Азаров: я готов уйти в отставку, если правительство не обеспечит улучшения жизни людей

Премьер-министр Николай АЗАРОВ готов уйти в отставку, если правительство не обеспечит улучшения благосостояния населения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в пятницу вечером в программе «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

«Я прошу наших сограждан действительно потерпеть определенное время, оно небольшое. Оно уже обозримо, по крайней мере, видны эти контуры", - сказал Н.АЗАРОВ.

"Вот я скажу честно и откровенно. Я ж могу к вам прийти через год, и вы меня упрекнете: что вот что ж ты говорил. Одиннадцатый год еще тяжелый у нас. Но даже вторая половина одиннадцатого года будет легче, двенадцатый год будет значительно легче. Хотя бы потому, что мы в два раза меньше будем платить внешних долгов. Если наше правительство не обеспечит устойчивое экономическое развитие страны и рост благосостояния наших граждан, я за это кресло не держусь. Поверьте мне", - подчеркнул глава правительства.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что правительство делает все для развития экономики Украины.