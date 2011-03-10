Испания готова помочь в переговорах по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС

Испания готова оказывать содействие переговорному процессу по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества Испании Тринидад ХИМЕНЕС во время встречи с главой МИД Украины Константином ГРИЩЕНКО, которая состоялась в рамках его рабочего визита в Испанию, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

В частности, испанская сторона положительно оценила состояние сотрудничества между Украиной и ЕС и выразила готовность оказывать содействие переговорному процессу по заключению Соглашения об ассоциации и выполнению Плана действий относительно безвизового режима поездок граждан.

„Мы видим Украину в Европейском Союзе и не представляем ЕС без Украины. Мы уверены в том, что Украина может быть частью ЕС, и будем помогать вам в евро-интеграционных устремлениях”, - сказала Т.ХИМЕНЕС.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки предстоящего визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Испанию (визит планируется в июне – УНИАН), который должен дать мощный политический сигнал для дальнейшей интенсификации двусторонних отношений Украины и Испании.

К.ГРИЩЕНКО и Т.ХИМЕНЕС отметили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога и углублении сотрудничества между Украиной и Испанией в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. По мнению министров, этому, в частности, будет способствовать проведение в апреле в Киеве ІІ заседания Межправительственной украинско-испанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

„Убежден, что эта встреча будет важным шагом для углубления нашей торговли, развития экономических связей и открытия инвестиционных возможностей”, - отметил К.ГРИЩЕНКО.

Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012. „В этом контексте следует отметить, что Украина очень заинтересована в сотрудничестве с испанской стороной, поскольку Испания имеет огромный опыт в таких проектах, а именно: развития инфраструктуры, строительства гостиниц, использования альтернативных источников энергии и пр.”, – подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Во время переговоров стороны также обсудили вопросы развития и расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений, углубления культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе в контексте возможного открытия в Киеве центра Института Сервантеса. „Мы заинтересованы в открытии центра Института Сервантеса, что, бесспорно, играет позитивную роль в развитии двусторонних отношений в сфере культуры, образования и науки”, - отметил К.ГРИЩЕНКО.

Министры иностранных дел Украины и Испании также обсудили вопросы защиты прав и интересов украинских граждан, проживающих в Испании.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО пригласил главу внешнеполитического ведомства Испании посетить Украину.