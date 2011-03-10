Главное на 10 марта (день)

Финансы

Сальдо интервенций НБУ на межбанке в феврале было отрицательным – 7,4 млн. долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке в феврале т.г. составило (в долларовом эквиваленте) 7,4 млн. долл., в январе-феврале сальдо было положительным – 248,1 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно информации регулятора, в прошлом месяце объем покупки валюты составил 599,7 млн. долл., продажи – 607,1 млн. долл. За прошлый месяц НБУ купил 2,8 млн. и продал 607,1 млн. американских долларов.

Также Нацбанк купил в резервы 173,3 млн. евро, 65 млн. фунтов стерлингов, 179 млн. швейцарских франков, 70 млн. австралийских долларов.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 19 млрд. 409,4 млн. долл. США.

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 3 млрд. 920,7 млн. долл., в т.ч. банки купили у населения 1 млрд. 308 млн. долл., продали – 2 млрд. 612,7 млн. долл.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы Национального банка Украины в феврале т.г. выросли на 4,4% – до 36 млрд. 669,99 млн. долл.

В 2010 году международные резервы Нацбанка выросли на 30,45% – до 34,576 млрд. долл.

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Дефицит платежного баланса в ЕС достиг 30,4 млрд. евро

По предварительным данным, в IV квартале 2010 года дефицит платежного баланса во всех странах членах ЕС (ЕС-27) составил 30,4 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В IV квартале 2009 года дефицит платежного баланса составлял 4,9 млрд. евро.

По данным Евростата, в четвертом квартале 2010 года дефицит торговли товарами составил 26,3 млрд. евро против 8,4 млрд. евро в четвертом квартале 2009 года. Вместе с тем, профицит в торговле услугами сократился до 15,0 млрд. евро в четвертом квартале 2010 года против 18,9 млрд. евро в четвертом квартале 2009 года. В третьем квартале 2010 года дефицит в торговле товарами составил 28,4 млрд. евро, профицит в торговле услугами – 21,1 млрд. евро.

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Восемь украинцев попали в рейтинг миллиардеров "Forbes" за 2010 год

Восемь украинцев попали в рейтинг миллиардеров американского журнала "Forbes" за 2010 год. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Украинский депутат и бизнесмен Ринат АХМЕТОВ стал 39-м в рейтинге миллиардеров "Forbes" и первым среди украинцев в этом списке. Его состояние эксперты журнала оценили в 16 млрд. долл.

Бизнесмен Виктор ПИНЧУК с состоянием 3,3 млрд. долл. занял 336-ое место.

На 459-м месте в рейтинге оказались Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ, их состояние эксперты оценили в 2,5 млрд. долл.

Константин ЖЕВАГО с состоянием 2,4 млрд. долл. занял 488-ое место.

На 833-м месте Юрий КОСЮК с состоянием в 1,5 млрд. долл.

На 1057-м месте бизнесмен Андрей ВЕРЕВСКИЙ с состоянием 1,1 млрд. долл.

И замыкает список украинцев в рейтинге Олег БАХМАТЮК, став 1140-м в рейтинге с состоянием 1 млрд. долл.

Справка УНИАН. Р.АХМЕТОВ – владелец «СКМ», владеющей и управляющей активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости. В группу «СКМ» входят компании «Метинвест Холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский ритейл» и другие.

В.ПИНЧУК – основной акционер «Интерпайп» – международная компания. Продукция "Интерпайпа" поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке.

И.КОЛОМОЙСКИЙ и Г.БОГОЛЮБОВ – основные акционеры группы «Приват».

К.ЖЕВАГО – основной акционер Ferrexpo. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo plc контролирует 97,31% акций ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» – одного из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

Ю.КОСЮК – основной акционер одной из крупнейших агропроизводственных компаний «Мироновский хлебопродукт». Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов). В настоящее время в состав компании входит более 20 предприятий.

А.ВЕРЕВСКИЙ – основной акционер одной из крупнейших агрокомпаний Кернел. Компания занимается производством и экспортом подсолнечного масла, экспортом зерновых культур, владеет крупнейшей сетью зерновых элеваторов.

Украинский бизнесмен О.БАХМАТЮК является мажоритарным акционером крупнейшего в Украине производителя яиц и яичных продуктов агрохолдинга «Авангард».

