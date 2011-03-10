В Харькове милиция внедряет систему видеонаблюдения за улицами

В рамках подготовки к Евро-2012 харьковская милиция внедряет систему видеонаблюдения за улицами города.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, первые 28 камер установлены в местах большого скопления людей и проведения массовых мероприятий. Еще 16 камер ведут видеонаблюдение за станциями метро.

Над проектом создания более разветвленной сети видеонаблюдения работает группа специалистов, в которую входят специалисты по программному обеспечению. Планируется не только установить дополнительные видеокамеры, но и усовершенствовать программное обеспечение для более детальной обработки изображения.

Также продолжаются работы по внедрению системы видеонаблюдения за ситуацией на дорогах.