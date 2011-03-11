Главное на 11 марта (день)

Приватизация

В этом году на приватизацию планируется выставить две генерирующих компаний и не менее пяти облэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, соответствующее решение о приватизации энергокомпаний сегодня разрабатывается правительством.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что двумя генерирующими компаниями, которые будут выставлены в этом году, скорее всего, станут «Захидэнерго» и «Днепрэнерго», при этом первым на продажу, вероятно, выставят «Захидэнерго».

Председатель Фонда госимущства также не исключил, что блокирующие пакеты энергокомпаний будут оставлены в госсобственности, как это сегодня предлагает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

По мнению председателя ФГИУ, первые приватизационные конкурсы по продаже как генерирующих компаний, так и облэнерго будут проведены летом этого года.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что на сегодня еще не завершен процесс передачи госпакета акций «Одессаоблэнерго» из НАК «ЭКУ» в управление Фонда госимущества, как это было ранее заявлено.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) сегодня, 11 марта, подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком», передает корреспондент УНИАН.

Реализационная цена 92,79% госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн., что всего на 75 млн. грн. больше, его стартовой цены.

Договор подписали председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО, а также уполномоченное лицо ООО «ЕСУ» Вольфганг ХЕРИТШ.

По информации ФГИУ, покупатель уже внес в качестве гарантийного взноса за госпакет акций «Укртелекома» 1 млрд. грн.

По словам А. РЯБЧЕНКО, в соответствии с действующим законодательством покупатель на протяжении 30-дневного срока с момента подписания и нотариального удостоверения договора купли-продажи должен перечислить первую часть из оставшейся суммы в 9 млрд. 575,1 млн. грн. и на протяжении еще 30 дней - вторую часть.

Он также отметил, что концерн EPIC планирует дать отдельную пресс-конференцию, на которой сообщит о своих планах по развитию компании.

В целом, по словам председателя ФГИУ, при разработке инвестобязательств были учтены пожелания всех заинтересованных сторон, а также положения коллективного договора предприятия на 2006-2011 годы. В частности, инвестобязательствами предусматривается финансирование в полном объеме обязательств и льгот, предусмотренных коллективным договором на 2006-2011 годы, сохранение учетной численности работников на протяжении шести месяцев с даты подписания договора купли-продажи и пр.

А.РЯБЧЕНКО также сообщил, что инвестобязательствами предусматривается финансировании инвестором создания отдельной от приватизированного предприятия системы государственной спецсвязи, а также, пока данная система не будет создана, обеспечение ее функционирования в составе «Укртелекома».

По оценке председателя ФГИУ, затраты на создание отдельной системы спецсвязи и обеспечение ее функционирования составят для инвестора примерно 200 млн. долл.

На сегодня задолженность «Укртелекома» по взятому ранее синдицированному кредиту составляет 160 млн. долл. Его кредиторская задолженность по состоянию на сегодня составляет 3 млрд. 700 млн. грн., сообщил А.РЯБЧЕНКО. Обязанности по выплатам данных кредитов после подписания договора купли-продажи переходят к новым собственникам «Укртелекома».

Говоря о том, насколько успешной была приватизация «Укртелекома», А.РЯБЧЕНКО отметил, что если бы данная продажа состоялась через год, то «мы бы продали его дешевле».

По словам председателя ФГИУ, «наша позиция была проста: мы хотели, чтобы приватизация «Укртелекома» была завершена».

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в течение ближайших двух недель подписать мировое соглашение с покупателем «Лугансктепловоза» – ЗАО «Брянский машзавод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, после того как стороны подпишут мировое соглашение, оно будет передано на утверждение в Киевский хозяйственный суд.

А.РЯБЧЕНКО отметил, что после того, как Генеральная прокуратура отозвала свою кассационную жалобу из Высшего хозяйственного суда дело о расторжении договора купли-продажи госпакета акций «Лугансктепловоза» было возвращено в Киевский хозяйственный суд, где и находится сейчас.

По информации председателя ФГИУ, планируемое к подписанию мировое соглашение предусматривает нулевой вариант, когда стороны отказываются от взаимных претензий, в частности, об уплате пени и штрафных санкций покупателем.

Финансы

Решение по проблемным банкам будет принято в марте, а вклады "Родовид Банка" будут переведены в государственный банк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции.

«По "Родовиду" уже фактически принято решение. Решение это будет связано с тем, что все вкладчики будут присоединены к надежному государственному банку и получат возможность получить свои вклады, - сказал Н.АЗАРОВ. - …Решение такое есть, но сейчас готовятся формальности. Это решение должно касаться не только "Родовида", оно должно касаться и других банков, должно пройти экспертно-аналитический совет, то есть все необходимые процедуры».

