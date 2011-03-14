Главное на 14 марта (вечер)

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло на 64%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе 2011 года составило 416,2 млн. долл., что на 64% больше, чем в январе 2010 года (254,3 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе 2011 года экспорт товаров составил 4 млрд. 621,3 млн. долл. (на 53,6% больше показателя января 2010 года), импорт – 5 млрд. 037,5 млн. долл. (на 54,4% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (в январе 2010 г. – 0,92).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 174 стран мира.

В сообщении указывается, что в общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем 2010 года, увеличилась доля изделий из черных металлов – с 3% до 5,1%, руд, шлаков и золы – с 4,3% до 5,2%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 3,2% до 5,4%, продуктов неорганической химии – с 2% до 4%, электрических машин – с 3,6% до 3,9%, семян и плодов масличных растений – с 0,9% до 3,2%.

В то же время, уменьшился удельный вес энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 8,3% до 6,6%, механических машин – с 5,1% до 4,3%, зерновых культур – с 8,5% до 1,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 43,6% до 46,5%, механических машин – с 6% до 6,7%, электрических машин – с 4,9% до 5,3%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 3% до 4,4%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%. Уменьшился удельный вес полимерных материалов, пластмассы – с 3,5% до 3,»%, черных металлов – с 3,1% до 2,9%, фармацевтической продукции – с 3,4% до 2,9%, руды, шлаков и золы – с 2,2% до 2%, бумаги и картона – с 2,4% до 1,9%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в 2010 году составило 9 млрд. 309,4 млн. долл., что на 62% больше, чем в 2009 году (5 млрд. 737,4 млн. долл.).

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От продажи ОВГЗ в феврале в Госбюджет поступило 3 млрд. грн.

От продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах в феврале т.г. в Государственный бюджет поступило 3,033 млрд. грн. (с начала года – 5,838 млрд. грн.).

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, переданном агентству УНИАН.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по их первичному размещению в феврале составляла 8,24% годовых (с начала года – 8,06% годовых).

Погашение и уплата дохода за ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составлял 8,086 млрд. грн., в том числе основной долг – 6,252 млрд. грн., уплата дохода – 1,834 млрд. грн.

Как сообщалось, правительство планирует в 2011 году выпустить для финансирования дефицита Госбюджета ОВГЗ на 48,59 млрд. грн. В этой сумме не учтен выпуск бумаг по программам капитализации НАК "Нафтогаз Украины", национализированных банков и финансирования Аграрного фонда.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

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Нацбанк продлил работу временной администрации в «Родовид Банке»

Национальный банк Украины постановлением №60 от 14 марта 2011 года продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» до 15 сентября 2011 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Постановлением Правления Национального банка Украины №60 от 14.03.2011 года в ПАО «Родовид Банк» продлена работа временной администрации на срок, необходимый для приведения деятельности банка в правовое и финансовое соответствие с требованиями банковского законодательства Украины, но не более чем до 15.09.2011 года», – сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, полномочия временного администратора банка Юрия РАЙТБУРГА также продлены до 15 сентября т.г.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

15 марта 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» на два месяца – с 16 марта до 16 мая 2010 года.

В мае 2010 года действие временной администрации было продлено до 14 сентября 2010 года.

2 сентября 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в банке на три месяца – с 16 сентября до 15 декабря 2010 года.

14 декабря 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в банке еще на три месяца – с 16 декабря 2010 года до 15 марта 2011 года.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

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Денежная масса в Украине увеличилась на 0,6%, монетарная база – уменьшилась на 2%

Денежная масса в Украине в феврале 2011 года увеличилась на 0,6% (с начала года – на 1,2%) – до 604,9 млрд. грн., монетарная база – уменьшилась на 2% (с начала года – на 3,7) – до 217,4 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ), переданном агентству УНИАН.

Общий объем депозитов в феврале т.г. увеличился на 0,6% (на 2,9) – до 425,7 млрд. грн., в т.ч. выросли вклады населения на 1,9% (на 3,95) – до 282,4 млрд. грн. При этом средства юридических лиц в предыдущем месяце уменьшились на 1,9% (с начала года – увеличились на 0,9%) – до 143,3 млрд. грн.

Объем наличности вне банков за указанный период увеличился на 0,7% (с начала года уменьшился на 3%) – до 177,6 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины на протяжении февраля т.г. увеличился на 28,4% – до 7,8 млрд. грн.

