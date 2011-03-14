Стамбул. Украина готова начать официальные переговоры о зоне свободной торговли с Турцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге после встречи с премьер-министром министром Турецкой Республики Реджепом ЭРДОГАНОМ.

«Переговорный процесс еще не начался. Но мы готовы его начать, я подтвердил премьер-министру Турции нашу готовность приступить к проведению переговоров», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он не стал прогнозировать, в течение какого срока эти переговоры могут быть завершены, отметив, что об этом можно будет говорить только после их официального начала.

Также Н.АЗАРОВ не уточнил, для какой сферы промышленности свободная торговля с Турцией будет наиболее результативной, отметив, что экспертная составляющая переговоров находится на стадии отработки.