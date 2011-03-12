Премьер-министр Николай АЗАРОВ не видит необходимости в кадровых изменениях в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером на телеканале «Интер».

"То, что происходят в правительстве кадровые изменения и определенные люди меняют свои должности, переходят на другую работу, – это абсолютно нормальное и естественное явление. Я не вижу необходимости, тем более что только в декабре указом Президента определена новая структура правительства, скажем, кого-то заменить или передвинуть", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер отметил, что при проведении реформ он намерен поддерживать стабильность в кадровом вопросе.

"Безусловно, это не исключает принятия, в случае серьезных просчетов и промахов, жестких решений. И мы на них идем, пока они касались областного уровня или, скажем, второстепенного уровня. Глава правительства достаточно жестко подходит там, где видит просчеты", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.