Объем корсчетов банков в феврале т.г. сократился на 21,8% – до 15,8 млрд. грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками, составил 12,5 млрд. грн., из которых было перечислено на отдельный счет в Национальном банке Украины 6,8 млрд. грн.

Объем продажи Нацбанком своих депозитных сертификатов составил 16 млрд. грн. (с начала года – 25,8 млрд. грн.). НБУ в феврале не осуществлял операций по рефинансированию, при этом с начала года их объем составил 7,8 млн. грн., а объем возвращения задолженности по ранее предоставленным кредитам рефинансирования составил 2 млрд. грн.

Общий объем кредитных вложений в феврале т.г. увеличился на 1% (с начала года – на 0,8%) – до 729,9 млрд. грн.

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2010 году увеличилась на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарная база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.

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ТЭК

Лисичанский НПЗ в январе-феврале увеличил переработку на 17%

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.), по оперативным данным, в январе-феврале т.г. увеличил переработку нефтяного сырья на 17,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 809,4 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-феврале т.г. на Лисичанский НПЗ увеличились на 8,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 811,3 тыс. тонн.

За два месяца т.г. Лисичанский НПЗ увеличил производство бензина на 11,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 237,4 тыс. тонн, дизельного топлива – на 26,6% – до 246,4 тыс. тонн, мазута – на 14,7% – до 267,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Лисичанский НПЗ сократил переработку нефтяного сырья на 2,8%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млн. 813,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

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«Укртатнафта» сократила переработку на 7,6% – до 0,56 млн. тонн

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), по оперативным данным, в январе-феврале т.г. сократило переработку нефтяного сырья на 7,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 561,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, поставки нефтяного сырья в январе-феврале т.г. на «Укртатнафту» сократились на 29,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 422,2 тыс. тонн.

За два месяца т.г. «Укртатнафта» сократила производство бензина на 12,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 161,4 тыс. тонн, дизельного топлива – на 25,4% – до 148,3 тыс. тонн, мазута – на 13,5% – до 100,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 13,3%, по сравнению с 2009 годом, до 3 млн. 611,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

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Азаров предложил Турции закупать электроэнергию в Украине

Стамбул. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил Турции закупать электроэнергию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение украинский премьер озвучил сегодня на брифинге после встречи с премьер-министром Турецкой Республики Реджепом ЭРДОГАНОМ.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что со стороны турецкого коллеги услышал заинтересованность в таком предложении.

«Что касается экспорта электроэнергии в Турцию, то этот вопрос в связи с тем, что у нас есть такая возможность, начал обсуждаться. Премьер-министр (Турции – УНИАН) заинтересовался этим предложением», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о том, чтобы поручить профильным министрам обеих стран изучить вопрос о возможности закупки Турцией электроэнергии в Украине.

В этом контексте Н.АЗАРОВ отметил, что в Украине планируется строительство третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС. «То есть на турецкий рынок мы могли бы выйти с хорошей серьезной перспективой», – сказал он.

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Транспорт/Связь

Проект «Воздушный экспресс» не будет реализован к Евро-2012 - Колесников

Проект «Воздушный экспресс», которым планируется соединить железнодорожным сообщением ж/д вокзал Киева с аэропортом «Борисполь», не будет реализован к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, в настоящее время на уровне правительства рассматривается несколько вариантов реализации данного проекта, однако он не будет реализован к Евро-2012 в связи с дефицитом времени.

«Есть несколько оригинальных, более удобных решений для киевлян и гостей столицы. Но его («Воздушного экспресса») к Евро не будет точно, это я могу сказать гарантировано», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, отметив при этом, что на реализацию данного проекта потребуется минимум два года.

В то же время вице-премьер подчеркнул, что правительство не отказывается от планов реализации данного проекта, и он будет осуществлен в ближайшие два года.

«Воздушный экспресс» будет обязательно реализован в ближайшие два года», - сказал вице-премьер.

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«Укрзализныця» до сентября введет 12 станций городской электрички

«Укрзализныця» до сентября текущего года введет в эксплуатацию 12 станций городской электрички.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня в ходе рабочей поездки по ознакомлению с работой городской электрички.

По его словам, первый этап внедрения электрички позволит соединить левый и правый берега столицы полукольцом. К 2012 году будет построено еще 7 станций, что позволит образовать железнодорожное кольцо. При этом время движения поездов по кольцу не будет превышать одного часа.

