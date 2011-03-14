Кабмин предлагает ввести принцип хоздеятельности без печатей

Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект, которым предусматривается введение принципа хозяйственной деятельности без обязательного наличия печатей.

Текст законопроекта №8215 от 11 марта 2011 года размещен на официальном сайте Верховной Рады.

«Основной целью проекта закона является введение принципа осуществления хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования частного права без печатей как обязательного атрибута ведения хоздеятельности», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что документ требует проведения консультаций с общественностью, а также согласования с субъектами Генерального соглашения.