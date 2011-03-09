Главное на 9 марта (вечер)

Транспорт и связь

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует 11 марта этого года подписать с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% государственного пакета акций ООО «Укртелеком». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Ранее фонд уже получил от концерна EPIC устное подтверждение своего согласия заключить договор купли-продажи по предложенной ФГИУ цене (10 млрд. 575 млн. грн.).

Согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ» как единственному участнику конкурса по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком», с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

По результатам оценки, стоимость 92,79% акций ОАО «Укртелекома» составила 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» всего на 75 млн. грн.

«Укрзализныця» готовится к презентации программы реформирования железнодорожной отрасли.

Об этом сказал генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта (Укрзализныця) Михаил КОСТЮК в интервью деловому еженедельнику «Бизнес» №10 (945) от 7 марта.

«За основу программы взяты задания Президента относительно сохранения в госуправлении инфраструктуры, безопасности движения, тягового состава и создания условий для рыночного развития сектора перевозок, ремонта, связи и т.п.», - сказал он.

М.КОСТЮК также сообщил, что первый этап реформы будет проходить в 2011-2012 гг.

В рамках этого этапа будет создан мощный государственный холдинг. «В государственной собственности будут сохранены инфраструктура, тяга, энергетика и безопасность. Предприятия, занимающиеся другими видами деятельности, будут либо акционированы, либо реформированы таким образом, чтобы возникли условия для привлечения в них частных инвестиций», - отметил он.

Что касается дальнейших этапов и сроков реформирования, М.КОСТЮК сказал, что никто пока не знает, какой формат управления железнодорожным транспортом оптимален. «Попробуем использовать опыт и учесть все проблемы, с которыми довелось столкнуться железнодорожным администрациям Европы и наших соседей. “УЗ” уже находится в процессе реформирования. Задача его — разграничить функции госуправления и хозяйственной деятельности. Сейчас “УЗ” работает сугубо как субъект хозяйствования, а госуправлением занимается Минифраструктуры», - сказал гендиректор ведомства.

По его словам, ликвидность госадминистрации привлекательна, кредитный портфель здоров. «Другие железные дороги начинали реформирование в состоянии банкротства, задолжав государству колоссальные деньги.», - сказал он.

По данным М.КОСТЮКА, полный кредитный портфель ж/д администрации в настоящее время составляет 10 млрд. грн. при объеме поступлений в отрасль в размере 50 млрд. грн. «Поэтому мы считаем, что не отягощены займами и можем спокойно вести диалог о привлечении новых», - сказал он.

«Укрзализныця» готовит две площадки для частных инвестиций.

Об этом сообщил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») Михаил КОСТЮК в интервью деловому еженедельнику «Бизнес» №10 (945) от 7 марта т.г.

«Мы готовим по поручению Колесникова (вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ – УНИАН) две площадки для частных инвестиций. Первая – «Украинский вагон», вторая – подготовка инфраструктуры к скоростному движению с тем, чтобы в дальнейшем приглашать к нему инвестора с собственным подвижным составом», – сказал М.КОСТЮК.

По его словам, предусмотрены определенные преференции для предприятий, готовых инвестировать свои средства в новые вагоны.

«Нам интересно, чтобы предприятия частной формы собственности, владеющие собственными вагонами, пополняли свои парки. Это абсолютно здоровая практика, которая позволила бы «Укрзализныце», не вкладывая средств, увеличить объемы перевозок», – отметил он.

Также на преференции могут рассчитывать предприятия, входящие в структуру ведомства: «Укрспецвагон», «Укррефтранс», Дарницкий вагоноремонтный завод.

По словам М.КОСТЮКА, в рамках программы «Украинский вагон» за 2,5 года планируется выпустить и закупить 25 тысяч вагонов, 15-16 тысяч из которых будут изготовлены предприятиями, входящими в структуру «Укрзализныци».

Что касается дефицита вагонного парка, то гендиректор ведомства отметил: «Дефицита вагонного парка нет, есть дефицит дешевых услуг по перевозке грузов украинскими вагонами. Эксперты, которые озвучивают дефицит в 10-15 тысяч вагонов, на самом деле говорят о необеспечении перевозок отдельных видов грузов. Мы чувствуем дискомфорт от этого необеспечения, хотя эти перевозки исключительно убыточны. Уровень рентабельности на перевозках этих грузов отрицательный, но даже при этом мы хотим их обеспечить, потому что отправитель этих грузов – наш потенциальный клиент, и за него необходимо бороться», – сказал он.

Энергетика

С 2 по 9 марта 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,4-2,7% (в среднем на 2,2%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 2 по 9 марта 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 1,4%, или 150 грн./тонна, – до 10640 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 2,3%, или 240 грн./тонна, – до 10840 грн./тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 2,5%, или 280 грн./тонна, – до 11590 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 2,7%, или 260 грн./тонна, – до 9790 грн./тонна.

Апелляционный суд Киева сегодня продлил до 10 апреля срок ареста бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил адвокат И.ДИДЕНКО Юрий ГРИГОРЕНКО, заметив при этом, что на прошлой неделе он и его подзащитный завершили ознакомление с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО, обвинения были предъявлены экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО, который также с лета находится под стражей, и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

7 февраля Апелляционный суд Киева принял решение о продлении срока содержания под стражей до 10 марта бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО.

Финансы

Национальный банк Украины ужесточил порядок выдачи небанковским финансовым учреждениям и «Укрпочте» генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

Это предусмотрено постановлением Нацбанка №589 (вступило в силу с 8 марта т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Данным постановлением вносятся изменения в Положение о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций. В частности, получение генлицензии возможно только в том случае, если срок деятельности небанковского финучреждения в сфере предоставления резидентам финансовых услуг составляет не менее чем полный календарный год.

Кроме того, НБУ наделил себя правом отозвать валютную генлицензию в случае, если утратила действие (остановлена, временно остановлена) лицензия на осуществление финансовых услуг, которая была выдана соответствующим регулятором.

При подаче заявки на получение валютной генлицензии Нацбанк обязал предоставлять нотариально заверенную копию устава небанковского финучреждения, а также баланс и отчет о результатах финансовой деятельности.

Согласно внесенным изменениям, в случае убыточной деятельности финучреждения за предыдущий год Нацбанк может как отказать в предоставлении валютной генлицензии, так и отозвать ее.

С 8 марта 2011 года общий срок рассмотрения Нацбанком документов для получения генеральной лицензии не может превышать 50 рабочих дней с даты их поступления. До этого НБУ должен был принять решение о предоставлении или отказе в предоставлении генеральной лицензии на протяжении 20 рабочих дней с даты поступления документов.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 9 марта, снизился на 1,76% – до 1 094,71 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 460 млн. 860 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,29% – до 2797,21 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 211 млн. 261 тыс. грн., из них на срочном рынке – 62 млн. 366 тыс. грн.

(УНИАН)