Вице-премьер отметил, что внедрение электрички позволит разгрузить на 40% пассажиропоток основных линий метрополитена.

Для функционирования электрички планируется закупить 10 поездов, 4 из которых будет закуплено Киевской городской государственной администрацией.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что технический потенциал электрички позволит перевозить до 200 тыс. человек в сутки, однако, по прогнозам КГГА, пассажиропоток на линии будет отставлять от 65 до 100 тыс. человек в день.

Он также отметил, что в настоящее время правительство совместно с КГГА прорабатывает экономическую схему работы линии, в частности, возможность внедрения единого билета, поскольку железнодорожное кольцо будет сопряжено с действующими станциями метрополитена.

«Мы планируем как это увязать с метрополитеном. Как увязать с единым билетом. Пока нет четкой экономической модели, но техническая концепция готова», - сказал вице-премьер, отметив при этом, что цена билета для проезда в электричке будет составлять от 2 до 3 грн.

Б.КОЛЕСНИКОВ также добавил, что в рамках проекта на обустройство наземной инфраструктуры городской электрички Минфин планирует выделить в целом порядка 180 млн. грн., в том числе на первый этап – 47 млн. грн., на второй этап – около 140 млн. грн.

Справка УНИАН. Проект «Городская электричка» запущен в сентябре 2009 года и в настоящее время объединяет станции «Троещина-Киев-Петровка». К сентябрю текущего года предполагается, что линия будет обслуживать 12 станций: «Дарница», «Левобережная», «Троещина», «Киев-Петровка», «Сырец», «Рубежовская», «Борщаговка», «Киев-Волынский», «Кардачи», «Киев-Пассажирский», «Выдубичи» и «Левый берег».

На втором этапе на линии будут открыты еще 7 станций: «Киевская Русановка», «Отрадный», «Киев-Днепровский», «Оболонь», «Зенит», «Вышгородская» и «Лыбидская».

Вторую очередь планируется запустить к маю 2012 года.

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Агро

Минагропрод прогнозирует урожай зерна в этом году на уровне 42 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует урожай зерна в текущем году на уровне 42 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента развития аграрного рынка Минагропрода Анатолий РОЗГОН сегодня в ходе заседания Экономического совета Украинского союза промышленников и предпринимателей.

«То, что будет в этом году, была ориентировочно цифра названа 42 (млн. тонн зерна – УНИАН)», - сообщил А.РОЗГОН, добавив, что есть различные оценки будущего урожая, в том числе и на уровне 45 млн. тонн.

По мнению А.РОЗГОНА, получение урожая зерна в 42 млн. тонн позволит Украине экспортировать 17-18 млн. тонн. При этом, по его словам, если ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться далее тем же образом, то спрос на украинское зерно в мире может снизиться.

В таком случае, по мнению А.РОЗГОНА, объема экспорта в 17-18 млн. тонн будет достаточно для удовлетворения спроса на внешних рынках и не будет необходимости вводить ограничения в виде квотирования экспорта.

Справка УНИАН. В Украине хозяйствами всех категорий в 2010 году получено 39,2 млн. тонн зерна в весе после доработки, из них зерна продовольственных культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражных зерновых – 21,5 млн. тонн (55%). Такие предварительные данные сообщают в Государственном комитете статистики Украины.

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Фондовый рынок

Фондовая биржа ПФТС начала торги с использованием центрального контрагента

Фондовая биржа ПФТС начала торги с использованием технологии центрального контрагента при заключении сделок на рынке заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

По информации ПФТС, функции центрального контрагента выполняет ООО «Биржевой центральный контрагент» – торговец-хранитель, специально созданный для внедрения института центрального контрагента в ФБ ПФТС.

По словам председателя совета директоров ФБ ПФТС Александра СКЛЯРОВА, торги с использованием технологии центрального контрагента являются очередным шагом интенсивного развития биржи и предложения современных и более комфортных условий заключения сделок на ФБ ПФТС.

По его словам, использование технологии центрального контрагента обеспечит анонимность в процессе заключения и исполнения сделок, позволит облегчить выполнение существующих законодательных требований и ограничений при заключении участниками биржевых торгов сделок в интересах своих клиентов, а также сократит расходы на финансовый мониторинг.

А.СКЛЯРОВ также отметил, что переход на новую систему торгов активизирует развитие онлайн-торговли на ФБ ПФТС и позволит новым или небольшим брокерским компаниям более активно сотрудничать с биржей.

