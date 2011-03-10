Главное на 10 марта (вечер)

Энергетика

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины считает приемлемой сегодняшнюю цену на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА в ходе прямой телефонной линии сегодня в Киеве.

«Сегодняшняя цена (на бензин – УНИАН), она является достаточно высокой, но она является приемлемой. Мы видим, что фактически транспортные потоки не уменьшились, все кто ездил, они продолжают ездить», – сказал он.

Также В.МАКУХА отметил, что текущие цены на бензин не являются критическими для экономики страны.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) в середине апреля может принять решение о повышении цен на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА в ходе прямой телефонной линии, организованной газетой "Комсомольская правда в Украине".

«Сейчас НКРЭ рассматривает вопрос повышения цен на газ. Возможно, в середине апреля будут приняты какие-либо решения», - сказал замминистра, не уточнив других подробностей.

В пресс-службе НКРЭ пока не комментируют заявление замминистра.

Среднегодовая цена на поставляемый ОАО «Газпром» природный газ для Украины в текущем году может превысить 300 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз в ходе прямой телефонной линии сделал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.

«Цена, я говорю о среднегодовой, может быть в районе 300 долл. или выше. Т.е. в четвертом квартале цена будет выше 300 (долл.), но по году где-то в этом районе», - сказал он.

Напомним, цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляет около 264 долл. за тыс. куб. м.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» выставит на аукцион по экспорту

электроэнергии в апреле доступ к пропускной способности сечения «Остров Бурштынской ТЭС - энергосистемы Словакии, Венгрии, Румынии» мощностью 245 МВт.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, всего на апрельский аукцион будет выставлен доступ к межгосударственному сечению в объеме 1,96 тыс. МВт по 5 направлениям.

Помимо Бурштынского сечения, на торги будет выставлен доступ к украинско-польскому сечению «Добротворская ТЭС - Замость (Польша)» мощностью 215 МВт, а также к украинско-молдавским магистральным межгосударственным сетям "ОЭС Украины - Молдавская энергосистема" мощностью 350 МВт.

Также на аукцион выставляется доступ к украинско-белорусскому сечению в объеме 150 МВт с возможностью экспорта с 1 по 15 и с 20 по 30 апреля.

Также на аукцион выставлено 1 тыс. МВт сечения по направлению в Российскую Федерацию.

Проведение аукциона запланировано на 16 марта.

Строительство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассматривает четыре кандидатуры, которые могут занять должности руководителя и членов Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, подготовлен проект указа Президента Украины по созданию регулятора рынка коммунальных услуг.

«Есть четыре кандидата. Президент их рассматривает: два человека из НКРЭ – ТЕЛИЧКО и КАЛЬЧЕНКО (Константин ТЕЛИЧКО и Валерий КАЛЬЧЕНКО – члены НКРЭ - УНИАН), ЛАСИКОВ (Сергей ЛАСИКОВ – экс-замминистра по вопросам ЖКХ - УНИАН) - наш замминистра, который вел экономику, и директор Ривнеоблводоканала, человек, который занимался тарифами, кандидат экономических наук Серегй ДЗЕЗИК", - сказал Ю.ХИВРИЧ.

Первый замминистра предположил, что указ может быть подписан на следующей неделе.

«Надеемся, что в течение марта этот указ будет подписан, и мы начнем создавать этот регулятор», - добавил он.

Во всех регионах Украины до апреля текущего года проверят техническое состояние систем централизованного водоотвода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Согласно сообщению, техническое состояние систем централизованного водоотвода проверит рабочая группа, в состав которой войдут представители Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения, МЧС, Минэкоресурсов, Госагентства водных ресурсов, СБУ, МВД и Генпрокуратуры. Рабочая группа была создана на сегодняшнем совещании в Минрегионстрое по улучшению технического состояния централизованных систем водоотвода и прекращению сброса неочищенных сточных вод в акватории больших рек и на побережье Крыма.

В пресс-службе уточнили, что в областях будут созданы региональные рабочие группы по проверке технического состояния систем централизованного водоотвода.

По словам В.ТИХОНОВА, основная часть существующих централизованных систем водоотвода населенных пунктов построена еще 30-50 лет назад. Протяженность ветхих и аварийных канализационных сетей достигла 35% от их общей длины. Свыше 40% оборудования систем водоотвода сегодня нуждается в замене, 25% канализационных станций очистки находятся в эксплуатации свыше 40 лет.

Вице-премьер-министр отметил необходимость разработки общегосударственной программы развития и реконструкции централизованных систем водоотвода населенных пунктов Украины, реализация которой должна решить проблемные вопросы водоотвода. Проект концепции этой программы, которая, как планируется, будет рассчитана на период 2012-2020 годов, будет утвержден в конце мая.

По данным Минрегионстроя, на сегодня централизованными системами водоотвода обеспеченны 1685 (445 городов, 503 поселка городского типа, 737 сел) населенных пунктов Украины из 29815 существующих (5,7% их общего количества).

