Анонс на 10 марта

* Состоится Всеукраинский Форум «Развитие технологической инфраструктуры в Украине». В программе: конференция Всеукраинского профсоюза изобретателей и инноваторов, общее Собрание Ассоциации технологических менеджеров и брокеров Украины. Организаторы: Академия технологических наук; Ассоциация технологических менеджеров и брокеров Украины и Всеукраинский профсоюз изобретателей и инноваторов.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Состоится пресс-завтрак на тему: «Индекс инвестиционной привлекательности Украины, 11 волна». Организатор - Европейская Бизнес Ассоциация. Вопросы: Результаты измерения 11 волны Индекса Инвестиционной Привлекательности Украины; Изменения настроения инвесторов в связи с внедрением плана реформ правительства. Участники: Томаш Фиала, председатель Dragon Capital, президент Правления ЕБА; Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА; Алексей Кредисов, управляющий партнер Ernst & Young LLC; Ренье Шлатман, директор Philips Ukriane LLC; Дарио Маркетти, ген.директор «Данон Украина», председатель Молочного комитета ЕБА; Елена Попова, директор InMind.

* Аналитически-совещательный центр Голубой ленты презентует исследование «Оценка потребностей Украины в отрасли содействия международной торговле: влияние торговли на человеческое развитие», подготовленное в рамках регионального проекта Программы развития ООН «Расширенная Европа: помощь в интересах развития торговли для Центральной Азии, Южного Кавказа и Западных государств СНГ». Участники: Валерий Пятницкий, зам.министра экономики Украины; Рикарда Ригер, директор Представительства ПРООН в Украине; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Оути Исотало, временная поверенная по делам, Посольства Финляндии в Украине.

* Круглый стол на тему: «Рыночный надзор за непищевой продукцией в Украине: путь к европейскому рынку». Участники: Вера Каневская, директор Международного центра перспективных исследований; Владимир Жовтуха, директор департамента регуляторной политики Минэкономразвития и торговли Украины; Леонид Виткин, зам.председателя Госпотребстандарта Украины; Татьяна Замороко, исполнительный директор ВО работодателей "Укрлегпром"; Игорь Шевляков, старший аналитик Международного центра перспективных исследований. Мероприятие проводится в рамках проекта «Аналитическая поддержка процесса интеграции в ЕС" при финансовой поддержке Шведского агентства международного развития SIDA.

* Состоится презентация крупнейшего испанского круизного оператора - компании «Пульмантур».

* Пресс-конференция заместителя ген.директора ПАТ АК «Киевводоканал» Виталия Найдюка на тему: «Готовность Киевводоканала к паводку 2011 года». Речь пойдет о мероприятиях, проводимых ПАТ АК «Киевводоканал» для того, чтобы должным образом подготовиться к нынешнему весеннему паводку.

* Под председательством вице-премьер-министра Украины, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора Тихонова состоится совещание по вопросам технического состояния централизованных систем водоотвода населенных пунктов Украины. В совещании также примут участие: советник Президента Украины Валерий Пустовойтенко, первый зам.министра Юрий Хиврич, зам.министра Григорий Семчук, представители центральных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

* Состоится расширенное заседание Антимонопольного комитета Украины, посвященное обсуждению основных итогов деятельности за прошлый год и приоритетов работы на этот год. Будет представлена экранизированная презентация с динамикой выявленных и прекращенных органами Комитета нарушений конкурентного законодательства, в частности, заговоров, монопольных злоупотреблений, недобросовестной конкуренции, антиконкурентных действий органов власти, влияющих на экономические процессы в государстве.

* Состоится пресс-завтрак при участии партнеров ЮК «Эйдиком» Дианы Антохиной и Алены Воронцовой. Вопросы: ЖКХ: права и обязанности потребителей или что скрывают от нас коммунальщики? Как побороть монополию Киевэнерго? и др.

* Пресс-конференция на тему: "Влияние финансового кризиса на взаимоотношения между участниками финансового рынка (заемщики, вкладчики, банки и другие финансовые учреждения)". Участники: Юрий Полунеев, секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности; Федор Олексюк, председатель Ассоциации антиколлекторов и правозащитников Украины "Ваша Надія".

11-30- в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Автомобилисты против правительства: принципы и методы борьбы отечественного автосообщества против введения пошлины на импорт нефтепродуктов в Украину». Участники представят стратегию и тактику протестных мероприятий автомобилистов, направленных против введения пошлины на импорт горючего, презентуют общественную инициативу «Автофронт», представят свое виденье причин, побудивших Минэнергоуголь лоббировать внедрение такой пошлины, дадут оценку современного состояния отечественного рынка нефтепродуктов. Участники: руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр Данилюк, председатель Ассоциации грузоперевозчиков г.Киева Руслан Капанадзе, председатель Профсоюза таксистов Украины Василий Попик, президент Клуба внедорожных приключений «Off-road Adventure Clube» Вадим Ковалев (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится обсуждение проектов, направленных на сокращение антропогенных выбросов или увеличение поглощения парниковых газов согласно Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении климата по схемам зеленых инвестиций и совместного внедрения. Состоится подписание соглашения о сотрудничестве между УСПП и Госагентством экологических инвестиций Украины; будет презентован проект Закона Украины о парниковых газах и рассмотрен вопрос о продаже квот на выбросы парниковых газов с применением Японского оборудования и материалов во время реализации проектов по схемам зеленых инвестиций и совместного внедрения. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Нацагентства экологических инвестиций Украины Сергей Орленко и др.

* Пресс-конференция на тему: “Угрозы перед банковской отраслью”. Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета Ассоциации украинских банков, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.

* Круглый стол на тему: «Энергетическая безопасность Украины: риски нового десятилетия». Организатор - Международный Фонд Блейзера при участии Компании Human Dynamics. Докладчики: Войтек Млоджиевский, руководитель проекта ЕС по программе поддержки угольного сектора Украины; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Ильдар Газизулин, ведущий эксперт, Международный Центр Перспективных Исследований; Сергей Дяченко, ведущий эксперт энергетических программ, Центр Разумкова. Модератор: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.

* Состоится презентация и пресс-конференция группы компаний ANYWAYANYDAY.COM, занимающейся он-лайн продажей авиабилетов и бронированием гостиниц на территории Европейского Союза и СНГ, по случаю выхода на украинский рынок. Приглашены: Скотт Шлейфер, управляющий директор Tiger Global Management LLC, Кирилл Подольский, председатель Совета директоров группы компаний ANYWAYANYDAY.COM.

* Состоится совместная пресс-конференция компании «Данон Украина» и ПАО «ИНДЭКС-БАНК», посвященная началу программы льготного кредитования фермерских хозяйств Украины. Программа рассчитана на 2011 год и предполагает привлечение денежных средств на сумму около 2 млн.евро. Участники: Дарио Марчетти, генеральный директор «Данон Украина», Филипп Гидез, глава Правления «ИНДЭКС-БАНК».

Пресс-конференция вице-премьер-министра Украины, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора Тихонова на тему: «Итоги работы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства за 2010 год и реализация приоритетных направлений реформ в 2011 году». В работе также примут участие: Юрий Хиврич, первый зам.министра, Григорий Семчук, зам.министра, Александр Непомнящий, директор Департамента жилищного строительства, стройиндустрии и промышленности строительных материалов.

Состоится традиционная Прямая линия читателей газеты «Комсомольская Правда в Украине» и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко. Вопросы: Когда остановится рост цен на бензин? Будут ли введены в Украине пошлины на импорт нефтепродуктов? Как избежать повышения цены на газ для населения? Возможно ли повторение газового кризиса с Россией?

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