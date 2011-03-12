Анонс на 12 марта

* Пресс-конференция Вице-премьер-министра Украины, министра социальной политики Сергея Тигипко на тему «Год работы правительства – старт системных реформ».

* Пресс-конференция на тему: «Продажа «Укртелекома»: кто получил украинскую связь?». В работе примет участие народный депутат, первый заместитель главы Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации Александр Бондар.

* В Киевском зоопарке состоится открытие фотовыставки в защиту украинских первоцветов. Организаторы: научно-просветительский отдел Киевского зоопарка совместно с природоохранными активистами Национального экологического центра Украины и Дружины охраны природы города Киева.

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