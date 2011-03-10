Россия присоединилась к санкциям ООН против Ливии

Москва. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 года».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, согласно указу, действующему с 26 февраля до особого распоряжения, запрещаются вывоз с территории России в Ливию, а также продажа, поставка и передача Ливии вне пределов России всех видов вооружений и связанных с ними материальных средств, включая оружие и боеприпасы, боевые машины и военную технику, военное снаряжение и относящиеся к нему материалы, запасные части для названной продукции.

Кроме того, запрещается оказание Ливии услуг по обучению и предоставление технической, финансовой и иной помощи (включая предоставление наемного персонала), которые связаны с военной деятельностью.

Д.МЕДВЕДЕВ также запретил приобретение в Ливии военной продукции.

На территории РФ должен производиться досмотр всех грузов, следующих в Ливию и из Ливии, а в случае обнаружения военной продукции она подлежит конфискации.

9 марта генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий ИСАЙКИН сообщил, что упущенная выгода в торговле в Ливией по линии военно-технического сотрудничества после введения эмбарго на поставку вооружений может составить 4 млрд. долларов на ближайшие несколько лет.