Замглава ВР АРК опровергает информацию о загрязнении Черного моря химическими веществами

Первый заместитель председателя Верховной Рады АР Крыма Константин БАХАРЕВ опровергает информацию о загрязнении Черного моря химическими веществами.

Об этом К.БАХАРЕВ сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя сообщения ряда СМИ об угрозе разгерметизации контейнеров с химическими веществами, затопленных в Черном море в годы Великой Отечественной войны.

По словам К.БАХАРЕВА, Украина периодически проводит проверки экологического состояния Черного моря и необходимые утилизации.

Вместе с тем, он сообщил, что после таких сообщений СМИ специалисты Крымской СЭС, Министерства чрезвычайных ситуаций, Государственной экологической инспекции провели забор и проверку воды из Черного моря, результаты которой показали, что в морской воде нет каких-либо токсичных веществ.

В свою очередь, депутат Верховной Рады АРК, председатель Постоянной комиссии ВС АРК по санаторно-курортному комплексу и туризму Рустам ТЕМИРГАЛИЕВ отметил, что такие публикации в преддверии курортного сезона являются черным пиаром.

«Крым — абсолютно экологический, безопасный курорт. Главная причина, наверное, кроется статистике. В 2010 году в Крым приехало почти 6 млн. грн. туристов, это почти на 14% больше, чем в 2009 году. Каждый 4-й приехавший в Крым турист — это россиянин. Сегодня можно говорить о том, что курортный сезон 2011 года, который вот-вот начнется, будет более успешным, чем в 2010 году. Мы прекрасно понимаем, что конкуренция на рынке туруслуг возрастает с каждый днем. В этом и кроется основная причина: то есть, цель подобной черной пиар-кампании против Крыма как курорта, - уменьшить количество туристов, оттеснить туристические потоки в пользу других стран», - убежден Р.ТЕМИРГАЛИЕВ.

По его словам, власти автономии будут реагировать на эту ситуацию.

«Крымские власти готовят целый ряд информационных поводов для того, чтобы прорекламировать Крым, полностью развенчать миф о том, что есть какая-то экологическая или химическая угроза в Черном море. И мы надеемся, что этот год будет более успешным, в том числе, и россияне поедут в Крым в еще большем количестве», - сказал Р.ТЕМИРГАЛИЕВ.

Как сообщалось, в феврале и марте в ряде украинских и российских СМИ появилась информация о якобы существующей угрозе разгерметизации контейнеров с химическими веществами, затопленных в Черном море в годы Великой Отечественной войны. Новость о контейнерах преподносилась как сенсационная, в ряде сообщений утверждалось, что токсичные вещества уже просачиваются в море и загрязняют воду.

Председатель крымского правительства Василий ДЖАРТЫ заявил, что публикации ряда СМИ о том, что экологической системе Черного моря и здоровью жителей Крыма угрожают затопленные в море контейнеры с химикатами, не соответствуют действительности и являются элементом пиар-кампании, направленной на снижение количества приезжающих на полуостров туристов.