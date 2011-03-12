Главное на 12 марта

Энергетика

Уровень радиации после взрыва на японской АЭС "Фукусима-1" не превышен.

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО, передает РИА «Новости».

Он также сказал, что взрыв произошел не в реакторе: взорвалась внешняя оболочка блока из цемента и железобетона.

По данным компании Tokyo Electric Power, в 15.36 на АЭС "Фукусима-1" после сильного подземного толчка раздался взрыв, появилось задымление. Четыре человека, принимавших участие в работах на станции, получили ранения и были направлены в больницы.

Взрыв произошел между оболочкой, защищающей стержни реактора, и внешней стеной блока. Металлическая оболочка, защищающая ядерное содержимое реактора, не повреждена. Разрушены только внешние стены блока. Уровень радиации на станции снижается, сообщил Ю.ЭДАНО.

Более того, если по первым замерам, произведенным после взрыва, уровень радиации у границы станции составляла 1,015 миллизиверт в час, то к 18.00 уровень составлял 0,705 миллизиверт в час.

В зивертах измеряется уровень воздействия радиации на биологические ткани. Естественный радиационный фон составляет около 2,4 миллизиверта в год.

Ю.ЭДАНО пояснил, что разрушенные стены блока - это самая внешняя часть защиты реактора. Оболочка же, которая скрывает сами стержни реактора, не повреждена. В результате успешно проведенной в субботу операции по снижению давления в ней опасность ее разрушения нейтрализована.

Генсек пояснил, что расширение зоны эвакуации вокруг станции до 20 километров носит превентивный характер и предусматривает самое худшее развитие событий. В настоящий момент угрозы жизни и здоровья людей нет. Ю.ЭДАНО принес извинения жителям, которые попали в зону эвакуации, за доставляемое беспокойство, но просил внимательно следить за информацией и следовать указаниям об эвакуации.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что повышение тарифов на газ для населения на 30% в текущем году будет последним в рамках выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Это последнее повышение. С МВФ мы вели долгие переговоры», - сказал Н.АЗАРОВ,

При этом он подчеркнул, что ранее, по условиям сотрудничества с МВФ, тарифы на газ для населения необходимо было поднять весной 2011 года на 50%.

Н.АЗАРОВ отметил, что в том числе в результате повышения тарифов, в текущем году дефицит НАК «Нафтогаз Украины» будет сокращен до 8,5 млрд. грн., а в 2012 году «Нафтогаз» будет бездефицитной компанией.

Напомним, что по предварительной договоренности с МВФ тарифы на газ для населения в текущем году планируется повысить в апреле и июле в общем объеме на 30%.

НАК «Нафтогаз Украины» сделает дополнительные закупки углеводородов для стабилизации цены на бензин в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге в Харькове заявил глава правления НАК Евгений БАКУЛИН, отвечая на вопрос журналистов о возможности влияния компании на цены на бензин на внутреннем рынке страны.

Он отметил, что правительство поставило задачу перед «Нафтогазом Украины» приложить «максимум усилий, чтобы стабилизировать цены на рынке нефтепродуктов Украины и не допустить спекулятивных необоснованных повышений».

«Мы сегодня планируем делать дополнительные закупки и углеводородного сырья для переработки на наших заводах, и нефтепродуктов для того, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке страны, особенно в период весенне-полевых работ», - сказал Е.БАКУЛИН.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2011 год с дефицитом 8,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«В этом году финансовый план («Нафтогаза» - УНИАН), который мы на заседании правительства утвердили, составляет дефицит 8,5 млрд. А в следующем году, безусловно, он будет нулевым», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в 2010 году дефицит НАК «Нафтогаз Украины» составлял 60 млрд. грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершила 2010 год с чистым убытком 21 млрд. 431,345 млн. грн., тогда как за 2009 год чистая прибыль компании составила 1 млрд. 258,645 млн. грн.

