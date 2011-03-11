В префектуре Фукусима (Япония) прорвало дамбу, на АЭС угроза утечки радиации

В префектуре Фукусима, после разрушительного землетрясения, произошедшего в Японии, прорвало дамбу.

Как сообщает РИА «Новости», потоками воды смывает дома. Подробности не уточняются.

Как известно, в этой префектуре расположена атомная электростанция «Фукусима».

Японское агентство Киодо сообщает, что после мощного землетрясения на АЭС сложилась угроза утечки радиации. Туда были направлены подразделения радиационной, химической и биологической защиты Сил самообороны Японии. На АЭС была прервана подача электричества, необходимого для охлаждения реактора. На станции объявлена чрезвычайная ситуация.

Генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО заявил, что утечки радиации нет, однако "нужно быть готовым к самому плохому развитию ситуации". Как считают специалисты, если реактор не удастся охладить, это может привести к утечке радиации. Объявлено об эвакуации населения, проживающего в радиусе от 3 до 10 километров от АЭС.

Ранее власти японской префектуры Фукусима эвакуировали около 3 тысяч жителей из двухкилометровой зоны вокруг второго блока АЭС «Фукусима».