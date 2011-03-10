Калетник: львовские депутаты, инициирующие мою отставку, связаны с контрабандой

Председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК расценивает инициативу по его увольнению как сопротивление нормализации работы Львовской таможни.

Об этом говорится в заявлении И.КАЛЕТНИКА, текст которого передан УНИАН.

Он отметил, что одна из самых больших «черных контрабандных дыр», которая для многих местных политиков и бизнес-элиты служила основным источником незаконных доходов, была перекрыта на Львовской таможне. Как следствие, в 2010 году львовские таможенники перечислили в госбюджет почти 3,4 млрд. грн. платежей (это более трети бюджетных расходов на здравоохранение), что на 772,7 млн. грн., или на 30%, больше, чем в 2009 году. А в январе-феврале 2011 года Львовской таможней перечислены уже 494 млн. грн., что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам председателя Гостаможни, если проанализировать торговые отношения между Польшей и Украиной в 2009 году, то стоимость польского экспорта превысила стоимость украинского импорта на 12%, то есть почти на 400 млн. дол. «А это означает, что именно таким был на то время объем контрабанды, проходившей через украинско-польскую границу. Таким образом, десятки миллионов гривен, которые должны были попасть в казначейство и которые могли бы быть направлены на решение многих социальных проблем, в том числе и во Львовской области, попали в карманы контрабандистов и местных чиновников, которые за ними стояли», - отметил И.КАЛЕТНИК.

Он подчеркнул, что усилия по наведению порядка на Львовской таможне не могли не привести к сопротивлению со стороны тех, кто пришел в местную власть, чтобы иметь возможность прикрывать теневые схемы своего бизнеса, в частности, связанные с контрабандой. По его словам, среди 124 сотрудников Львовской таможни, уволенных в 2010 году за совершение правонарушений, которые способствовали контрабандному ввозу товаров, есть немало близких родственников депутатов Львовского областного совета и других известных лиц Львовской области. Именно поэтому, отметил И.КАЛЕТНИК, решение Львовского областного совета об обращении к Президенту Украины с требованием изменения руководства Государственной таможенной службы является подтверждением того, что меры, принятые Гостаможней по наведению порядка на Львовской таможне, имели успех, потому что они отвечают национальным интересам Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 марта на сессии Львовского областного совета депутаты приняли обращение с требованием отставки председателя Государственной таможенной службы Игоря КАЛЕТНИКА. Обращение адресовано Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Раисе БОГАТЫРЕВОЙ.