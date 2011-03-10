ЕС продлил на 5 лет соглашение с Украиной о научном сотрудничестве

Брюссель. Европейский Союз согласился продлить на 5 лет соглашение с Украиной о научном и технологическом сотрудничестве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение принято на заседании Совета министров по вопросам конкуренции ЕС 9 марта.

Срок действия соглашения истек 7 ноября 2009 года, и тогда стороны решили продлить его еще на 5 лет.

Новое решение вступает в силу с момента принятия его Советом ЕС.

Как сообщал УНИАН, соглашение о научном и технологическом сотрудничестве между Украиной и ЕС было подписано 4 июля 2002 года.

Оно, в частности, предполагает развитие совместной деятельности в сфере научно-технических достижений и разработок, представляющих взаимный интерес.