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ТЭК

В случае введения пошлин на нефтепродукты автоперевозчики обещают массовые акции протеста

Украинские автомобилисты, пассажирские и грузовые автоперевозчики намерены начать массовые акции протеста в случае, если будут введены пошлины на нефтепродукты.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, автомобилисты и автоперевозчики обратились с открытым письмом к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, в котором требуют не допустить введения пошлин на импорт нефтепродуктов.

«Мы глубоко удивлены и раздражены тем фактом, что вы еще не отклонили инициативу министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО относительно введения пошлин на импорт нефтепродуктов в Украину. Сегодня введение такой пошлины выгодно только технологически отсталым отечественным НПЗ, которые стремятся таким образом повысить цены на собственную продукцию, не выдерживающую конкуренции с импортным топливом из-за своего низкого качества», – отмечено в письме.

Авторы обращения убеждены, что «этот необоснованный и вполне лоббистский проект не принесет никакого позитива экономике и бюджету Украины. Подобный шаг лишь спровоцирует резкий скачок цен на топливо, стоимость которого для конечного потребителя может достигнуть 15 грн. за литр».

В свою очередь, как отметил председатель Профсоюза таксистов Украины Василий ПОПИК, введение пошлин на нефтепродукты не только негативно отразится на кармане каждого гражданина Украины, но и в целом парализует экономику, поскольку стоимость нефтепродуктов напрямую влияет на ценообразование практически всех товаров и услуг.

Как добавил А.ДАНИЛЮК, автомобилисты и автоперевозчики требуют от премьер-министра немедленно и публично отмежеваться от инициативы министра энергетики и угольной промышленности относительно введения пошлин на импорт топлива и заблокировать принятие такого решения.

Обращение к премьер-министру поддержали Профсоюз таксистов Украины, Ассоциация грузоперевозчиков Киева, Клуб внедорожных приключений Off-road Adventure Club и ряд других профсоюзов автоперевозчиков и автоклубов Украины.

Кроме того, автомобилисты начали общественную инициативу «Автофронт», на сайте которой каждый, кто не согласен с такими намерениями правительства, может поставить свою подпись под открытым письмом к Н.АЗАРОВУ. На момент написания новости на сайте «Автофронт» было более 1200 подписей под обращением к премьер-министру.

Как сообщал УНИАН, в конце января этого года Украина начала специальное расследование относительно импорта в страну отдельных видов нефтепродуктов вне зависимости от страны происхождения. Министерство энергетики и угольной промышленности поддерживает введение пошлин независимо от страны происхождения на бензины – 130 евро за тонну, на дизтопливо – 80 евро за тонну.

Украинские НПЗ неоднократно заявляли, что получают нефть для переработки по мировым ценам, в то время как страны Таможенного союза, в частности Беларусь, работают на более дешевом сырье и формируют значительную долю импорта нефтепродуктов в Украине. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

В свою очередь, импортеры нефтепродуктов объясняют рост цен подорожанием нефти в мире и повышением акцизов, которое было инициировано правительством и поддержано Верховной Радой. По их мнению, введение пошлин приведет к дальнейшему росту цены на качественные нефтепродукты, так как их предложение со стороны отечественных НПЗ отсутствует, что повлечет за собой общее подорожание топлива в стране. Импортеры считают, что правительство фактически перекладывает расходы на модернизацию НПЗ с их владельцев на потребителей.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.

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Экологи Украины и России выступают против достройки новых реакторов на Хмельницкой АЭС

Экологические организации Украины и России направили открытое письмо председателю правления Сбербанка России Герману ГРЕФУ с призывом отказаться от планов кредитования достройки новых реакторов на Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины.

В совместном обращении российская организация «Экозащита!» и Национальный экологический центр Украины указывают на то, что проект достройки 3-го и 4-го блоков несет в себе значительные риски финансового, технического и экологического характера, а также значительный репутационный риск для Сбербанка РФ.

В частности, в письме подвергается сомнению возможность своевременного возвращения и эффективного использования кредитных средств, поскольку законодательно в Украине еще не определен механизм возвращения ссуды на достройку энергоблоков. Эти опасения также подтверждаются примером неэффективного использования средств во время достройки 4-го блока Ривненской и 2-го блока Хмельницкой атомных электростанций, о чем сообщала пресс-служба Счетной палаты Украины.

