для кадровых решений относительно руководителей, которые в течение практически полугода, как минимум, мирились с огромной задолженностью», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что несмотря на то, что уровень оплаты населения за природный газ составляет порядка 90%, с начала года задолженность за потребленный природный газ НАК «Нафтогазу» превысила 3 млрд. грн. Общая задолженность за газ в отопительный период 2010-2011 годов достигла почти 11 млрд. грн.

Н.АЗАРОВ сообщил, что ниже среднего расчеты за газ за отопительный сезон в Закарпатской, Донецкой, Луганской и Кировоградской областях.

Наибольший абсолютный объем задолженности имеют предприятия Днепропетровской области – почти 2 млрд., Донецкой – около 2 млрд., Харьковской – 1,5 млрд., Луганской областей – 704 млн. грн.

Премьер подчеркнул, что ситуация с расчетами за потребленный природный газ фактически подрывает усилия правительства по стабилизации финансовой ситуации в энергетическом секторе.

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Агро

Молдова пожаловалась на Украину в ВТО, хотя вызвавший недовольство закон уже не действует

Молдова пожаловалась на Украину во Всемирную торговую организацию по поводу дискриминационных условий продажи молдавского коньяка на украинском рынке.

Как сообщается на сайте ВТО, соответствующий запрос на проведение консультаций с Украиной по этому вопросу Молдова подала третьего марта во Всемирную торговую организацию.

В частности, по мнению молдавской стороны, невыгодные условия для их продукции на украинском рынке устанавливает Закон Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» с изменениями от 2008 года.

Вместе с тем, в Министерстве экономического развития и торговли Украины агентству УНИАН сообщили, что закон о ставках акцизной пошлины на алкогольные напитки утратил силу после вступление в действие Налогового кодекса Украины.

Напомним, что в середине февраля 2011 года Украина обратилась в ВТО с запросом на проведение консультации с Молдовой по поводу дискриминационного «экологического» сбора с украинских товаров за утилизацию пластиковых бутылок и упаковки «tetra-pack» (кроме молочной продукции), который не взимается с молдавской продукции.

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Госагентство резерва переработает 18 тыс. тонн зерна на муку для социальных сортов хлеба

Государственное агентство резерва Украины с 15 марта начнет переработку 18 тыс. тонн зерна на муку для производства социальный сортов хлеба.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба агентства.

Сообщается, что согласно решению правительства, три государственных предприятия системы госрезерва: Кулиндоровский КХП (Одесская обл.), Дунаевецкий КХП (Хмельницкая обл.) и Ахтырский КХП (Сумская обл.) переработают 18 тыс. тонн зерна госрезерва на муку для производства социальных сортов хлеба.

Министерство экономического развития и торговли предоставляет Госагентству резерва Украины перечень хлебопекарских предприятий, которым реализуется мука, произведенная из зерна государственного материального резерва.

В соответствии с подписанными договорами, отпуск предприятиям зерна и переработка его на муку начнется с 15 марта 2011 г.

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Промышленность

Цены производителей промышленной продукции в феврале выросли на 4,8%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в феврале 2011 года по сравнению с январем выросли на 4,8%, с начала года - на 6,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года в Украине цены производителей промышленной продукции по сравнению с декабрем 2010 года выросли на 1,3%.

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Строительство

В Украине стоимость строительно-монтажных работ в январе выросла на 19,2%

В январе 2011 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с декабрем 2010 года в январе 2011 года стоимость строительно-монтажных работ выросла на 1,1%.

В Госкомстате отметили, что за январь т.г. стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, по строительству нежилых зданий – на 17%, по строительству транспортных сооружений – на 24,7%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 17,8%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 26,5%, по строительству других инженерных сооружений – на 16,3%.

Справка УНИАН. В 2010 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 15,8% по сравнению с 2009 годом, в 2009 году - на 11,3% по сравнению с 2008 годом, в 2008 году - на 35,3% по сравнению с 2007 годом.

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Транспорт/Связь

Сотрудничество по проекту Ан-148 между Украиной и РФ будет продолжено – «Рособорнэкспорт»

Москва. Сотрудничество по проекту Ан-148 между Украиной и РФ будет продолжаться, несмотря на катастрофу самолета этой модели в Белгородской области 5 марта.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорта» Анатолий ИСАЙКИН, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Сам самолет востребован. Многие страны интересуются именно этой моделью (Ан-148). В любом случае, после заключения официальной комиссией результатов расследования это сотрудничество продолжиться», - сказал А.ИСАЙКИН.

По его словам, необходимо дождаться окончательных результатов расследования катастрофы.

Как сообщалось, 5 марта утром в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области РФ упал самолет Ан-148, проходивший летные испытания. В результате падения самолета погибли 6 человек – четверо россиян и два летчика из Мьянмы. При этом за штурвалом находился пилот из Мьянмы.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир МАРКИН заявил, что, согласно основной версии, самолет Ан-148 потерпел крушение из-за поломки оборудования, определяющего скорость движения самолета, вместе с тем, пока не исключены версии ошибки пилота, а также использования некачественного топлива.

Справка УНИАН. Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.

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Одной из версий катастрофы Ан-148 является отказ скоростемерного оборудования

Москва. Одной из рабочих версий авиакатастрофы Ан-148 в Белгородской области РФ является отказ техники, а именно скоростемерного оборудования самолета.

Об этом УНИАН сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.

По этой версти, пилоты, введенные в заблуждение относительно действительной скорости самолета, для достижении нужной им скорости дали нагрузку, превышающую предельно допустимую, в результате чего произошло разрушение воздушного судна в воздухе.

Кроме того, отмечается, что одновременно продолжают проверяться и другие версии: ошибка пилота и использование некачественного топлива.

«Окончательная причина катастрофы будет названа после расшифровки данных всех бортовых самописцев и проведения необходимых экспертиз», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 марта утром в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области РФ упал самолет Ан-148, проходивший летные испытания. В результате падения самолета погибли 6 человек – четверо россиян и два летчика из Мьянмы. При этом за штурвалом находился пилот из Мьянмы.

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Количество пользователей украинского интернета уменьшилось на 6,3%

Размер украинской аудитории пользователей интернета (уникальные браузеры, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита)

за текущий месяц + браузеры, которые просматривали страницы в этом и в

прошлом месяце) в феврале 2011 года сократился на 6,3% по сравнению с январем 2011 года и составил 19,7 млн. человек.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского интернета» за февраль 2011 года, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, существенных изменений в географическом распределении пользователей в феврале не наблюдалось. Как и прежде, лидирует Киевский регион. Его доля составила 56,26% от общей аудитории. Далее, в порядке убывания, следуют такие

крупные регионы, как Харьков (7,27%), Донецк (6,20%), Одесса (5,64%), Львов (5,39%), Днепропетровск (4,69%), Крым (2,44%), Луганск (1,72%). Их суммарная доля составляет 32,27%. В то же время у Ровенского, Житомирского и Ивано-Франковского регионов наименьшая активность, всего по 0,27%, 0,29% и 0,18% от общеукраинской аудитории соответственно. На остальные регионы пришлось 10,73%.

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в Глобальной сети в феврале 2011 года, составило более 4,16 млрд. минут, что на 9,31% меньше, чем в предыдущем месяце.

УНИАН