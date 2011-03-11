Главное на 11 марта (вечер)

Финансы

Янукович подписал закон, который обязывает банки иметь уставный капитал на уровне 120 млн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков».

Соответствующее сообщение размещено на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков».

Закон направлен на приведение порядка государственной регистрации банков в соответствие со специальным законодательством в сфере государственной регистрации юридических лиц, усовершенствование банковского надзора и организации внешнего аудита банков, усиление защиты прав кредиторов, обеспечение внутреннего финансового мониторинга с целью недопущения использования банков для отмывания доходов, полученных преступным путем.

В частности, предусмотрено увеличение с 75 до 120 млн. грн. суммы, которую банк должен иметь в своем уставном капитале. При этом Верховная Рада дала 5 лет на приведение банками уставных капиталов в соответствие с нормами законодательства.

Предусмотрен единственный для всех субъектов предпринимательской деятельности порядок государственной регистрации, согласно которому государственная регистрация юридических лиц проводится государственным регистратором исключительно в исполнительном комитете городского совета города областного значения или в районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации по местонахождению юридического лица и предусматривает внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

В то же время предусмотрено, что законом могут быть установлены требования относительно регистрации учредительных документов в органе, определенном законом.

Предусмотрено также, что Национальный банк будет осуществлять согласование уставов банков и вести Государственный реестр банков.

***

Доходы бюджета Пенсионного фонда в январе-феврале выросли до 29,3 млрд. грн.

По оперативным данным, в Пенсионный фонд Украины со всех источников финансирования в январе-феврале 2011 года поступило 29,252 млрд. грн., что на 21,3%, или 5,137 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, собственные поступления составили 19,676 млрд. грн. – 104,3% плановых назначений. В январе-феврале т.г. сумма собственных доходов увеличилась на 22,8%, или 3,648 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в отчетном периоде составили 33,716 млрд. грн.

***

Минфин 15 февраля проведет аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины 15 марта 2011 года проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

К размещению будут предложены бумаги с погашением: 14 сентября 2011 года со сроком обращения 182 дня, 7 марта 2012 года со сроком обращения 357 дней.

Также Минфин будет размещать ОВГЗ с погашением 29 января 2014 года с полугодичной выплатой процентного дохода и с погашением 13 июля 2016 года с ежеквартальной выплатой процентов. По последним бумагам предусмотрен досрочный выкуп после осуществления пяти купонных платежей.

Как сообщал УНИАН, по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет Украины в январе 2011 года поступило 2,806 млрд. грн.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

***

ТЭК

Руководство «Нафтогаза» предложит правительству реструктуризировать компанию

Руководство НАК «Нафтогаз Украина» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании.

Об этом на брифинге в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о динамике переговоров между НАК «Нафтогаз Украина» и ОАО «Газпром» о создании совместного предприятия, сказал глава правления «Нафтогаза» Евгений БАКУЛИН.

«Сегодня НАК готовит целый ряд предложений в Минэнергоугля по реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы», - сказал он.

По словам Е.БАКУЛИНА, на сегодня рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

«Мы рассматриваем несколько вариантов, но это только предложения, которые будут даны на рассмотрение Министерства энергетики и угольной промышленности, Кабинету министров. Это и создание совместных предприятий, это и привлечение иностранных инвестиций, это и возможный выход на IPO, как мы говорили. Разные варианты мы сегодня просчитываем, экономически делаем расчеты, привлекаем к данной работе и иностранных специалистов, которые имеют опыт работы с ценными бумагами», - сказал он.

Е.БАКУЛИН подчеркнул, что во время реструктуризации главной задачей правительства и руководства НАК «Нафтогаз Украина» будет сохранение национальных интересов Украины и создание перспектив для дальнейшего развития компании.

«Безусловно, главной задачей у нас является, чтобы были сохранены национальные интересы страны в любой реструктуризации компании любого направления, которое мы выберем, и, безусловно, чтобы была максимальная эффективность, при которой компания получила бы дальнейшее развитие и имела возможность увеличить объемы добычи собственного газа», - сказал Е.БАКУЛИН.

Он подчеркнул, что без корректировки некоторых законов и утверждения плана реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина» в Кабинете министров, этот процесс не начнется.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» продолжают согласование компании, которая оценит их активы для создания совместного предприятия.

«На сегодняшний день мы согласовываем оценочную компанию, которая будет производить оценку активов НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома», – сказал глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР на пресс-конференции 1 марта.

Он отметил, что подходы к созданию СП не изменились и речь идет о том, что «Газпром» со своей стороны внесет добычные активы, а украинская сторона – газотранспортные мощности.

