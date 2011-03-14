Главное на 14 марта (день)

Энергетика

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) может оштрафовать нефтетрейдеров на сумму до 1 млрд. грн. за резкий рост цен на бензины А-95 и А-92 в конце 2010 года - начале 2011 года.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«На завершающей стадии расследование АМКУ в отношении ценового сговора главных операторов внутреннего рынка нефтепродуктов. Если этот факт будет доказан, то на нефтетрейдеров могут быть наложены беспрецедентные санкции – до 1 млрд. грн.», - сказал министр.

По мнению Ю.БОЙКО, неконтролированный рост цен на топливо может стать одним из главных факторов возникновения второй волны мирового экономического кризиса. Это вызов, который стоит не только перед Украиной, но и перед всей мировой экономикой, отметил министр.

Украина планирует в текущем году увеличить переработку нефти на 26%, по сравнению с 2010 годом, до 14 млн. тонн за счет модернизации НПЗ.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«Минэнергоугля совместно с отечественными нефтепереработчиками уже разработали план мероприятий по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов. Мы планируем увеличить переработку нефти до 14 млн тонн в текущем году и производство нефтепродуктов за счет модернизации украинских НПЗ», – сказал он.

Также министр отметил, что, кроме того, для проведения посевной кампании Минэнергоугля уже согласовало с Минагропродом поставку топлива производителям сельскохозяйственной продукции.

«В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» обеспечит формирование резерва низкооктановго бензина и дизельного топлива из ресурсов ДК «Укргазвыдобування», чтобы в дальнейшем реализовать их сельскохозяйственным предприятиям с дисконтом от среднерыночных цен на момент реализации топлива», – добавил министр.

Транзитную перевозку ядерных материалов, согласно трехстороннему договору Украины, России и Словакии, планируется осуществлять железнодорожным транспортом.

Об этом говорится в соглашении между Кабинетом министров Украины, правительством Российской Федерации и правительством Словацкой Республики о перевозке ядерных материалов между Российской Федерацией и Словацкой Республикой через территорию Украины, которое было подписано 21 октября 2010 года в г. Братиславе.

Правительство Украины передало соглашение на ратификацию в Верховную Раду и его текст обнародован на сайте парламента.

“Перевозка специальных грузов осуществляется железнодорожным транспортом, в прямом сообщении без перегрузки, по территории Российской Федерации, Словацкой Республики и Украины”, - говорится в соглашении.

Причем транзит будет осуществляться как из России в Словакию, так и из Словакии в Россию.

Обязательным условием для осуществления перевозок специальных грузов в рамках этого соглашения является наличие контрактов, которые заключаются между соответствующими юридическими лицами Российской Федерации и Словацкой Республики.

Соглашением предусматривается, что отработанное ядерное топливо подлежит охране вооруженной охраной на протяжении всего пути следования. Обеспечение охраны свежего ядерного топлива и других специальных грузов регламентируется законодательством государств Сторон.

Пунктами смены охраны и передачи ответственности за охрану транспорта со специальными грузами являются украинские железнодорожные станции Чоп, Хутор Михайловский и Купянск-сортировочный.

Ответственность за ядерный ущерб в порядке, предусмотренном Венской конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года, возлагается:

при перевозке специальных грузов с территории Российской Федерации на территорию Словацкой Республики - на российский оператор до момента передачи специальных грузов словацкому оператору, на словацкий оператор - с момента принятия специальных грузов от российского оператора в пункте, указанном в контракте;

при перевозке специальных грузов с территории Словацкой Республики на территорию Российской Федерации - на словацкий оператор до момента передачи специальных грузов российскому оператору, на российский оператор - с момента принятия специальных грузов от словацкого оператора в пункте, указанном в контракте.

Российская Сторона или Словацкая Сторона (в зависимости от того, на оператор государства какой Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 7 этого Соглашения возлагается ответственность за ядерный вред) гарантирует возмещение своим оператором расходов, связанных с ликвидацией последствий ядерного инцидента (аварийно-спасательные и другие безотлагательные работы, которые будут осуществляться в случае возникновения ядерного инцидента и направлены на спасание жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров материальных потерь и ущерба, нанесенного окружающей природной среде, а также на локализацию района ядерного инцидента, прекращения действия характерных для него опасных факторов). Указанные расходы возмещаются в месячный срок с даты признания Российской Стороной или Словацкой Стороной финансовых требований Стороны, на территории государства которой произошла авария, если Стороны не договорятся о другом.

В случае ратификации соглашения его срок действия составит 10 лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на следующие 10-летние периоды, если ни одна из Сторон не сообщит по дипломатическим каналам депозитария не менее чем за 12 месяцев до завершения очередного периода действия этого Соглашения, о своем намерении прекратить его действие.

В воскресенье, 13 марта, японские власти работали над тем, чтобы избежать краха трех ядерных реакторов в центре Фукусима Даичи, пострадавших от землетрясения и цунами в пятницу, 11 марта, в результате которого, по всей вероятности, на севере страны погибло около 10 000 человек.

