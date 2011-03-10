Суд отказал Корнийчуку в закрытии уголовного дела и назначил его к рассмотрению на 18 марта

Печерский районный суд Киева отказал бывшему первому заместителю министра юстиции Евгению КОРНИЙЧУКУ в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного дела и назначил его к рассмотрению по существу на 18 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня во время судебного заседания вынесла судья Оксана ЦАРЕВИЧ.

В то же время она отклонила как не имеющие оснований два других ходатайства Е.КОРНИЙЧУКА и его адвокатов, в частности, относительно изменения меры пресечения с подписки о невыезде на взятие на поруки и относительно рассмотрения указанного дела коллегией судей в составе трех человек.

Таким образом, это уголовное дело будет рассматриваться судьей единолично, начиная с 11.00 18 марта.

Как отмечается в постановлении суда, оно обжалованию не подлежит.

Е.КОРНИЙЧУК в интервью журналистам сказал: «К сожалению, мне трудно что-либо комментировать… Я до последней минуты надеялся, что наша позиция понятна каждому человеку, даже без юридического образования».

Комментируя решение в части отказа суда изменить меру пресечения, Е.КОРНИЙЧУК отметил: «Это в определенной степени ставит крест на моей политической карьере. Я не смогу свободно передвигаться, встречаться с избирателями, депутатами, выполнять юридическую работу».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении лидера Украинской социал-демократической партии Украины, бывшего первого заместителя министра юстиции Е.КОРНИЙЧУКА.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям). Ему выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.

15 февраля 2011 г. следователь Генеральной прокуратуры изменил Е.КОРНИЙЧУКУ меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.