При этом он подчеркнул, что доходы «Газпрома» в несколько раз больше доходов «Нафтогаза», и это станет ответом, откуда будут браться инвестиции для модернизации ГТС Украины.

Кроме того, 1 марта т.г. председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» заявил журналистам, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует в течение 1,5-2 лет выйти на IPO.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

«Нафтогаз» в конце отопительного сезона на 26% повысит тариф на газ для населения

НАК «Нафтогаз Украина» планирует в конце отопительного сезона на 26% повысить тарифы на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«Мы говорили, что повышение тарифов планомерно. Планировали повышение на 26% в конце отопительного сезона, чтобы как можно меньше, чтобы это повышение не ударило по малообеспеченным слоям населения», - сказал он.

Е.БАКУЛИН подчеркнул, что средства от повышения тарифов будут направлены на решение проблемы жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«Действительно, это идет на решение проблем, на решение проблем в коммунальном хозяйстве, чтобы люди гарантированно увидели свое обеспечение и теплом, и газом, и горячей водой», - сказал он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

НАК «Надра Украины» в 2010 году увеличила убыток на 31%

НАК «Надра Украины» в 2010 году увеличила чистый убыток на 30,7% по сравнению с 2009 годом – до 45,737 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2010 году НАК "Надра Украины" увеличила чистый доход на 3,7% по сравнению с 2009 годом – до 148,327 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 5,2% – до 180,519 млн. грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2009 год НАК «Надра Украины» завершила с чистым убытком 34,999 млн. грн., тогда как за 2008 год чистая прибыль компании составила 0,267 млн. грн.

***

Соцполитика

ВР на следующей неделе рассмотрит законопроект о пенсионной реформе

Верховная Рада рассмотрит законопроект о пенсионной реформе на следующей неделе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня в ходе пресс-конференции «Год работы правительства: поворот к новому качеству жизни», сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина».

«В планах Верховной Рады – рассмотреть этот законопроект в первом чтении 15-18 марта», – сказал он.

С.ТИГИПКО также подчеркнул, что пенсионную реформу необходимо проводить как можно быстрее. «Мы слушаем все аргументы, готовы пересматривать, дополнять, но откладывать это решение не можем», – отметил он.

***

Правительство установило квоты иммиграции на 2011 год

Кабинет министров Украины установил квоты иммиграции на 2011 год.

Текст соответствующего распоряжения от 9 марта 2011 года №174-р размещен на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что общее число иммигрантов составит 7595 человек, в частности 45 человек – это деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает национальным интересам, 3074 – родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети, 2598 – лица, которые являются братом или сестрой, дедом или бабушкой, внуком или внучкой граждан Украины, 256 – лица, которые раньше состояли в украинском гражданстве, 1622 – лица, которые беспрерывно прожили в Украине в течение трех лет со дня предоставления им статуса беженца, а также их родители, мужья (жены) и несовершеннолетние дети, которые проживают вместе с ними.

Вместе с тем, в распоряжении не предусмотрена квота для высококвалифицированных специалистов и работников, острая необходимость в которых сказывается на экономике Украины.

***

Кабмин утвердил порядок проведения проверок плательщиков единого взноса

Кабинет Министров Украины на заседании 9 марта т.г. принял постановление «Об утверждении Порядка проведения Пенсионным фондом Украины и его территориальными органами плановых и внеплановых проверок плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно сообщению, органы Пенсионного фонда имеют право проводить плановые и внеплановые проверки правильности начисления, вычисления, полноты и своевременности уплаты единого взноса.

Порядком определены основания для проведения плановых проверок, а также условия, сроки, периодичность их проведения в зависимости от степени риска осуществления хозяйственной деятельности предпринимателями. Критерием, по которому оценивается степень риска деятельности субъектов хозяйствования – плательщиков единого взноса, является полнота начисления и уплаты таких взносов.

Кроме того, постановлением определен порядок осуществления проверок.

***

Агро

Новую нормативную денежную оценку земли могут ввести с июня 2012 года

Государственное агентство земельных ресурсов Украины рассчитывает на введение увеличенной в два раза нормативной денежной оценки земли максимум с 1 июня 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель главы Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Она будет разработана в этом году, апробирована в шести областях. Я думаю, что в следующем году с 1 января или же максимум с 1 июня 2012 года полностью будут все земли пересчитаны, и цена их будет другая», – сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ уточнил, что апробация методики будет проводиться в шести агроклиматических зонах.