Общественные экологические организации также обратили внимание руководства Сбербанка России на высокий риск коррупции при проведении закупок для деятельности российской корпорации «Росатом», которая будет активно участвовать в проекте достройки, что еще больше снизит эффективность использования выделенных кредитных средств.

Учитывая отсутствие технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиций проекта достройки энергоблоков, экологи провели предварительную оценку, которая показала, что достройка реакторов может оказать значительное влияние на окружающую среду далеко за пределами самой станции. Например, увеличение мощности ХАЭС может привести к разрушению водного баланса реки Горынь, объем годового стока которой не позволит осуществлять охлаждения 4-х энергоблоков ХАЭС. Опасение экологических организаций по этому вопросу разделяет и Государственное агентство водных ресурсов Украины. Строительство энергоблоков началось в середине 1980-х годов и было остановлено согласно мораторию в 1990 году. При этом сооруженные конструкции не были законсервированы и простояли «под открытым небом» 25 лет. В своем отчете о проведении государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Государственный комитет ядерного регулирования Украины также подвергает сомнению надежность и долговечность существующих конструкций под 3-й и 4-й энергоблоки ХАЭС.

«В Украине сегодня есть значительные избыточные мощности, на которые нет сейчас, и в ближайшем будущем не предполагается, соответствующего спроса. Вместо того, чтобы строить два атомных реактора, намного эффективнее было бы направить средства на реконструкцию и модернизацию 3-4 ГВт тепловых станций, катастрофическое состояние которых вызывает большую обеспокоенность. Еще одной альтернативой являются проекты по энергоэффективности, снижению потребления энергоносителей и использованию местных возобновляемых источников энергии», - отметил координатор энергетической программы Национального экологического центра Украины Артур ДЕНИСЕНКО.

В свою очередь, сопредседатель группы «Экозащита» Владимир СЛИВЯК заявил, что финансирование достройки ХАЭС приведет не только к значительному росту экологических рисков, но и к увеличению объемов ядерных отходов, которые вывозятся в Россию.

«А учитывая кредитную историю между двумя странами (кредитование российскими банками газовых поставок в Украину), надеяться на возвращение ссудных средств было бы наивно. Мы призываем Сбербанк не финансировать этот проект, ведь он не только повысит риск аварий на АЭС невдалеке от границ России, но и способствует превращению России в международную ядерную мусорную свалку», - сказал он.

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ЖКХ

«Киевводоканал» просит срочно выделить 4,2 млн. грн. на реагенты для очистки воды

Акционерная компания «Киевводоканал» просит власти столицы выделить из местного бюджета срочно 4,2 млн. грн. на закупку реагентов для очистки воды во время весеннего половодья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора «Киеводоканала» Виталий НАЙДЮК.

Он отметил, что начало весеннего половодья, по прогнозам синоптиков, ожидается в середине марта. В связи с этим предприятие начало активную подготовку объектов для обеспечения качественной очистки воды и стоков.

«Усилен круглосуточный контроль за технологическими параметрами очистки воды на каждом этапе ее подготовки и по качеству питьевой воды. Сегодня питьевая вода отвечает действующим нормативам, и мы приложим все усилия для того, чтобы обеспечить соблюдение требований и на период весеннего половодья», - заверил В.НАЙДЮК.

По его словам, в связи с большим объемом вывезенного снега – около 2 тысяч тонн, который содержит значительное количество вредных веществ, а также учитывая сезонное загрязнение воды веществами природного происхождения, отчего качество воды в поверхностных источниках водоснабжения Днепра и Десны ухудшается, это требует увеличения доз реагентов для очистки воды.

Как сказал В.НАЙДЮК, по подсчетам, для обеспечения качественной очистки питьевой воды во время весеннего половодья необходимо дополнительно приобрести реагентов на 7 млн. 707 тыс. грн.

Он сообщил, что для недопущения кризисной ситуации «Киевводоканал» выделил 3,5 млн. грн. на пополнение запаса реагентов.

Относительно 4,2 млн. грн., по его словам, направлено обращение в КГГА с просьбой выделить эти деньги за счет статьи городского бюджета на погашение разницы в тарифах, согласно которой «Киевводоканалу» предусмотрено в 2011 году выделить 25,6 млн. грн.

