Анонс на 14 марта

* Заседание Согласительного совета ВРУ.

* Пресс-конференция на тему: «Подорожание горючего: внешние, внутренние и сезонные факторы». Участники: директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн и аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

* Круглый стол на тему: "Потребительский рынок Украины: социально-экономические реалии и перспективы развития". Организатор - Союз потребителей Украины. Вопросы: критическое состояние потребительского рынка Украины, создание цивилизованных рыночных отношений и налаживания эффективного диалога в треугольнике "власть-бизнес-потребитель"; реализация основных положений Конституции и международного законодательства в сфере защиты прав граждан как потребителей.

* Вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис Колесников осуществит рабочую поездку по железнодорожному кольцу Киева. Представители СМИ смогут совместно с вице-премьер-министром Украины, министром инфраструктуры проехать на электричке по маршруту железнодорожного кольца. По завершении поездки - брифинг.

* В УСПП состоится заседание Экономического совета. Будут обсуждаться тенденции стремительного роста мировых цен на продовольственные товары, вопрос формирования в Украине современного рынка продовольствия и продукции сельскохозяйственного назначения, повышения инвестиционной привлекательности отечественного АПК и выведение Украины в аграрные лидеры мира. Участники: президент УСПП А.Кинах; председатель совета предпринимателей при КМУ Л.Козаченко; президент Украинской зерновой ассоциации В.Клименко; директор Института экономики и прогнозирования НАНУ В.Геец. Планируется участие министра агрополитики и продовольствия Н.Присяжнюка и председателя Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики В.Хомутинника.

(УНИАН)