Премьер призвал вкладчиков "Родовид Банка" не стоять в очередях, а «немножко подождать». По этому поводу Н.АЗАРОВ сказал: «Я думаю, что в течение марта месяца этот вопрос будет решен окончательно и вы спокойно получите возможность либо оставить свои депозиты, либо их снять. Никаких проблем я абсолютно не вижу».

Правительство Украины с марта 2010 года не привлекало кредиты российских финансовых агентов, кроме кредита банка "ВТБ" в размере 2 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на пресс-конференции в Киеве.

«Правительство больше денег в России не привлекало, никаких», - сказал он.

Активисты профсоюзов провели очередной пикет под стенами представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине с требованием не вмешиваться в социальную политику страны и снять соответствующие требования с Украины в рамках программы кредитования фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, в пикете приняли участие около 300 активистов профсоюзов.

«Они (МВФ) начали вмешиваться во внутреннюю политику Украины, в социальную политику Украины, диктовать пенсионный возраст, диктовать пенсионный стаж, диктовать ограничение заработной платы учителям, медикам, работникам государственных учреждений. Поэтому такие действия МВФ – это уже политическая деятельность», - заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Сергей УКРАИНЕЦ.

Он также отметил, что данный пикет является ультиматумом к МВФ, который должен изъять социальные требования из условий кредитования.

Кроме того, члены профсоюзов обещают усилить давление на фонд в случае, если он не отзовет соцтребования по кредитованию до рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе в парламенте. «В ближайшее время проект закона о пенсионной реформе будет рассматриваться в Верховной Раде. Если к этому времени МВФ не снимет свои требования, мы выйдем с другими лозунгами, мы выйдем с другими требованиями о выдворении представительства Международного валютного фонда из Украины», - говорит С.УКРАИНЕЦ.

По его словам, в фонде осведомлены о требованиях украинских профсоюзов относительно изменения условий кредитования. Украинскому правительству также были поданы аналогичные претензии профсоюзов к сотрудничеству с МВФ.

Генеральная прокуратура Украины готова передать в суд уголовное дело в отношении лидера партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО сразу же по окончании ознакомления с ним обвиняемой и ее адвоката.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины 10 марта 2011 года вручил адвокату Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ФЕРЕНЦУ письмо с тем, чтобы он ознакомил свою подзащитную с его содержанием.

В частности, в письме речь идет о том, что 21 февраля 2011 года Ю.ТИМОШЕНКО объявлено о завершении досудебного следствия по уголовному делу об обвинении в превышении служебных полномочий, злоупотреблении служебным положением, повлекшими тяжелые последствия и нарушения бюджетного законодательства.

Согласно протоколу об объявлении завершения досудебного следствия, Ю.ТИМОШЕНКО выразила желание знакомиться с материалами уголовного дела с участием защитника.

“В соответствии с требованиями ст. 218 Уголовно-процессуального кодекса Украины, этот процесс является правом, а не обязанностью обвиняемого. Вместе с тем, выразив желание знакомиться с материалами дела, обвиняемая не должна совершать действий по безосновательному затягиванию этого процесса. Каждый рабочий день с 9 до 18 часов Ю.ТИМОШЕНКО имеет возможность в удобное для нее время знакомиться с материалами уголовного дела. В случае невозможности защитнику прибыть по уважительным причинам, обвиняемая может отложить ознакомление до его явки”, - сказано в сообщении.

Отдел связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры напоминает, что следователь по делу и раньше удовлетворял все ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО, если они не противоречили действующему законодательству.

Генеральная прокуратура готова передать в суд уголовное дело сразу же по окончании ознакомления с ним обвиняемой и ее защитника, отмечается в сообщении.

Энергетика

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершит расследование относительно основных игроков рынка нефтепродуктов по факту резкого повышения цен на бензин уже на будущей неделе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что в ходе расследования комитет провел слушание с ответчиками по делу и проанализировал предоставленные субъектами ведения хозяйства возражения.

При определении размера штрафных санкций комитет учтет влияние поведения ответчиков на рост цен на рынке топлива, в том числе на АЗС.

Как известно, за нарушение конкурентного законодательства предусматривается наложение штрафа в размере до 10% годового оборота нарушителя.

Россия рассматривает возможность строительства на Черном море мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) как альтернативы морской части газопровода «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России по итогам рабочей встречи премьер-министра России Владимира ПУТИНА и министра энергетики РФ Сергея ШМАТКО.

