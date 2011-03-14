Министры иностранных дел G8 проведут в Париже консультации по ливийскому кризису

Министры иностранных дел США, России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии, встретятся сегодня вечером в Париже в Елисейском дворце с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

Об этом сообщает телеканал France 24.

Затем они продолжат свою дискуссию во время рабочего ужина, до новой сессии, которая состоится завтра утром.

Вчера глава французской дипломатии Ален ЖЮППЕ призвал ускорить международную реакцию на призыв Лиги арабских государств с требованием закрыть воздушное пространство над Ливией, чтобы помешать силам лидера страны Муаммара КАДДАФИ наносить авиаудары по жилым районам и позициям повстанцев.

"Для достижения этих целей Франция в течение ближайших нескольких часов ускорит свои усилия вместе со своими партнерами по ЕС, Лиге арабских государств, Совету Безопасности ООН и Ливийским национальным переходным советом", - сказал А.ЖЮППЕ, говоря о вопросе, который будет в центре внимания G8 в Париже.

Войска полковника М.КАДДАФИ быстро продвигаются в восточном направлении, поэтому крепость повстанцев Бенгази может достаточно быстро оказаться под угрозой.

Для Франции необходимость принятия срочных мер относительно М.КАДДАФИ особенно важна еще и потому, что это единственная страна, которая официально признала Национальный переходный совет - представительный орган повстанцев, базирующихся в Бенгази. ЕС ограничился тем, чтобы рассматривать его в качестве "законного политического партнера".

Землетрясение в Японии и его ядерные последствия, а также ряд других международных вопросов, таких, как Кот-д`Ивуар и ситуация на Ближнем Востоке, также будет включены в повестку дня этих консультаций, запланированных на понедельник и вторник. Они должны завершиться во вторник несколькими пресс-конференциями.