Анонс на 11 марта

* Круглый стол на тему: "Контрафакт в индустрии моды". Участники: вице-президент Ассоциации противодействия недобросовестной конкуренции (АПНК) Алексей Ясинский; судебный эксперт, партнер Экспертного бюро интеллектуальной собственности, зам.главы комиссии по вопросам интеллектуальной собственности и трансфера технологий УНК МТП Наталья Мещерякова; представители таможенных органов, а также мировых брендов одежды.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Узники налогового Майдана. Политзаключенный Игорь Гаркавенко освобожден под подписку, о политических репрессиях и дальнейшей борьбе». Вопросы: Какую цель ставит перед собой власть, запустив репрессивную машину? Не является ли общественная и публицистическая деятельность Игоря Гаркавенко причиной его преследования и содержания в СИЗО? Почему Игорь Гаркавенко сначала был приглашен на "Шустер Live", а потом ему было отказано? Участники: политзаключенный Игорь Гаркавенко, адвокат Олег Левицкий, адвокат Николай Бирюк, правозащитники Владимир Чемерис, Владимир Лесик (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 050- 355-50-66, 063-040-57-26. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Кому достанется «Киевэнерго?». Участники: директор Института города Александр Сергиенко; депутат Киеврады Наталия Новак.

* Состоится итоговая пресс-конференция премьер-министра Украины Николая Азарова на тему: «Год работы правительства: поворот к новому качеству жизни».

* Підписання договору купівлі-продажу акцій ВАТ “Укртелеком”. Після підписання договору голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко дасть коментар для ЗМІ.

* Пресс-конференция Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Валерии Лутковской на тему: «Вопрос выполнения решений Европейского суда в Украине».

* Состоится презентация проекта «Демонстрация, ознакомление и применение в Украине чистых угольных технологий и технологий улавливания и захоронения двуокиси углерода», финансируемого Европейским Союзом.

* Представители Федерации профсоюзов Украины будут пикетировать представительство Международного валютного фонда в Украине.

* Пресс-конференция премьер-министра оппозиционного правительства Сергея Соболева на тему: «Годовщина антинародной деятельности правительства Азарова».

* Пресс-конференция заместителя председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николая Калюжного на тему: "Год работы Правительства: достижения и перспективы земельной реформы и законодательное обеспечение внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения".

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Крым 2011 – информационные провокации накануне туристического сезона». Участники: Рустам Темиргалиев, депутат Верховной Рады АРК, председатель Постоянной комиссии ВС АРК по санаторно-курортному комплексу и туризму; Сергей Цеков, депутат Верховной Рады АРК, председатель Постоянной комиссии ВС АРК по культуре; Константин Бахарев, первый заместитель председателя Верховной Рады АРК (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится презентация Партнерства по мониторингу государственных закупок. Свыше 50 украинских неправительственных организации, аналитических центров, организаций бизнеса и медиа создали открытое общественное Партнерство “За добропорядочные государственные закупки в Украине”. Члены Партнерства публично презентуют собственную инициативу, общие принципы работы Партнерства и приоритеты деятельности.

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