Об этом сообщает телеканал France 24.

Другая проблема произошла в ночь с воскресенья на понедельник на станции в префектуре Ибараки, всего в 120 км к северу от Токио: перестал работать насос системы охлаждения второго реактора. Эта АЭС Токай известна по ядерной аварии 1999 года.

Премьер-министр Японии Наото КАН на пресс-конференции заявил, что землетрясения и его последствия - цунами, ядерные аварии – стали худшим кризисом на архипелаге со времен Второй мировой войны, однако подчеркнул, что нет никаких оснований говорить о «новом Чернобыле».

Около двух миллионов домов на севере страны, где температура воздуха зимняя, продолжают оставаться без электричества, также в 1,4 млн. домах не работает водопровод. Сотни тысяч людей были эвакуированы после землетрясение из пострадавших районов, в том числе около 140 000 - из района станции Даичи. Для оказания помощи были мобилизованы сто тысяч японских солдат, что вдвое превышает число, объявленное ранее.

Мобилизовано и международное сообщество: около 70 стран предложили или уже направили в Японию помощь, в частности десятки спасательных команд, еще 17 команд готовы к отправке.

В то же время опасения по поводу ситуации в реакторе станции Фукусима остаются. Персонал станции, находящейся в 240 км к северу от Токио, работает над тем, чтобы предотвратить плавление топливных элементов второго и третьего реактора, для чего морская вода будет вводиться в реактор №2, как это делается на реакторе №3.

Результатом землетрясения стал и спад экономической активности в Японии. Так, электронный гигант Sony приостановил работу восьми заводов, один из которых был затоплен в результате цунами. Все производство было прекращено на четырех сборочных заводах Nissan, - и это только два примера из длинного списка предприятий, пострадавших в большей или меньшей степени.

Что касается оценки в 10 000 погибших, то она, вероятно, будет пересмотрен в сторону увеличения, т.к. помощь еще не достигла некоторых пострадавших районов. Портовый город в префектуре Мияги Минамисанрику, который насчитывал 17 500 жителей, был практически разрушен, и о половине населения нет никакой информации.

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что мир еще не преодолел финансово-экономический кризис 2008-2009 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на «Саммите лидеров перемен» в Стамбуле.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что о непреодолении кризиса свидетельствуют негативные изменения на рынке нефтепродуктов, а также другие негативные факторы экономического характера, в том числе повышение цен на продовольствие и золото.

«Вышли ли мы сейчас из того кризиса, в котором находились наши страны в 2008-2009 годах? Насколько стабильно и устойчиво мы можем выйти из этого кризиса? Не является ли рост цен на продовольствие, на энергоносители, беспрецедентный рост цен на золото свидетельством того, что мы еще далеки от выхода из этого кризиса», - сказал премьер.

При этом он отметил, что, учитывая негативные изменения на различных рынках, можно сделать вывод, что принятые странами антикризисные меры не привели к ожидаемым результатам.

«Те меры, которые предпринимались для стабилизации финансово-экономической сферы, наверное, не являлись адекватными и мы еще долго будем испытывать последствия этих мер. Не стали ли политические события в странах Северной Африки как раз следствием этих глобальных процессов?» - сказал Н.АЗАРОВ.

Николай АЗАРОВ заявил, что цены на продукты питания в Украине ниже, чем у ближайших соседей.

На этом он акцентировал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

«Цены на продукты питания в Украине ниже, чем в окружающих нас странах. Таких как Россия например, Беларусь. Я уже не говорю о Венгрии, Польше и так далее. Подчеркиваю – значительно ниже», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам этого удалось достичь, прежде всего потому, что правительство «разумно и правильно определилось с экспортом зерна». При этом глава правительства еще раз подчеркнул, что Украина в ближайшие годы должна обеспечить себя продовольствием собственного производства.

В Украине в 2011 году финансирование программы подготовки страны к проведению чемпионата Европы по футболу Евро-2012 увеличится в 2 раза по сравнению с прошлым 2010 годом – до 18 млрд. грн.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

По его словам, в прошлом 2010 году государственная программа Евро-2012 была профинансирована в объеме 9,1 млрд. грн., что в 2,7 раза больше, чем было потрачено на эти цели в 2009 году. Но в текущем 2011 году сумма расходов на финансирование данной программы увеличилась уже до 18 млрд. грн., что практически в 2 раза больше, чем в 2010 году, констатировал министр.

Ф.ЯРОШЕНКО заверил: «В этом году у нас также много источников разных финансирования... до18 млрд. грн. мы должны профинансировать расходы, и мы знаем, у нас есть соответствующие источники, поэтому это будет профинансировано».

Завтра Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении проект закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», который подан на рассмотрение парламента Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании согласительного совета председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что будет продолжено постатейное рассмотрение этого законопроекта.

Также В.ЛИТВИН сообщил, что завтра ВР заслушает отчет о выполнении госбюджета за 2010 год.

(УНИАН)