Наибольшее количество населенных пунктов в регионах с централизованным водоотводом сосредоточено в Крыму, Луганской, Киевской и Донецкой областях.

Общая протяженность канализационных сетей – 50 837,2 км, из которых в аварийном и ветхом состоянии находятся 17 692,9 км.

В Украине все общежития государственной формы собственности до 2014 года планируется передать местным властям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

«Мы подготовили общегосударственную программу по передаче общежитий государственной формы собственности. Планируется до 2014 года полностью передать в местное самоуправление с привлечением Государственного бюджета и инвесторов, которые там есть», - сказал он.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что в Украине на сегодня 1 100 общежитий государственной формы собственности.

«Мы посчитали, что на их приведение в порядок, на ремонт необходимо 1,2 млрд. грн. Это государственная собственность, поэтому государство должно вложить деньги, привести общежития в порядок и передать их местному органу самоуправления. После передачи пойдет приватизация этих общежитий», - пояснил он.

По данным первого замминистра, в Украине насчитывается 1 400 общежитий коммунальной собственности, из них 750 общежитий передано на приватизацию.

«Сложнее с теми общежитиями, которые вошли в уставный фонд (акционерных компаний - УНИАН), здесь решение нужно принимать только в судебном порядке. По-другому мы их никак не вернем», - добавил Ю.ХИВРИЧ.

Финансы

Кабинет министров Украины утвердил план по созданию центрального депозитария.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Национального депозитария Украины Владимир УЛЬЯНОВ.

В частности, по его словам, данным планом предусматривается внесение изменений в законодательство относительно передачи на обслуживание в Национальной депозитарий Украины государственных ценных бумаг; проведение собрания акционеров НДУ, на котором планируется внести изменения в устав депозитария и назначить руководящий орган; выполнение закона о депозитарной системе и обеспечение НДУ собственным помещением; принятие практических мер по передаче в НДУ государственных ценных бумаг; принятие закона о национальной депозитарной системе, в котором будут уточнены все функции центрального депозитария, а также депозитария, который будет заниматься расчетно-клиринговой деятельностью.

"Наша позиция заключается в том, что де-юре Национальный депозитарий уже существует и мы создаем возможности, чтобы он функционировал как центральный депозитарий", - отметил глава наблюдательного совета НДУ Виктор ИВЧЕНКО. "Для этого у него должны быть активы, поскольку, не имея гарантированных доходов, он не сможет выполнять свои функции системного администратора. Для этого он также должен иметь соответствующие технологии, которые должны постоянно совершенствоваться", - сказал он. И добавил, что передача активов НБУ Национальному депозитарию будет завершена, скорее всего, до конца текущего года.

Комментируя вопрос журналиста о привлечении к созданию центрального депозитария "Всеукраинского депозитария ценных бумаг" (ВДЦБ), В.ИВЧЕНКО отметил, что в данном случае необходимо закончить создание в Украине полноценного расчетно-клирингового депозитария. Именно для этих целей, по его словам, и был создан при участии правительства США "Межрегиональный фондовый союз", правопреемником которого является ВДЦБ. "Так пусть он (ВДЦБ) и занимается своей работой", - отметил В.ИВЧЕНКО.

Агропром

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследование относительно повышения цен на муку в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время итогового заседания комитета сообщила заместитель председателя АМКУ Елена ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.

В то же время, по ее словам, на сегодня в Украине нет дефицита муки.

«На сегодняшний день дефицита муки не существует … На сегодня мы проводим исследования относительно этого ценового всплеска, который произошел на полках наших магазинов, является ли он результатом согласованных действий или это результат чьей-то провокации», - отметила Е.ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.

АМКУ выявил антиконкурентные действия отдельных участников рынка гречневой крупы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время итогового заседания комитета сообщила заместитель председателя АМКУ Елена ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в ближайшее время, по факту сговора на рынке комитет вынесет соответствующее решение.

«По гречке мы уже знаем, что поведение было неконкурентным, и в ближайшее время примем соответствующее решение», - сказала Е.ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту недостатка хлеба в Луганской области в начале марта.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, руководство общества «Каравай» обвиняется в безосновательной остановке Свердловского хлебокомбината 5-6 марта. В связи с этим два города области – Ровеньки и Свердловск - не получили хлеба, и их жители были лишены возможности его купить.

"Производство хлеба удалось возобновить только 8 марта после вмешательства областной прокуратуры. Это сняло недовольство горожан”, - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, руководители общества «Каравай» объясняют остановку Свердловского хлебокомбината якобы нехваткой муки.

Вместе с тем в Генпрокуратуре отметили, что хлебокомбинат «Каравай» ежесуточно выпекает свыше 100 тонн так называемого «социального» хлеба. За это он должен был своевременно получать дешевую муку, возмещение процентов по кредитам и другие льготы.

Как отмечается в сообщении, прокуратура по материалам уголовного дела сейчас расследует, кто конкретно из должностных лиц виноват в отсутствии хлеба в Луганской области.

(УНИАН)