В сообщении Минэнерго РФ говорится, что реализация «Южного потока» несет в себе определенные риски внешнего характера, в том числе связанные с вступлением в силу так называемого Третьего энергетического пакета. В частности, это правовые и имущественные риски строительства газотранспортной инфраструктуры на территории европейских стран; отсутствие четкого понимания лимитов по резервированию мощностей под прокачку российского газа по газопроводу «Южный поток»; отсутствие четких прогнозов потребления природного газа странами ЕС, особенно учитывая стремление ряда стран приоритетно развивать альтернативные источники энергии, замещая ими природный газ в энергобалансе.

Глава Минэнерго России заявил, что «в рамках наших дискуссий с европейскими коллегами часто обсуждается вопрос иных альтернатив. В том числе по созданию производств сжиженного природного газа. В ходе последнего разговора с нашими европейскими коллегами, в том числе с Еврокомиссией, нам была сделана презентация альтернатив по прокладке, например, морской части трубы, в том числе – в «Южном потоке», и по созданию производства сжиженного природного газа».

«В связи с этим рассматривается возможность строительства мощностей по производству СПГ на Черном море как альтернативы морской части газопровода «Южный поток», а также использование мощностей проекта «Ямал СПГ» для поставок газа нашим партнерам по «Южному потоку», - подчеркивается в сообщении Минэнерго РФ.

Также отмечается, что при этом гибкость поставок СПГ позволяет российской стороне вести диалог со всеми странами акватории Черного моря как в части поставок природного газа для внутренних нужд, так и для последующей транспортировки до конечного потребителя.

В ходе встречи С.ШМАТКО отметил, что «строительство регазификационных терминалов в Европе и в Южной Европе - это очень перспективная вещь».

Отмечается, что в настоящий момент российской стороной рассматриваются все возможные варианты транспортировки российского газа в страны ЕС с точки зрения гарантированного обеспечения поставок газа потребителям экономически эффективным образом. В целом данная энергетическая политика направлена на улучшение возможностей по диверсификации рынков сбыта российского газа.

Окружной административный суд Киева отказал Национальному форуму профсоюзов Украины (НФПУ) в удовлетворении исковых требований относительно незаконности повышения цены на газ.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы НФПУ, текстом которого располагает УНИАН.

В заявлении отмечается, что теперь НФПУ намерен обжаловать это решение в Киевском апелляционном административном суде.

«Мы подали иск против НКРЭ относительно незаконности постановления о повышении на 50% цены на потребительский газ еще летом. Но заседание суда переносилось несколько раз. Ведь, кроме нас, истцами по этому делу выступали представители ВО «Батьківщина» и физическое лицо, и суд отказывался открывать заседание из-за неявки других истцов. 10 марта 2011 года суд наконец рассмотрел наше заявление по сути и отказал в удовлетворении исковых требований», – цитирует пресс-служба слова председателя НФПУ Мирослава ЯКИБЧУКА.

При этом М.ЯКИБЧУК добавил: «Это значит, что суд признал постановление НКРЭ о повышении цены на потребительский газ с 1 августа 2010 года законным».

Председатель НФПУ напомнил, что в 2009 году НФПУ выиграл аналогичный иск в суд, не позволив НКРЭ повысить цену на газ для населения. По его словам, сейчас суд принял противоположное решение без всякой аргументации, пообещав предоставить обоснование 17 марта 2011 года.

«Поскольку за это время законодательная и нормативная база в Украине не изменилась, решение суда выглядит странным. Есть подозрения, что оно было не столько юридическим, сколько политическим», – подчеркнул М.ЯКИБЧУК.

Сельское хозяйство

В течение января-февраля 2011 года объем сельскохозяйственного производства по сравнению с соответствующим периодом 2010 года вырос на 5%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 11,7%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

По информации пресс-службы министерства, в аграрных предприятиях за этот период продолжалось наращивание производства молока, прежде всего за счет роста продуктивности коров: объем производства молока по сравнению с соответствующим периодом 2010 года вырос на 1,9%, а средний надой молока от одной коровы увеличился на 3,3%.

В январе-феврале текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года общее производство яиц возросло на 18,2% (в аграрных предприятиях - почти на четверть), реализация скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 6,1% (в аграрных предприятиях - на 14,1%).

На начало марта текущего года в сельскохозяйственных предприятиях сохранилась положительная тенденция роста численности поголовья свиней и птицы - на 5,3% и 13,7% соответственно, по сравнению с 1 марта 2010 года.

Правительство Украины продолжает изучать вопрос о целесообразности продления действия квот на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что также изучается вопрос о целесообразности замены квотирования экспорта введением экспортных пошлин.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация на мировых рынках. У нас еще время есть», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что в любом случае правительство примет взвешенное решение.

«Будьте уверены, что правительство примет взвешенное, оптимальное на тот момент решение не в ущерб ни аграриям, ни нашим людям», - сказал Н.АЗАРОВ.

(УНИАН)