Центральный контрагент (Central Counterparty, ССР) – посредник между продавцом и покупателем, который по каждой сделке выступает покупателем для продавца и продавцом для покупателя.

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Землетрясения в Японии

Правительство Японии: вероятность плавления топливных сборок на трех реакторах АЭС высока

Вероятность плавления топливных сборок на всех трех реакторах японской АЭС "Фукусима-1" высока.

Это подтвердил на ежевечерней пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО, передает РИА «Новости».

"Вероятность плавления (топливных сборок) высока. Вероятность для всех (трех реакторов) одинакова", - цитирует слова Ю.ЭДАНО агентство Jiji.

При этом Ю.ЭДАНО отметил, что угрозы воздействия радиации на людей в настоящее время нет. "Мы проводим тщательный мониторинг. Вероятность того, что влияние (радиоактивное) распространится на людей, нет", - подчеркнул представитель Кабмина Японии.

В свою очередь замглавы компании-оператора АЭС Tokyo Electric Company (TEPCO) ранее заявил японскому телеканалу TBS о том, что ситуация с охлаждением второго реактора АЭС "Фукусима-1" "крайне тяжелая".

В понедельник утром на японской АЭС «Фукусима-1» произошел второй взрыв на третьем энергоблоке. Реактор, по данным властей, не пострадал. Официальные лица уже сообщили об угрозе третьего взрыва – на втором реакторе отключилась система охлаждения.

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Япония попросила помощи у МАГАТЭ в ликвидации аварий на АЭС

Япония официально попросила помощи у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи со сложной ситуацией на аварийных японских АЭС, сообщает РИА «Новости».

По словам главы МАГАТЭ Юкии АМАНО, японские власти попросили МАГАТЭ прислать группу специалистов, чтобы помочь в ликвидации аварии на АЭС "Фукусима-1", где в результате мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения реакторов.

Японским энергетикам пока не удается справиться с ситуацией, работа идет с переменным успехом. После ухода охлаждающей жидкости из второго реактора, техникам удалось частично погрузить топливные сборки в воду, однако позже агентство Киодо сообщило, что топливные стержни вновь оголены. "В этих крайне сложных условиях японские власти делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на АЭС и обеспечить их безопасность", - сказал Ю.АМАНО.

Глава МАГАТЭ подтвердил, что в результате землетрясения корпуса реакторов на японских АЭС повреждены не были. "Атомные станции подверглись действию землетрясения, затопления, они лишились электроснабжения. Но корпуса реакторов устояли, радиоактивный уровень ограничен", - говорится в заявлении.

В понедельник генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО заявил о высокой вероятности плавления топливных сборок на всех трех реакторах АЭС "Фукусима-1".

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0. Число погибших и пропавших без вести превысило пять тысяч человек. Ранее сообщалось, что только в префектуре Мияги число погибших может достичь 10 тысяч человек.

На АЭС "Фукусима-1"и "Фукусима-2"после землетрясения был введен режим ЧС из-за выхода из строя систем охлаждения. На "Фукусиме-1"специалистам удалось вывести часть газа, скопившегося в защитной оболочке реактора, устранив угрозу ее разрушения. Однако 12 марта на этой АЭС произошел взрыв, пострадали четыре человека. Была объявлена эвакуация в радиусе 20 километров вокруг "Фукусимы-1". В понедельник взрыв произошел на третьем энергоблоке этой же станции.

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Германия объявила мораторий на продление срока эксплуатации АЭС

Брюссель. В Германии объявлен мораторий на 3 месяца на продление сроков эксплуатации атомных электростанций (АЭС).

Как сообщает сегодня AFP, об этом заявила сегодня на пресс-конференции федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

Она отметила, что события, происходящие в Японии, «меняют ситуацию также и в Германии».

«Мы не можем делать вид, будто ничего не случилось», - сказала канцлер Германии.

Как сообщал УНИАН, осенью 2010 года немецкий Бундестаг в среднем на 12 лет продлил сроки эксплуатации 17-ти АЭС Германии.

Продление сроков эксплуатации АЭС было одним из предвыборных обещаний консерваторов во главе с А.МЕРКЕЛЬ и либералов Германии.

Все АЭС страны должны были быть выведены из эксплуатации до 2020 года, согласно принятому в 2002 году закону коалицией социал-демократов и «зеленых».

УНИАН