Франция признала ливийскую оппозицию единственной законной властью в стране

Елисейский дворец сделал заявление, что Франция признает оппозиционный Национальный совет Ливии единственным законным представителем ливийского народа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Национальный совет Ливии был сформирован в начале марта противниками лидера Ливии Муамара КАДДАФИ, после того как массовые народные выступления оппозиции привели к вооруженным столкновениям с лояльными М.КАДДАФИ силами.

Вооруженные повстанцы, которые выступают за немедленную отставку М.КАДДАФИ, контролируют значительную часть страны, прежде всего на востоке. Центром сопротивления режиму М.КАДДАФИ стал второй по величине город страны Бенгази. Около недели в Ливии идут бои между повстанцами и лояльными главе Ливии силами, среди которых много африканских наемников. ВВС Ливии наносят авиаудары по позициям повстанцев.

На фоне событий в Ливии резко повысились мировые цены на нефть, поскольку эта страна является один из крупнейших экспортеров сырья.

Против режима М.КАДДАФИ были введены санкции со стороны Совета безопасности ООН, к которым присоединилась Россия, в частности, запрещаются поставки всех видов вооружений, включая оружие, боеприпасы и военную технику, оказание Ливии услуг, которые связаны с военной деятельностью.