По его словам, агентство заказало разработку методики нормативной денежной оценки земли у Академии аграрных наук два года назад.

Замглавы ведомства отметил, что с увеличением нормативной денежной оценки увеличится и арендная плата за землю.

По данным Госземагентства, на сегодняшний день нормативная денежная оценка земли сельскохозяйственного назначения составляет 11,9 тыс. грн. за гектар пашни, арендная плата за 1 га пашни – около 300 грн. При этом в Европе 1 га сельскохозяйственной земли оценивается в 2-3 тыс. евро (в странах Евросоюза – около 5 тыс. евро), а арендная плата за 1 га земли составляет около 300 евро.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов Украины до конца текущего года намерено ввести в действие увеличенную в два раза нормативную денежную оценку земли.

***

В Украине проведена инвентаризация 64,2% земель населенных пунктов

По состоянию на 1 января 2011 года в Украине проведена инвентаризация 64,23% земель населенных пунктов на площади 4 млн. 776,68 тыс. га.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственного агентства земельных ресурсов Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, за пределами населенных пунктов проведена инвентаризация земель несельскохозяйственного назначения на площади 8 млн. 121,87 тыс. га, что составляет 77,83% от их общей площади.

Наилучшие показатели по инвентаризации земель населенных пунктов в Винницкой, Черновицкой и Хмельницкой областях (87-97%).

В частности, в 2010 году проведена инвентаризация земель общей площадью 300,66 тыс. га (в пределах населенных пунктов – 99,83 тыс. га, за пределами – 200,83 тыс. га).

По состоянию на 1 января 2011 года общая площадь населенных пунктов составляет 7 млн. 437,3 тыс. га.

***

Госземагентство предлагает бесплатно выдавать госакты на землю только малоимущим

Государственное агентство земельных ресурсов Украины подготовило изменения в порядок финансирования бесплатного оформления и выдачи государственных актов на право собственности на землю, согласно которым планируется бесплатно выдавать госакты только социально незащищенным слоям населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, на сегодня постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины» от 5 августа 2009 года все еще действует.

На вопрос УНИАН, предусмотрены ли в этом году какие-либо средства на бесплатное оформление и выдачу госактов, Н.КАЛЮЖНЫЙ ответил: «Где-то 40 млн. грн. у нас лежат на счетах институтов землеустройства, и мы принимаем заявки на работы по бесплатной выдаче государственных актов. Но мы будем вносить изменения в порядок финансирования, чтобы не все имели возможность бесплатно получить государственные акты, а только социально незащищенные слои населения».

Как сообщал УНИАН, в то же время эксперты заявляют о прекращении бесплатного оформления и выдачи госактов на землю. В частности, адвокат юрфирмы «Хасин и Дроздовский» Игорь ХАСИН отметил, что де-юре данное постановление действует, на практике же оно не работает в связи с отсутствием финансирования, которое ничем не мотивировано.

Вместе с тем, в территориальных управлениях земельных ресурсов гражданам, которые хотят оформить госакт, предлагают подписать договор с лицензированными организациями по землеустройству, в том числе с государственными, на платное предоставление таких услуг.

По словам юриста, при оформлении госакта на право собственности на землю до сих пор требуют проект землеустройства, хотя по законодательству необходимо предоставить только техническую документацию.

«Несколько тысяч гривен, в зависимости от места, нужно заплатить за проект землеустройства даже небольшого участка. К примеру, за разработку проекта землеустройства участка в 3 сотки вы должны заплатить 2,5-5 тыс. грн.», – отметил И.ХАСИН.

***

Янукович подписал закон о государственном регулировании производства и реализации сахара

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и реализации сахара» относительно декларирования наличия сахара».

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регуляции производства и реализации сахара» относительно декларирования наличия сахара».

Закон дополнен положением, согласно которому “декларирование наличия сахара - это представление субъектами предпринимательской деятельности, производящими сахар и хранящими его для дальнейшей реализации, осуществляют оптовую или розничную торговлю сахаром, декларации об объеме сахара, который находится в их собственности”.

Учтено также предложение Президента о включении в закон нормы, в соответствии с которой декларирование наличия сахара является обязательным для всех субъектов предпринимательской деятельности, независимо от формы собственности, которые производят сахар и хранят его для последующей реализации, осуществляют оптовую или розничную торговлю сахаром.

***

Госрезерв закупит 50 тыс. тонн гречки – Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Государственному агентству резерва Украины (Госрезерв) обеспечить закупку 50 тыс. тонн гречки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.АЗАРОВ заявил, отвечая на вопросы ведущих программы «Экзамен для власти».

