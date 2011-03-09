За год работы Кабмин утратил политический вес и стал заниматься только экономикой – эксперт

За год деятельности Кабинет министров во главе с Николаем АЗАРОВЫМ утратил политический вес и стал заниматься исключительно экономикой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Правительство избавилось от своей политической роли, политической функции. Это в прямом смысле этого термина – орган исполнительной власти. Потому что Президент формулирует решения, а правительство их выполняет. При этом в роли политического правительства выступает Администрация Президента, а Кабинет министров стал хозяйственным правительством”, - считает эксперт.

Он объяснил, что такая трансформация Кабмина в условиях президентско-парламентской системы власти является закономерной и неминуемой.

В.ФЕСЕНКО также отметил, что в сфере проведения реформ деятельность правительства является в некоторой степени противоречивой. “Правительство не является разработчиком реформ. Оно является, скорее, их исполнителем. Реформы разрабатываются в Администрации Президента... А международный опыт свидетельствует, что реформы идут, когда их двигают вперед те, кто сами являются носителями реформаторских идей. С этим также есть проблема у правительства”, - считает политолог.

Кроме того, В.ФЕСЕНКО отметил также снижение роли премьер-министра Н.АЗАРОВА внутри самого правительства. “Здесь оказываются и личные черты Николая Яновича. Он – не политик. Он – хозяйственник и, скорее, исполнитель. Не он заявляет и продвигает стратегию реформирования, стратегию социально-экономической политики”, - заявил эксперт.

При этом В.ФЕСЕНКО назвал главным достижениям правительства возможность удержать относительную социально-экономическую стабильность. В то же время, по мнению эксперта, этого удалось достичь благодаря средствам Международного валютного фонда и некоторым непопулярным решением правительства.

“Если бы не было займа МВФ, я не представляю себе, как бы удалось удержать эту стабильность. Правительству вместе с МВФ пока это удается”, - сказал В.ФЕСЕНКО, отметив, что “рано или поздно, желательно как можно скорее, надо соскочить из этой иглы внешних ссуд и искать новую модель развития”.

В то же время эксперт выразил мнение, что непопулярные решения создают правительству Н.АЗАРОВА новые очень серьезные политические проблемы. “Поскольку рост коммунальных тарифов, цены на газ вызывают критическое отношение населения. В начале года добавились новые социально-экономические тенденции, которые также стали вызовами для правительства. Это скачки цен и некоторые проблемы в секторах потребительского рынка: цены на бензин, проблемы с гречкой, мукой. Безусловно, на это население реагирует критически, что приводит к снижению рейтинга и Президента, и правящей партии”, - отметил политолог.

В связи с этим, по мнению В.ФЕСЕНКО, и сам премьер-министр, и некоторые министры сейчас находятся в “зоне риска”.

“Я думаю, что правительство еще ожидают новые трансформации, возможно политические, возможно, организационные... Все будет зависеть от социально-экономической ситуации. Если правительству в ближайшие несколько месяцев не удастся нейтрализовать нынешние проблемы – и на потребительском рынке, и настроения неудовлетворения – тогда под риском увольнения могут оказаться некоторые представители правительства”, - считает эксперт.