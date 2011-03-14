20 стран ЕС готовы предоставить помощь Японии

Брюссель. 20 стран-членов ЕС заявили о готовности предоставить помощь Японии, пострадавшей от землетрясения.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в венгерском президентстве в ЕС со ссылкой на данные Европейского мониторингового и информационного центра, занимающегося координацией помощи, предлагаемой странами-членами ЕС.

Венгерское председательство отметило, что Япония на сегодня не имеет необходимости в помощи при поисковых работах, однако может попросить о санитарной и медицинской помощи, в частности, об оборудовании для очистки воды и о дополнительных бригадах медиков.

Сейчас в Японии находится представитель Мониторингового и информационного центра.

По предварительным данным, число погибших и пропавших без вести в Японии в результате землетрясения и цунами, произошедшего 11 марта, превысило 5 тыс. человек.