«Мы уверены, что город также понимает проблемы весеннего половодья и так же, как и мы, обеспокоен качеством питьевой воды для киевлян, а следовательно, деньги на поставку запасов реагентов мы ожидаем в кратчайший срок», - сказал В.НАЙДЮК.

На уточняющее вопрос, в связи с чем в этом году необходимо дополнительно закупать реагенты, поскольку зима не была настолько суровой и снежной, как предыдущая, гендиректор «Киевводоканала» ответил, что больше промерзли грунты, и во время половодья влага вместе с химическими реагентами, которыми обрабатывали улицы, попадет в грунтовые воды и в Днепр, и Десну.

В.НАЙДЮК также обратил внимание на то, что во время таяния произойдет сдвиг грунтов, из-за чего возрастет количество аварий на сетях водоснабжения и грунтовые воды будут попадать в сети. Именно поэтому, по его словам, и есть нужда в дополнительном пополнении запасов реагентов, которые должны обеспечить очистку питьевой воды.

По его словам, амортизация сетей столицы на сегодняшний день составляет 83%, и большинство из сетей проложены еще в 50-е годы XX столетия.

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Промышленность

Кабмин передал ГП «Донец» в ведение НАНУ

Кабинет министров Украины передал целостный имущественный комплекс государственного предприятия “Центральное конструкторское бюро машиностроения “Донец” (г. Луганск), принадлежащего Минпромполитики, в ведение Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Соответствующее постановление (№210 от 21 февраля т.г.) размещено на сайте правительства.

Решение принято по предложению НАНУ.

Справка УНИАН. ГП ЦКБМ "Донец" (г. Луганск) - научная организация, головное предприятие Министерства промышленной политики Украины по электронному машиностроению.

Специализируется на создании спецтехнологического оборудования для получения и обработки функциональных материалов электронной техники, в т.ч.: выращивания монокристаллов кремния, сапфира, карбида кремния, соединений А3В5, А2В6, оксидных материалов и др. (более 100 видов); резки монокристаллических слитков на пластины; шлифовки и полировки пластин; также создает другое технологическое и сервисное оборудование.

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Агро

Украина и Бангладеш договорились о сотрудничестве в АПК

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и министр продовольствия и чрезвычайных ситуаций Народной Республики Бангладеш Мухаммед Абдул РАЗЗАКИ вчера, 9 марта, провели переговоры с целью расширения торговых отношений с сфере поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции на рынки обеих стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, по результатам встречи стороны договорились разработать и проработать проект меморандума между украинским министерством и министерством Бангладеш о сотрудничестве в отрасли сельского хозяйства по таким направлениям: аграрное образование; обмен информацией коммерческих предложений по поставкам сельскохозяйственной и пищевой продукции; содействие в поиске заинтересованных партнеров по налаживанию торговых отношений; сотрудничество в сфере аграрной науки и исследований; сотрудничество в отрасли растениеводства и животноводства; участие в выставочных мероприятиях обеих стран.

Кроме того, стороны договорились после подписания проекта меморандума между разработать проект договора о поставках зерновой продукции на рынок Бангладеш с определением ответственных структур от обеих сторон.

Также Украина рассмотрит возможность визита в Бангладеш министра аграрной политики и продовольствия Н.ПРИСЯЖНЮКА для подписания проекта меморандума и украинской делегации бизнеса – для проведения совместного бизнес-форума.

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Счетная палата: Аграрный фонд в 2010 году не выполнял функций ценового регулятора

Аграрный фонд Украины на стадии закупки зерна урожая 2010 года из-за несоблюдения требований Закона "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" полностью утратил функцию по осуществлению финансовых интервенций, связанных с ценовым регулированием, стимулированием производства сельскохозяйственной продукции и развитием аграрного рынка и «фактически не выполнял функций ценового регулятора на аграрном рынке».

О таком выводе коллегии Счетной палаты по материалам соответствующего аудита сообщили УНИАН в пресс-службе Счетной палаты.

Отмечается, что использование средств государственного бюджета, которые направляются Аграрному фонду на формирование государственного интервенционного фонда, Счетная палата проверяет ежегодно. Результаты последнего контрольно-аналитического мероприятия засвидетельствовали, что Аграрный фонд в 2010 году не способствовал ни созданию конкурентной среды в сфере государственных закупок, ни развитию добросовестной конкуренции и обеспечению рационального и эффективного использования средств госбюджета.

