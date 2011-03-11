Милиция объявила в розыск двух подозреваемых по делу пропавшего журналиста Климентьева

Милиция объявила в розыск двух подозреваемых по делу пропавшего харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Харьковском облуправлении ГАИ.

По данным милиции, по подозрению в совершении преступления против В.КЛИМЕНТЬЕВА разыскивается Дмитрий Анатольевич УВАРОВ, 1979 года рождения, уроженец и житель города Первомайского Харьковской области. Имеет навыки владения огнестрельным оружием и рукопашного боя, может передвигаться на автомобилях иностранного производства. Находится в международном розыске.

Также разыскивается Андрей Владимирович КОЗАР, 1977 года рождения, уроженец города Первомайского, житель Харькова. Бывший работник УБОП, владеет приемами конспирации и оперативно-розыскной деятельности, легко входит в доверие, может использовать документы других лиц, передвигается преимущественно на автомобилях иностранного производства. Имеет многочисленные связи среди действующих и бывших сотрудников органов внутренних дел и СБУ. Находится в международном розыске.

Как сообщал УНИАН, главный редактор харьковской газеты «Новый стиль» В.КЛИМЕНТЬЕВ исчез в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле BMW в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «умышленное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однако министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что найденный телефон не принадлежит пропавшему, его собственностью является лишь сим-карта.

20 января 2011 г. заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК сообщил, что милиция объявила в розыск человека, который был вместе с харьковским журналистом В.КЛИМЕНТЬЕВЫМ в день его исчезновения.

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