Об этом говорится в квартальной отчетности компании, опубликованной на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2010 году НАК «Нафтогаз Украины» увеличила чистый доход на 21,5% по сравнению с 2009 годом – до 91 млрд. 258,096 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 22,7% – до 107 млрд. 201,064 млн. грн.

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности установила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 в размере 9,5 грн./литр, на дизельное топливо – 9 грн./литр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, такое решение было принято 11 марта на совещании группы, которое проводилось по поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Как отметил присутствующий на совещании министр Юрий БОЙКО, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов требует от всех участников взвешенного подхода к ценообразованию на топливо.

«Бывают у государства сложные времена, сегодня наступил момент, когда нельзя использовать ситуацию с мировым ростом цен на нефть для того, чтобы получать сверхприбыли, зарабатывая на гражданах Украины», – сказал он.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-феврале т.г. увеличила транзит природного газа в страны Европы на 6,6%, или на 1,198 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., до 19 млрд. 327,05 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украине в январе-феврале т.г. увеличилась на 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 34 млрд. 901,26 млн. куб. м.

Финансы

Собственный капитал украинских банков в январе-феврале т.г. увеличился на 3% - до 141,9 млрд. грн., что составляет 14,5% их пассивов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 0,5% - до 146,6 млрд. грн.

Обязательства банков за два месяца т.г. увеличились на 3,6% - до 833,2 млрд. грн. В т.ч. средства физических лиц составляют 281,1 млрд. грн., или 33,7% от обязательств, средства субъектов хозяйствования - 146,6 млрд. грн., или 17,6%, межбанковские кредиты и депозиты – 171,6 млрд. грн., или 20,6%.

Активы банковской системы Украины в январе-феврале т.г. выросли на 3,5% и составили 975,1 млрд. грн., общие активы - 1 123,3 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций в январе-феврале т.г. имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.

Лидеры Европейского Союза снизили процентные ставки кредита для Греции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято во время неформального саммита лидеров государств еврозоны, который состоялся в Брюсселе 11 марта и завершился ночью.

“Мы решили увеличить срок возврата кредита Греции и снизить процентную ставку до 1%”, - сообщил на итоговой пресс-конференции президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ.

До этого кредитная ставка составляла 2% годовых. Срок погашения кредита для Греции увеличен с 3,5 до 7,5 лет.

В обмен Греция согласилась провести приватизацию государственных объектов на сумму в 50 млрд. евро до 2015 года.

Национальный банк Украины решил выпускать в 2011-2012 годах банкноты всех номиналов образца 2003 и последующих годов с подписью главы Нацбанка Сергея АРБУЗОВА.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Нацбанка со ссылкой на постановление НБУ №55 от 4 марта 2011 года.

«…Выпустить в пределах планового выпуска и ввести в обращение банкноты образца 2003 и последующих годов выпуска с подписью председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВА и отображением на них года выпуска, в том числе номиналом 1 гривня – с 1 сентября, 2 и 500 гривен – с 1 декабря, 5 и 200 гривен – с 1 ноября, 10 гривен – с 1 июля, 50 гривен – с 1 июня 2011 года, 20 и 100 гривен – с 1 марта 2012 года», – говорится в сообщении.

Банки Украины должны обеспечить принятие от клиентов банкнот номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу (кроме выдачи банкнот образцов до 2003 года) без ограничений в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Пенсионный возраст для женщин может быть повышен уже с 1 мая в случае принятия в ближайшем времени законопроекта о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Если это будет сделано (принят законопроект о пенсионной реформе – УНИАН), то это (повышение пенсионного возраста для женщин – УНИАН) практически будет, скорее всего, с 1 мая 2011 года», - сообщил он.

Кроме того, вице-премьер-министр отметил, что необходимо свести в один закон законы, которые предусматривают специальные пенсии для отдельных категорий граждан. Таких законов на сегодня более 20. По словам С.ТИГИПКО, отдельным законом, определяющим спецпенсию, останется, скорее всего, закон для военнослужащих.

(УНИАН)