«Воспользовавшись нормой введенного во второй половине 2010 года Закона "Об осуществлении государственных закупок", Аграрный фонд при проведении закупок зерновой продукции в государственный интервенционный фонд применил процедуру закупки у одного участника, согласовав такие действия с Минэкономики. Предприятию-посреднику, которое не является сельскохозяйственным товаропроизводителем, из госбюджета было авансировано 65% средств от общего объема, направленного на закупку зерновых, и это дало ему возможность осуществить поставку 73,3% от закупленных в госинтервенционный фонд зерновых культур. В то же время непосредственные сельскохозяйственные товаропроизводители к формированию государственного интервенционного фонда не были привлечены», – говорится в выводах Счетной палаты.

Кроме того, по информации коллегии, не проводились в 2010 году и надлежащие товарные интервенции на организованном аграрном рынке. Аграрный фонд, используя средства госбюджета, осуществлял накопление зерна на хлебоприемочных предприятиях, а затем в сконцентрированных объемах по той же стоимости проводил его реализацию отдельным предприятиям. При этом расходы за хранение зерна возмещались из госбюджета.

Более того, Аграрный фонд, с разрешения Кабмина, проводил реализацию зерновых культур отдельным зернотрейдерам, что не было связано с государственным ценовым регулированием. Около 70% зерна интервенционного фонда в 2010 году было реализовано шести предприятиям, которые получили квоты на экспорт зерна.

«Структура, созданная стимулировать производство сельхозпродукции и развитие аграрного рынка, действовала практически в обратном направлении, – отметил председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО. – На сегодня имеем тотальное нарушение основоположных принципов Аграрного фонда. Во-первых, беспроцентное кредитование получает не сельский аграрий, а богатый посредник. И во-вторых, зерно, которое было реализовано из государственного интервенционного фонда отдельным предприятиям, не обеспечило урегулирования потребительских цен и спроса на внутреннем рынке».

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Международные отношения

Россия присоединилась к санкциям ООН против Ливии

Москва. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 года».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, согласно указу, действующему с 26 февраля до особого распоряжения, запрещаются вывоз с территории России в Ливию, а также продажа, поставка и передача Ливии вне пределов России всех видов вооружений и связанных с ними материальных средств, включая оружие и боеприпасы, боевые машины и военную технику, военное снаряжение и относящиеся к нему материалы, запасные части для названной продукции.

Кроме того, запрещается оказание Ливии услуг по обучению и предоставление технической, финансовой и иной помощи (включая предоставление наемного персонала), которые связаны с военной деятельностью.

Д.МЕДВЕДЕВ также запретил приобретение в Ливии военной продукции.

На территории РФ должен производиться досмотр всех грузов, следующих в Ливию и из Ливии, а в случае обнаружения военной продукции она подлежит конфискации.

9 марта генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий ИСАЙКИН сообщил, что упущенная выгода в торговле в Ливией по линии военно-технического сотрудничества после введения эмбарго на поставку вооружений может составить 4 млрд. долларов на ближайшие несколько лет.

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Франция признала ливийскую оппозицию единственной законной властью в стране

Елисейский дворец сделал заявление, что Франция признает оппозиционный Национальный совет Ливии единственным законным представителем ливийского народа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Национальный совет Ливии был сформирован в начале марта противниками лидера Ливии Муамара КАДДАФИ, после того как массовые народные выступления оппозиции привели к вооруженным столкновениям с лояльными М.КАДДАФИ силами.

Вооруженные повстанцы, которые выступают за немедленную отставку М.КАДДАФИ, контролируют значительную часть страны, прежде всего на востоке. Центром сопротивления режиму М.КАДДАФИ стал второй по величине город страны Бенгази. Около недели в Ливии идут бои между повстанцами и лояльными главе Ливии силами, среди которых много африканских наемников. ВВС Ливии наносят авиаудары по позициям повстанцев.

На фоне событий в Ливии резко повысились мировые цены на нефть, поскольку эта страна является один из крупнейших экспортеров сырья.

Против режима М.КАДДАФИ были введены санкции со стороны Совета безопасности ООН, к которым присоединилась Россия, в частности, запрещаются поставки всех видов вооружений, включая оружие, боеприпасы и военную технику, оказание Ливии услуг, которые связаны с военной деятельностью.

УНИАН