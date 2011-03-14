В правительстве нет женщин из-за экстремального режима работы – Азаров

В Кабинете министров Украины нет женщин из-за экстремального режима работы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью телеканалу ICTV.

«Специфика работы, особенно молодой женщины, которая имеет детей, заключается в том, что она должна вовремя уйти с работы. Наверное, нежелательно загружать ее работой в субботу, в выходной день, тем более в праздничный день. А возьмите режим работы наших министров, наших руководителей. Для них не существует ни суббот, ни выходных, даже отпусков», - сказал Н.АЗАРОВ.

В связи с этим, он отметил, что почти никто из членов Кабмина не был в отпуске за последний год.

«Редко какой министр отгулял хотя бы 10 дней отпуска. Если есть такие героические женщины, которые готовы отказаться от семьи, то мы будем приветствовать их приход. Это же такой экстремальный режим работы правительства. Он же не будет вечно. Я рассчитываю, что в двенадцатом году это все закончится, и мы перейдем на цивилизованный режим, и будем приглашать женщин на работу в качестве министров», - подчеркнул глава правительства.