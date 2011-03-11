Пленум ВСУ не поддержал предложение о выражении недоверия Онопенко

Пленум Верховного Суда Украины не поддержал предложение о выражении недоверия председателю ВСУ Василию ОНОПЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам тайного голосования за выражение недоверия В.ОНОПЕНКО проголосовали 17 из 46 присутствующих на пленуме ВСУ судей, не поддержали это предложение 28, один бюллетень признан недействительным.