«Я дал поручение, мы заложим в госрезерв примерно 50 тыс. тонн этой гречки», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявлял, что в марте Украина будет обеспечена гречкой и мукой.

***

Транспорт/Связь

РФ не будет вводить запрет на эксплуатацию украинско-российских самолетов Ан-148

Москва. Россия не будет вводить запрет на эксплуатацию новых украинско-российских самолетов Ан-148.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр НЕРАДЬКО на коллегии ведомства.

«Ставшие известными обстоятельства трагедии – авиакатастрофы самолета Ан-148 5 марта – не дают оснований для прекращения его эксплуатации. Соответствующего приказа не готовится», – сказал А.НЕРАДЬКО.

По его словам, первый международный рейс Ан-148 запланирован на 16 марта.

При этом он добавил, что инженерная составляющая полетов Ан-148 в последнее время была существенно доработана. В частности, начата доработка реверса двигателя в целях предотвращения его выключения на пробеге, а также доработка системы управления и доработка контроля системы сборки выпуска шасси.

Кроме того, А.НЕРАДЬКО сообщил, что убыток авиакомпании «Россия», которая является первым российским эксплуатантом самолетов Ан-148, от использования шести таких моделей в 2010 году составил 300 млн. руб. (около 10 млн. долл.).

«Все эти потери, которые несла ГТК «Россия», – это было ее финансовое бремя, 300 млн. руб. за 2010 год от эксплуатации шести самолетов Ан-148», – сказал он.

А.НЕРАДЬКО отметил, что самолеты стоят на доработке, однако лизинговые платежи надо платить.

Он также напомнил, что ранее существовал период эксплуатационных испытаний, во время которого на самолете устранялись недоработки. В настоящее время такого периода нет, и воздушные суда при получении сертификата типа сразу же передаются в авиакомпании. В связи с этим, по мнению А.НЕРАДЬКО, на период эксплуатационных испытаний авиакомпаниям нужна государственная поддержка в виде субсидирования части процентной ставки от лизинговых платежей.

Справка УНИАН. Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета являлся АНТК им. Антонова. В России серийное производство модификации Ан-148-100 осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.

***

«ЗАЗ» увеличил производство легковых автомобилей в 9 раз

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, Запорожье) в январе-феврале 2011 года увеличил производство легковых автомобилей в 9,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 8,639 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит ЗАЗ.

В сообщении отмечается, что в январе-феврале т.г. ЗАЗ не производил автобусов, но произвел 149 грузовых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, по данным «УкрАвтоПрома», в 2010 году ЗАЗ сократил производство легковых автомобилей на 3,8% по сравнению с 2009 годом – до 42,266 тыс. штук. В 2010 году ЗАЗ увеличил производство автобусов на 86,9% по сравнению с 2009 годом – до 344 штук, а также увеличил производство грузовых автомобилей на 40,4% – до 2855 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

***

Корпорация «Богдан» вывела из своей структуры «Черкасский автобус»

Корпорация «Богдан», один из крупнейших операторов рынка автотранспортных средств Украины, вывела из своей структуры ПАО «Черкасский автобус».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

«После продажи контрольного пакета акций ПАО «Черкасский автобус» корпорация «Богдан» вывела это предприятие из структуры. Отныне черкасский производитель автобусов будет функционировать как отдельное предприятие», – сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что количество реализованных акций и сумма сделки являются конфиденциальной информацией и сторонами не разглашаются.

Производство автобусов и троллейбусов корпорация продолжит на производственных мощностях в Луцке – на сегодня эти мощности позволяют выпускать до 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

Как сообщал УНИАН, владельцем 50% акций ПАО «Черкасский автобус» стал закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестфонд «Зета» КУА «ИЗИ Лайф», который также объявил о намерении выкупить остальные акций ПАО.

В конце февраля Антимонопольный комитет Украины разрешил инвестфонду «Зета» КУА «ИЗИ Лайф» приобрести контроль в ПАО «Черкасский автобус».

ПАО «Черкасский автобус» в настоящее время выпускает автобусы малого класса «Богдан» А092, составляющие основную долю в выпуске автобусов корпорацией. Производство автобусов малого класса на этом предприятии начато в 1999 году.

На сентябрь 2010 года более 99% акций ПАО принадлежало ПАО «АК «Богдан Моторс».

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

АК «Богдан Моторс» в настоящее время имеет два современных завода – по производству легковых автомобилей в Черкассах и автобусов и троллейбусов в Луцке. При этом в создание производства в Луцке было инвестировано более 100 млн. долл.

УНИАН